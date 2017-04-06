Злоключения «человека в шапочке»

Первые кадры с камер наблюдения, на которых был изображен предполагаемый террорист, были опубликованы спустя два часа после взрыва бомбы в вагоне петербургского метро. На снимках и видео был высокий мужчина в мусульманской одежде. У многих комментаторов это вызвало удивление: неужели кто-то будет так одеваться, отправляясь совершать теракт? И правда: через несколько часов стало известно, что человек с фотографий сам явился в полицию и объяснил, что непричастен к взрыву. После небольшого расследования его отпустили. Это было лишь начало злоключений 39-летнего водителя из Башкирии Ильяса (при рождении – Андрея) Никитина.

На следующий день, 4 апреля, Никитин сидел на своем месте в салоне "Боинга-737" авиакомпании "Россия", который вот-вот должен был вылететь из аэропорта Пулково в Москву. Из столицы Никитин планировал продолжить свой путь в Оренбург, а из Оренбурга отправиться в соседнюю Башкирию, где в деревне живет его мама. За несколько дней до теракта в метро она попала в больницу с инфарктом.

Все пошло не так с самого начала. Еще в Петербурге несколько пассажиров самолета узнали в Никитине человека, фотографии которого облетели все российские СМИ. Люди испугались лететь с ним, кто-то потребовал высадить Никитина, но капитан отказался отдать соответствующее распоряжение наземным службам, вырулил на взлетно-посадочную полосу и поднял самолет в небо.

Через 40 минут "Боинг" приземлился в московском аэропорту Внуково. Короткая пересадка, следующий рейс в Оренбург. Никитин занимает место, кто-то снова узнает в нем человека с фотографии. К этому моменту многие сайты уже не стесняясь дают Никитину хлесткое прозвище "террорист в шапочке", хотя всем к тому моменту уже прекрасно известно, что к взрыву в метро он отношения не имеет. Пассажиры снова требуют высадить колоритного бородача в традиционном мусульманском платье. Капитан воздушного судна идет у них на поводу и вызывает службу безопасности. Никитина выводят из самолета и отводят в линейный отдел полиции. На сайте life.ru выходит новость с заголовком "Смертника в шапочке еще раз задержали в Москве". На видео видно, как Никитин спокойно собирает свои вещи и покидает салон.

Ильяс Никитин в аэропорту Внуково:

Никитина быстро отпускают, но в аэропорту его уже ждет толпа журналистов. Спасаясь от них, он бежит в сторону маршрутного такси. Садится туда, вместе с ним в маршрутку успевает запрыгнуть один из преследователей. Вместе они едут до ближайшей станции метро "Юго-Западная". Никитин спускается на платформу, но по дороге полиция задерживает его для проверки документов еще раз.

Уехать в Башкирию Ильяс Никитин смог только на следующий день. Вместо двух часов на самолете – почти сутки в дороге, с попутчиком, найденным на сервисе Bla-Bla-Car.

5 апреля его настигает еще один удар. Сайт IslamNews сообщает, что Никитина уволили с работы. О том, что он работает водителем грузовика, стало известно еще в день взрыва в метро. Крупная компания, занимается бурением и грузоперевозками, базируется в Нижневартовске.

Как стало известно Радио Свобода от источников, знакомых с ситуацией, вечером 3 апреля в офис фирмы, где работал Никитин, пришли сотрудники регионального управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, провели обыск и в ультимативной форме потребовали от директора предприятия уволить попавшего в новости сотрудника, а заодно и его напарника. Директору такое развитие дел не понравилось: работой Никитина он был доволен, увольнять его не хотел, поэтому рассказал о случившемся журналистам. После огласки Следственный комитет открестился от этой истории, и в четверг стало известно, что Ильяс Никитин может вернуться к работе. Это он и намерен сделать в ближайшие дни, как только закончит навещать больную мать.

В разговоре с корреспондентом сайта "Идель.Реалии" Диной Нагаевой (он состоялся еще до того, как Никитин узнал, что ему удалось избежать увольнения) Ильяс признается: после теракта он пошел в полицию для того, чтобы обезопасить не только себя, но и других мусульман. Ильяс Никитин родом из Башкирии, из Кумертау. Мама – татарка, папа – русский. По его словам, рос он под влиянием своих татарских бабушки и дедушки. Сейчас учится в медресе при мечети Ляля-Тюльпан в Уфе. Окончил Рязанское военное училище, служил в воздушно-десантных войсках, был на войне в Чечне, потом ушел в запас, принял ислам и сменил русское имя на татарское.

– Появилась информация, что из-за всей этой истории вас уволили с работы. Это так?

– Стараются. Мне сказали, что меня хотят уволить. Еще не встретился с начальством.

– А вы будете подавать в суд на те СМИ, которые опубликовали ваше фото, за причинение морального вреда, чтобы защитить честь?

– Я еще даже с юристами не разговаривал, как все это делать. Хотя еще в Москве мне предлагали встретиться с юристами.

– А как вы относитесь к тому, что в обществе так относятся к мусульманам? Боятся мусульман, боятся ислама...

– Я не считаю, что все общество так думает. Например, те, с кем я разговаривал из службы безопасности в Санкт-Петербурге, они провели расследование, там адекватные люди, они адекватно реагируют, я свободно выехал из Петербурга. Есть часть людей, которая негативно относится к мусульманам, но их меньшинство.

– Вчера также появилась информация, что в метро вас вновь задержали. Вас долго держали? Какие претензии предъявили?

– Нет, задержали до выяснения обстоятельств. Минут через 15 отпустили.

– Вас также сняли с рейса, потому что другие пассажиры испугались лететь в одном самолете с вами...

– Это тяжелый, сложный вопрос. Мне возместили стоимость проезда, но как это с юридической точки зрения, я не знаю, не разбирался пока в юридических тонкостях. Когда я улетал из Петербурга, там тоже возникла такая же ситуация – негативная реакция пассажиров, но командир корабля принял волевое решение, и нас отбуксировали на взлетную полосу и мы улетели. Когда я летел из Петербурга в Москву, там решился этот вопрос, а вот в Москве меня сняли с рейса.

– То есть вы не из Петербурга, а из Москвы не смогли улететь?

– Да, я из Москвы не смог улететь.

– Вы все время ходите в черном каляпуше (традиционный татарский головной убор – КР), несмотря на неоднозначную реакцию прохожих?

– Он не черный, он темно-синий. Да, это моя повседневная одежда. До недавнего времени реагировали более-менее спокойно, обращали внимание, но адекватно. Кому-то нужно посеять рознь...

– Ну и вопрос, который всех волнует, что почувствовали, когда увидели свое фото в хрониках СМИ? И почему сами пошли в полицию? Не испугались?

– А чего бояться? Я пошел с миром. Я пошел решать вопрос за всю умму, потому что сейчас всех мусульман будут считать террористами. Поэтому.

– С вас сейчас полностью все обвинения и подозрения сняли? Никаких претензий со стороны правоохранительных органов нет?

– Нет, претензий никаких нет. Подозрения все были сняты сразу, через 12 часов вышло решение.

– А сейчас вы где, удалось уехать из Москвы?

– Да, я в Уфе, уехал из Москвы автотранспортом.

По словам журналиста сайта IslamNews и общественного деятеля Расула Тавдирякова, который постоянно был на связи с Ильясом Никитиным все эти дни, история с "увольнением" завершилась для него благополучно во многом благодаря своевременному вмешательству СМИ.

"Он долгое время жил в [Новом] Уренгое, потом развелся с женой, с ней живут его сын и дочь. Он их периодически навещает, поддерживает контакт. Сын верующий, ходит в мечеть. Дочь не ходит. Сейчас ему удалось наконец дозвониться до начальника, он говорит, все нормально, приезжайте, работайте дальше".

По словам Расула Тавдирякова, неравнодушные люди в Казани Никитину нашли адвоката, который при необходимости будет представлять его интересы, а в кулуарах Министерства обороны обсуждается возможность его возвращения на службу в ВДВ – Никитин ушел из армии после принятия ислама, потому что не захотел больше брать в руки оружие. По информации телеграм-канала "Капитан Врунгель", публикующего новости на военную тематику, ему могут предложить должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими-мусульманами.