Российская пресса сухо реагирует на голосование в Европарламенте по безвизовому режиму с Украиной, ошибочно сообщает о том, что украинцы не смогут поехать в страны Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС, и обсуждает, как изменить повестку дня российского телевидения, чтобы оно уже вернулось с «украинского фронта» к российским проблемам. Западная пресса обсуждает последствия решения Британии покинуть Европейский союз и то, как это может сказаться на отношениях с Германией, которую все больше воспринимают как единоличного лидера ЕС.

Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины и ожидается, что уже в июне украинцы смогут посещать страны ЕС без виз, сообщает российское деловое издание «Ведомости».

Российская газета сообщает, что возможность путешествовать в европейские страны появится у владельцев биометрических паспортов в течение 90 дней в год и за исключением стран, не входящих в Шенгенское соглашение, то есть за исключением Ирландии, Великобритании. При этом российская газета ошибочно сообщает, что украинцы не смогут путешествовать и в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые являются членами Шенгенского соглашения, но не являются членами ЕС. На самом деле эти страны станут также открытыми для украинцев.

Также газета добавляет, что для отмены виз для граждан Украины ЕС должен был окончательно одобрить механизм замораживания безвизового режима с третьими странами.

Другое российское деловое издание РБК пишет о том, что в Кремле обсуждают возможность корректировки повестки российского телевидения, чтобы оно больше внимания уделяло внутренним проблемам. Люди устали находиться на «военном информационном фронте», отмечает газета, ссылаясь на экспертов.

Со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю, РБК сообщает, что в администрации президента России обсуждают возможность перейти на обсуждение на телевидении внутренних проблем России, «чтобы не было такого разрыва между телевизионной повесткой дня и тем, что реально беспокоит людей».

Кремль обеспокоен тем, что телевидение перестает быть источником новостей для россиян, а обсуждение действительно важных для них тем переносится в социальные сети в интернете. В течение последних нескольких лет люди устали находиться на «военном информационном фронте» ‒ и власть это понимает, уверяет близкий к Кремлю источник РБК.

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Телевидение, настроенное только на пропаганду по принципу «мы здесь хорошие, а они там плохие», не может быть таким же эффективным, когда речь идет о внутренней повестке дня

Но больше всего Кремль беспокоит то, что накануне выборов телевидение перестало быть эффективным «инструментом донесения интересов власти», говорит источник РБК. Однако здесь у Кремля возникают проблемы, ведь телевидение, настроенное только на пропаганду по принципу «мы здесь хорошие, а они там плохие», не может быть таким же эффективным, когда речь идет о внутренней повестке дня.

Если увеличивать внутриполитическую составляющую, то придется резко менять стилистику ведущих передач, продолжает кремлевский источник. «Вопрос в том, смогут ли Соловьев с Киселевым переключиться на более спокойный порядок? Телевидение ‒ это орудие огромной впечатляющей силы», ‒ констатирует собеседник РБК.

Критиковать Порошенко безопасно, а вот обсуждение внутренней повестки дня подводит к вопросу, кто в тех или иных проблемах виноват

Особые проблемы для комментаторов составит вопрос ответственности власти за ситуацию в самой России. «Критиковать Порошенко безопасно, а вот обсуждение внутренней повестки дня подводит к вопросу, кто в тех или иных проблемах виноват».

Некоторые российские политологи считают, что это будет сложная проблема для Кремля, ведь когда пытались «перенастроить» телевидение даже на ограниченную критику власти, как это было в 1980-х годах, оно быстро вышло из-под контроля.

Европейских обозревателей интересуют проблемы дальнейшего существования Европейского союза после выхода из него Британии. Сообщение о том, что Британия окончательно покидает ЕС, пишет издание Politico, мало заинтересовало немцев. О нем уже на второй день мало упоминали в немецкой прессе и даже в немецком парламенте.

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Обозреватели объясняют это тем, что немцев мало интересует дальнейшая судьба британцев, ведь они не ожидают, что выход Британии из ЕС будет иметь значительное влияние на благосостояние немцев. А кроме того, Берлин будет играть важную роль в переговорах о выходе Лондона из ЕС. Берлин уверен, что его позиция совпадает с позицией Брюсселя, и Лондон не получит никаких уступок по условиям развода.

«Для нынешнего руководства в Брюсселе и Берлине принципы свободной торговли и свободного движения людей неразделимы ‒ или вы имеете оба, или ничего», ‒ поясняет издание.

Некоторые немецкие политики указывают на то, что британское руководство завышает ожидания британских избирателей, и в то время как Великобритания имеет ограниченное время для завершения переговоров, в ЕС никто не спешит. Немецкое общество консолидировано в вопросе ЕС ‒ 95% немцев поддерживают ЕС, поэтому с британцами будут прощаться фразой: «Нам жаль, что вы покидаете ЕС, но вы будете жалеть об этом еще больше».