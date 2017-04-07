Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Жан Меланшон: что он на самом деле говорил о России, Путине и Сирии», – материал с таким заголовком, посвященный одному из кандидатов в президенты, опубликован во французском журнале Мarianne.

«Мысль о том, что Меланшон – путинист, родилась в 2014 году во время политического кризиса в Украине. В то время как украинцы протестовали в цветах движения Евромайдан, что вызвало отставку пророссийского президента Виктора Януковича, а Крым голосовал на спорном референдуме за присоединение к российскому гиганту, Жан-Люк Меланшон выступил против любых ответных экономических мер международного сообщества по отношению к России.

«Крымские порты имеют жизненно важное значение для безопасности России, и абсолютно предсказуемо, что россияне не станут сидеть, сложа руки, они принимают меры защиты против силового авантюристского переворота, на который, что отвратительно, имеют довольно сильное влияние неонацисты» – рассуждал он».

«Крым – российский, санкции стран Запада – теоретическии», – огромный репортаж с таким названием опубликовала польская газета Gazeta Prawna.

«В самом Крыму сложно почувствовать, что только Кремль признал аннексию. Большинство наших собеседников убеждало, что не ощущают санкции на собственной шкуре. Даже проукраинские жители не сомневаются, что они – чисто теоретические. Некоторые лишь жаловались на мелкие бытовые неудобства. Люди в магазинах расплачиваются выданными в российских банках картами Visa и Mastercard…

В самом Крыму сложно почувствовать, что только Кремль признал аннексию

Так же и с визами. Теоретически, обладатель российского паспорта с крымским адресом не может получить европейскую или американскую визу. Теоретически. После аннексии россияне принудительно поменяли документы на российские (без российского гражданства не устроишься на работу и не получишь медицинской помощи), но закрыли глаза на сохранение украинских паспортов. И в них ставят шенгенские визы. Чистый прагматизм. У нашего собеседника есть два паспорта и две прописки: одна – в Симферополе (здесь он – россиянин, скажем, Сергей), а вторая – в Херсоне (где он – украинец Сергій). Если он хочет поехать в Германию, он идет в немецкое посольство в Киеве. И получает визу без проблем…

Санкции в Крыму начали обходить с мобильной связи. Там перестал работать роуминг и на украинских, и на иностранных номерах. После аннексии украинские операторы оттуда ушли, а россияне, опасаясь санкций, не могли прийтии на полуостров как к себе. Но проблему уже решили. Вы покупаете сим-карту крупнейшей российской компании МТС. После включения оказывается, что номер приписан к Краснодарскому краю, договор заключен в Краснодаре, где вы никогда не бывали, а телефон находится в Крыму в роуминге. На бумаге оператором оказывается вовсе не МТС, а местный «К-Телеком».

«Король Абдулла: «Компромисс с Россией по Крыму, чтобы получить ее помощь в Сирии», – интервью с иорданским королем под таким заголовком напечатано в американской газете The Washington Post.

На вопрос о сотрудничестве США и России в Сирии он ответил: «С российской точки зрения, они играют в то, что я называю трехмерными шахматами. Для них Крым важен, Сирия важна, Украина, и мы видим их в Ливии. Американцы и европейцы должны иметь дело с русскими по всем этим вопросам одновременно. Для россиян, я считаю, самое главное – это Крым. Если вы придете к пониманию по Крыму, я думаю, вы увидите значительно большую гибкость в отношении Сирии, и, я думаю, Украина станет куда менее проблематичной».

(Этот материал был опубликован до американской ракетной атаки по позициям Башара Асада – КР).

«Финская железнодорожная фирма отзывает журналы с объявлением об отдыхе в Крыму», – сообщает финский портал Yle.

«Финская государственная железнодорожная фирма VR изъяла из обращения журнал после того, как выяснилось, что в издание включено объявление об отдыхе в Крыму. Объявление появилось в журнале Allegro, который распространяется в поездах, идущих из Финляндии в Россию. Материал, озаглавленный «Назад в Крым!», содержал подробную информацию о поездке на спорную территорию на поезде, автобусе и пароме. Финляндия не признает российскую аннексию Крыма 2014 года, которая отрезала полуостров от железнодорожной сети материковой Украины».

«Российские власти задержали украинское рыболовное судно в Крыму», – пишет египетский портал Youm7.

«Российские власти объявили о задержании в Крыму украинского рыболовного судна, нарушившего границу России в Черном море. В заявлении говорится, что катер российских пограничников остановил украинский корабль. Капитан судна понес административное наказание за нарушение государственной границы».