Теракты в России. Крым на очереди?

Ситуация в России и вокруг России становится все хуже. Трамп оказался вовсе не «наш», и вот уже американская армия наносит удары по правительственным войскам Сирии, международное сообщество не только не смирилось с аннексией Крыма, а, наоборот, все жестче заявляет России о необходимости скорейшей деоккупации полуострова. А тут еще и россияне начали выходить на массовые протестные акции. И все это на фоне начинающейся предвыборной президентской кампании в России.

Ситуация складывается явно не в пользу президента Владимира Путина, который собрался идти на второй, а вернее – четвертый президентский срок. Как остановить набирающую силу оппозицию? Как выстроить образ врага из внешнего мира? И вот в России вновь начались взрывы, вновь безвинные люди погибают и калечатся от актов террора. И, если это делают террористы, то почему россияне стали обвинять либеральную общественность, что, мол, это все из-за них?

«Скажите, а, ведь, если мы обсуждаем, что людей взрывает власть, чтобы прекратить волну митингов, забастовок и т.п.... ведь, это значит, что мы вышли на митинг, а власть за это людей невинных убила?» – пишет в фейсбуке российская правозащитница Александра Крыленкова.

Почему-то сразу вспоминаются взрывы 1999 года – тогда они тоже пришлись для власти как нельзя кстати, как не кощунственно это говорить. Сразу вместе со взрывами взлетел и рейтинг кандидата в президенты России Владимира Путина. В том же году прозвучала его знаменитая фраза: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно». И вот история повторяется – опять пришло время «мочить»?

Как же это все отразится на Крыме? Здесь ФСБ уже два года подряд «разоблачает» ячейки якобы «террористов» из «Хизб ут-Тахрир» (международное религиозно-политическое движение, запрещенное в России и в аннексированном Крыму – КР), ловит якобы украинских «террористов» и «диверсантов». Вот только терактов – при таком обилии пойманных «террористов» до последнего времени не было. Не приведи Аллах, но судя по ситуации, теперь и в Крыму они могут начаться. Потому как сейчас они очень кстати, и плевать на предстоящий курортный сезон. Не хочу брать грех на душу и накликать беду, но, честное слово, не удивлюсь, если и в Крыму произойдут теракты. Уж слишком они будут кстати для власти.

Теперь и в Крыму могут начаться теракты – уж слишком они будут кстати для власти

Рейтинг Сергея Аксенова рухнул, как никогда. По итогам марта, Аксенов продемонстрировал самое значительное падение в списке ТОП-20 наиболее влиятельных российских губернаторов. Для «солдата Путина» это плохой знак. А тут еще и в Крыму нашлись сторонники оппозиции, которые вышли на улицы с протестами и собираются выходить дальше. Я уже молчу о многих тысячах крымчан, поддерживающих Украину и ждущих возврата Крыма Украине. И что-то много на полуострове становится независимых журналистов и правозащитников, обличающих российскую власть в нарушении прав человека.

В общем, атмосфера в Крыму становится не такой шапкозакидательской, а значит, вполне возможны радикальные меры пресечения всех ростков свободы, вылезающих вместе с наступившей весной. Но для этого нужен сильный повод-довод. Вот тут-то, упаси нас Всевышней от этого, и могут начаться теракты – а с ними закончится и видимость демократии и свободы на полуострове.

Очень хочется, чтобы этого не произошло, но, как говорил классик, меня терзают смутные сомнения…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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