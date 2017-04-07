Недавно Европейский вещательный союз (EBU) призвал Украину пересмотреть свое решение о запрете представительнице России Юлии Самойловой выступать на «Евровидении-2017» в Киеве. Более того, будто бы глава EBU Ингрид Делтенре даже угрожала санкциями отечественному общественному вещателю.

Это не удивительно – Россия в очередной раз решила сыграть на слабостях Запада. Однако в EBU должны были обратить внимание на то, что проблема вовсе не в официальном Киеве, а в России. И дело не только в оккупации Крыма, а в том, что агрессор откровенно использует певицу с инвалидностью в своих политических играх.

Выдвижение Самойловой должны были осудить, прежде всего, сами россияне. Это очень гнусно, когда издеваются над такими людьми, создают им максимальные препятствия, чтобы сидели дома и не «раздражали» обычного российского обывателя. Когда руководство России умышленно подставляет паралимпийцев, стимулируя употребление допинга, надеясь, что пройдет, и Кремль сможет похвастаться нечестно полученными победами. А после этого российские власти изображают Д'Артаньяна и отправляют участника с инвалидностью якобы представлять страну на «Евровидении».

Самойлову выбрали не для того, чтобы она победно спела в столице Украины, а чтобы устроить скандал

Якобы – потому что в Кремле прекрасно понимали: Самойлова нарушила украинское законодательство и не сможет выступить в Киеве. Ее выбрали не для того, чтобы она победно спела в столице Украины, а нарочно, чтобы певицу не допустили к участию и из этого можно было устроить скандал. Юлию использовали в своих целях, поэтому выбор Самойловой для того, чтобы она не смогла спеть ‒ и является огромнейшим неуважением к ней и другим людям с инвалидностью. Поэтому она сама должна была принять решение отказаться от участия в «Евровидении» от имени государства, которое манипулирует ее инвалидностью.

В EBU считают, что запрет въезда Самойловой на территорию Украины «противоречит и духу конкурса, и понятию всеохвата, лежащего в сердцевине его ценностей». А аннексия чужой территории и сеяние вражды, которые фактически своей поездкой в оккупированный Крым поддержала Самойлова ‒ это входит в ценности конкурса?

Официальный Киев мог бы сыграть по московским правилам и предложить Самойловой извиниться за выступление в Крыму, заявить, что считает полуостров украинским, и только после этого позволить выступить. Однако тем Украина и отличается от России, что не манипулирует такими вещами.

Юлию Самойлову по-человечески жаль и хочется пожелать ей успеха. Однако не в борьбе за победу на «Евровидении», а в борьбе с путинским режимом, который подло и цинично ее использовал – якобы подарил надежду, а на самом деле обманчиво поиздевался. Люди с инвалидностью интересуют Кремль лишь как инструмент в своих играх. В этом как нельзя лучше проявляется весь «гуманизм» российской власти.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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