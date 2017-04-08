Земельный участок президента Украины Порошенко в Царском селе на столичном Печерске выставлен на продажу. Объявление появилось на сайте одного из агентств недвижимости. Прошло более двух лет с момента публикации расследования «Царское село Порошенко» программы «Схемы» (совместного проекта Радiо Свобода и канала «UA:Перший») о сомнительной схеме получения Порошенко этой земли. Теперь участок, фактически полученный за бесценок, продается за 85 миллионов гривен.

Царское село на столичном Печерске ‒ элитный частный сектор для украинских богачей. Это самая дорогая земля не только в Киеве, но и в Украине. За сотку иногда просят 90 тысяч долларов. У Порошенко здесь ‒ 63 сотки.

Такую стоимость подтверждают не только объявления на специализированных сайтах, но и эксперты. «Мы делали экспертизу в конце 2016 года по этому микрорайону. И та цена, которую определил наш эксперт для конкретного места в Царском селе, была, если я не ошибаюсь, 90 тысяч долларов за сотку», ‒ отмечает директор Независимого института судебных экспертиз Геннадий Пампуха.

Ранее «Схемы» сообщали, что в Царском селе имеют участки президент Петр Порошенко и его давний друг Игорь Кононенко. Их наделы расположены через дорогу друг от друга и имеют общий адрес ‒ улица Радиальная, 5. В собственности ‒ с 2009 года.

Недавно на одном из профильных сайтов по продаже недвижимости «Схемы» нашли объявление, в котором за сумму в более чем три миллиона долларов предлагают покупателям участок в 63 сотки в Царском селе. С кадастровым номером, соответствующим участку, принадлежащему президенту Украины Петру Порошенко.

Поэтому журналисты программы позвонили по телефону из объявления, чтобы убедиться, действительно ли речь идет именно об участке президента и соответствует ли действительности указанная цена.

«Последний раз, когда мы общались с представителем владельца того участка, это была эта стоимость. (...) Мы не говорим о владельце», ‒ ответила риелтор, представитель портала «Свой дом» Надежда.

Уже во время второго телефонного разговора выяснилось, что продажа участка приостановлена на два месяца ‒ из-за проблем. «Там вопрос с документами. Когда они его решат... Там были протесты по застройке этого участка. Сейчас прекращена продажа, пока не решат вопрос с документами, но участок пока просили не снимать с продажи», ‒ уточнила риелтор.

Протесты, связанные с участком президента, были. В конце 2014 года «Схемы» рассказали, что во время земляных работ на территории участка Петра Порошенко была повреждена часть земляных укреплений цитадели с бастионами Киевской крепости. На это жаловалось руководство Лаврского заповедника. А Министерство культуры не предоставляло разрешения для работы в охранной зоне.

Однако на эти доводы президент Порошенко тогда отреагировал так: «А журналист просто не разобрался, ему просто было неинтересно это».

Журналисты «Схем» несколько раз пытались убедить работников агентства провести экскурсию на участок в Царском селе. Несмотря на то, что имущество, по их словам, является проблемным и временно не продается. Даже приезжали по указанному адресу офиса.

Однако сотрудница по телефону ответила, что в офисе никого нет, мол, все «на выезде». В конце концов, администратор интернет-портала агентства Сергей Ткаченко по телефону объяснил: продавец земли в Царском селе очень требователен к подбору покупателей.

«Это не просто участок, который вы купили и что хотите, там и строите. Там есть определенные условия для этого участка, если эти условия устроят ‒ мы потом ведем переговоры. Эти условия озвучить или пообщаться мы сможем только через два месяца», ‒ отметил он.

Два года назад «Схемы» выяснили, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко получили соседние участки в Царском селе при сомнительных обстоятельствах. Сначала оба участка общей площадью 1,1 гектара решением Киевсовета были бесплатно переданы обслуживающему кооперативу «Зеленстройсервис-К», среди членов которого была сестра Игоря Кононенко Оксана Авдеева и лица, связанные с бизнесом Порошенко и Кононенко.

«Я лично занимался этим вопросом с 2004 года. Было распоряжение, подписанное еще господином Омельченко по инвестиционному проекту, который был реализован кооперативом «Зеленстройсервис-К», ‒ отмечал тогда в комментарии «Схемам» нынешний народный депутат, первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

Через некоторое время кооператив «Зеленстройсервис-К» выступил поручителем ООО «Родная Марка Корп» перед ипотекодержателем ‒ одесским частным предприятием «Укрсел». Два участка на Радиальной, 5 передали в ипотеку. И летом 2009 года оба участка перешли в собственность частного предприятия «Укрсел».

В августе 2009 года ЧП «Укрсел» продало участок площадью 46 соток Игорю Кононенко, участок на 63 сотки ‒ Петру Порошенко и ликвидировалось.

Однако директор и единственный учредитель уже ликвидированного ЧП «Укрсел» Николай Белый оказался обычным водителем. Он рассказал, что был управляющим и денег за продажу земли не получал, да и кому продавал ‒ не знает.

«Я не знаю, я был наемным директором. Я, короче, бросил это все и работаю водителем. Дальнобойщиком. Денег мне никто не платил. Я был как наемный директор. И все», ‒ рассказал Николай Белый.

Таким образом, через цепочку из нескольких юридических операций с признаками фиктивности гектар бесплатной земли в самом центре Киева в поселке Царское село перешел в собственность двух физических лиц ‒ Петра Порошенко и Игоря Кононенко.

Единственное, на что потратили средства структуры Порошенко-Кононенко ‒ это на строительство теплиц для КП «По содержанию зеленых насаждений Печерского района» вместо тех, что были разрушены на Радиальной, 5. Их на Железнодорожном шоссе, 61 отстроило ООО «Зеленстройсервис-К» до того, как стало кооперативом.

По словам самого Игоря Кононенко, на новые теплицы было потрачено около 30 миллионов гривен. Правда, в 2009 году, на момент бесплатного получения кооперативом 1,1 гектара земли, эти площади, по данным Киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, оценивались почти в 200 миллионов гривен.

Поэтому если объявление на портале о продаже участка ‒ не чья-то шутка, у Игоря Кононенко может появиться новый сосед. А у президента ‒ 3 миллиона долларов.

«Схемы» отправили запрос Петру Порошенко с вопросами о продаже участка, но ответа не получили.