Из России: «Путин в макияже» – это экстремизм

Нелюбовь к сторонникам нетрадиционной сексуальной ориентации в России обернулась против Владимира Путина. Оппоненты российского президента в знак протеста против него опубликовали его фото с густым слоем макияжа. Этот вид интернет-протеста приобрел такой размах, что в России его запретили. Публикации фото и других материалов с намеком, что «Путин ‒ гей», стали приравниваться к экстремизму.

Российское Министерство юстициивключило в перечень запрещенных «экстремистских материалов» изображения Владимира Путина, на которых с помощью фотошопа нанесен макияж. Это решение базировалось на вердикте суда города Тверь в отношении гражданина России Александра Цветкова, которого обвинили в употреблении языка ненависти, когда он опубликовал изображение президента Владимира Путина с макияжем на своей странице в российской социальной сети «Вконтакте».

В ведомстве предположили, что макияж на лице главы государства якобы должен «служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента». Под изображением также есть надпись, в которой избирателей Путина сравнивают с геями, она заканчивается словами «как будто их много, но среди моих знакомых их нет».

Также Цветкову инкриминировали распространение изображений, которые имели расистский или антииммигрантський подтекст. Однако эти обвинения с него позже сняли. Однако ни суд, ни Минюст не уточнили, к какому именно изображению Путина у них были претензии. А самого Цветкова освободили от уголовной ответственности и поместили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

The Straits Times. Теперь это противозаконно распространять изображения Путина как «гей-клоуна»

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Изображение Путина на фоне радужных флагов с макияжем от фотошопа в России стали распространять на акциях протеста против закона, запрещающего «пропаганду гомосексуализма», что фактически запрещало говорить о гомосексуальности публично. Тогда же Путин объяснял, что сам гомосексуализм не запрещен.

Российская власть перешла к агрессивному искоренению того, что они называют «экстремистским материалом» в интернете в последние годы. Критики Кремля говорят, что под запрет попадают не так расистские высказывания, как легитимная политическая речь, которая защищена конституцией.

Сообщение о запрете распространять изображения Путина как «гей-клоуна» появилось одновременно с сообщениями об убийстве гомосексуалов в Чечне. По сообщению российской «Новой Газеты» и правозащитников, в Чечне силы местного руководителя Рамзана Кадырова задерживали, избивали и пытали мужчин, которых они подозревали в гомосексуализме. Сообщалось об около 100 задержанных и трех убитых. Офис Рамзана Кадырова отверг обвинения, назвав их «абсолютной ложью», добавив, что в Чечне геев нет, а если бы были, «то их родственники сами послали бы их туда, откуда не возвращаются».