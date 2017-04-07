В российском Красноярске 7 апреля на свободу вышел оппозиционный активист Леонид Развозжаев, осужденный в так называемом «Болотном деле», отбыв 4,5 года заключения. Его встречала жена Юлия. Развозжаев поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении. Он также рассказал корреспонденту Радио Свобода, что пока не решил, чем будет заниматься после того, как восстановит здоровье. По словам Развозжаева, ему хотелось бы способствовать демократизации общества и достижения социальной справедливости, а также изменить ситуацию в системе исполнения наказаний.