Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

Российский оппозиционер вышел на свободу после длительного заключения (видео)

Российский оппозиционер вышел на свободу после длительного заключения (видео)
пожалуйста, подождите
0:00:36
0:00:00 /0:00:36
Загрузить

В российском Красноярске 7 апреля на свободу вышел оппозиционный активист Леонид Развозжаев, осужденный в так называемом «Болотном деле», отбыв 4,5 года заключения. Его встречала жена Юлия. Развозжаев поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении. Он также рассказал корреспонденту Радио Свобода, что пока не решил, чем будет заниматься после того, как восстановит здоровье. По словам Развозжаева, ему хотелось бы способствовать демократизации общества и достижения социальной справедливости, а также изменить ситуацию в системе исполнения наказаний.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG