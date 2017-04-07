Крымские газеты пишут о том, как владельцы жилья в Симферополе наживаются на доверчивых клиентах, почему от действий несовершеннолетней девочки из села пострадали несколько молодых парней и сколько грозит сотруднице полиции, подозреваемой в совершении ДТП со смертельным исходом.

Владельцев каморок все это мало волнует. Они понимают, что на двадцать возмущенных клиентов найдется один покладистый. Его-то они и ждут

Газета «Крымское время» в статье «Ключи от счастья» рассказывает об опыте журналиста издания по поиску съемного жилья в Симферополе. Автор пишет, что искать жилье самостоятельно сейчас практически невозможно. Небывалый спрос на рынке привел к расцвету риелторского бизнеса. «В Крыму десятки всевозможных фирм и сотни частников. Они лихо берут в оборот собственников, прочесывая интернет и газетные полосы в поисках предложений. И тут же сами их дублируют. Схема их работы такова: клиент платит 5 тысяч рублей, его подключают к интернет-базе с объявлениями (естественно, теперь уже исключительно от собственников). Все. Отслеживать предложения, звонить, договариваться об осмотре жилища – это придется делать самостоятельно. Причем у клиента есть всего 30 дней на то, чтобы найти квартиру своей мечты – по истечении этого срока доступ к реестру аннулируется, а, чтобы его возобновить, придется снова выложить 5 тысяч», – отмечает автор. Он пожаловался, что владельцы жилья зачастую просят завышенную сумму. «Хочу сказать всем собственникам, что это мерзко, низко и подло, пользуясь случаем, наживаться на безысходности соотечественников, вымогая немалые деньги (порой среднемесячную зарплату в Симферополе) за совершенно убогие жилища. Увы, владельцев каморок все это мало волнует. Они понимают, что на двадцать возмущенных клиентов найдется один покладистый. Его-то они и ждут. И, что горько, дождутся», – возмущается журналист.

Родственники одного из подозреваемых рассказали, что есть как минимум 12-15 человек, которые находятся либо под домашним арестом, либо в розыске, а кто-то просто откупился

​«Крымский телеграф» в материале «Срок за «любовь» разбирался в резонансном деле, фигурантом которого стала несовершеннолетняя жительница села Зерновое Красногвардейского района. По данным еженедельника, последние несколько лет эта милая и общительная девочка знакомилась в соцсетях с парнями со всего Крыма, возрастом от 20 до 30 лет, переписывалась и перезванивалась на протяжении длительного времени. После одной из таких встреч на парня поступило заявление в правоохранительные органы о преступлении по статьям 134 УК России «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 УК России «Развратные действия». Оказалось, что девочке на момент преступления было 12 лет. Через некоторое время, вслед за этим обвинением, поступило заявление на другого парня с тем же составом преступления. Оба были приговорены подконтрольным Кремлю Красногвардейским судом к четырем годам лишения свободы. Через несколько месяцев от родителей девочки поступило заявление в полицию с тем же обвинением на третьего парня, который на данный момент содержится в следственном изоляторе. Родственники одного из подозреваемых рассказали, что есть как минимум 12-15 человек, которые находятся либо под домашним арестом, либо в розыске, а кто-то просто откупился. «Родители девушки звонили некоторым парням и вымогали у них деньги за то, что они не напишут заявление в полицию. Я считаю, что это спланированная акция», – рассказала родственница обвиняемого.

Мама пострадавшей, в свою очередь, рассказала, что ее дочь «положительная со всех сторон – не гуляет, не курит, не пьет, участвует в олимпиадах и получает награды». Мама также заверила, что девочка писала парням, сколько ей лет, до сношения, с чем категорически не согласны родственники обвиняемых.

Мало кого удивляет, когда очередной бизнесмен, сын чиновника или представитель правоохранительных органов совершает ДТП и несет слишком мягкое наказание. Молчать нельзя

​«Крымская правда» в статье «Какой будет расплата за убийство?» рассказывает о ДТП, в котором по вине сотрудницы органов внутренних дел России погибла 19-летняя Диана Басирова. Трагедия произошла 7 марта этого года в Нижнегорском районе Крыма. По словам отца погибшей, в тот день капитан полиции Виктория Марченко, находясь в нетрезвом состоянии, села за руль автомобиля. «Тогда отмечали 8 марта, она выпила, из кафе мчалась. Моя дочь ей жизнь спасла. Если бы Марченко не влетела в Диану на скорости более 100 километров в час, то врезалась бы в столб», – рассказал Ролан Басиров. Он готов пойти на любые меры в рамках закона, чтобы виновница понесла максимальное наказание. «По статье грозит жизнь в колонии-поселении в течение 2-7 лет. Я считаю, что это слишком мягко. Да, она наняла себе хорошего адвоката, сама знает все нюансы уголовного кодекса. Пока сидит дома под домашним арестом», – сообщил отец погибшей девушки. Басиров предложил Марченко уйти в самый суровый женский монастырь. Тогда он пообещал не преследовать ее по закону. Но женщина отказалась. «Мало кого удивляет, когда очередной бизнесмен, сын чиновника или представитель правоохранительных органов совершает ДТП и несет слишком мягкое наказание. Молчать нельзя. Если мы будем закрывать глаза и уши, то у нас станет нормой убивать людей на дорогах», – подчеркивает газета.