Фигурантов «дела 26 февраля» Али Асанова и Мустафу Дегерменджи выпустили из СИЗО и отправили на два месяца под домашний арест. Это решение подконтрольного Кремлю симферопольского суда обрадовало интернет-общественность и одновременно удивило.

Eskender Bariiev

...Самое главное рядом с близкими: родителями, женой и детьми. Спасибо адвокатам, которые ведут это политически мотивированное уголовное дело; близким, родителям, жене, детям, которые достойно держатся, хотя сколько страданий перенесли, они знают сами; всем нашим соотечественникам, которые оказывали моральную и материальную помощь семьям, приходили на суды; правозащитникам, которые вели и продолжают вести активную работу, чтобы ребята как можно скорее оказались на свободе и, конечно же самим ребятам Али и Мустафе, которые держались достойно, сохраняя честь и свободолюбие крымскотатарского народа.

Татьяна Москаленко

...2 года в СИЗО!!! Только потому, что не предали, не поддались на угрозы, просто остались людьми. Но они еще не на свободе, суды еще впереди, но по-крайней мере среди родных, рядом с детьми.

Ильми Умеров

Хорошая новость... так редко такое случается…

Многие комментаторы с трудом поверили в случившееся. А некоторые даже заподозрили неладное.

Ayshe Umerova

...Вообще, вчера когда прочитала новость об их освобождении под домашний арест не могла в это поверить - так отвыкли мы уже от хороших новостей, что даже поверить в них сложно. А что чувствовали в тот момент сами ребята и их семьи - я вообще не могу себе представить...

...Суды, конечно, будут продолжаться, но теперь надежда что у этой истории будет счастливый конец ещё окрепла. А ребятам теперь нужно восстанавливаться, в первую очередь это касается, конечно же, здоровья. Но самое главное - наши несломленные герои наконец ДОМА, а остальное с такой поддержкой у них обязательно будет. Свои имена они уже навсегда вписали в историю нашего народа!

Maria Tomak

Несподівано... щось тут не так, не вірю я в добру волю окупаційної влади

Emine Dzheppar

Дело 26 февраля - одна из первых политических инквизиций оккупанта. Это месть за проукраинские митинг 26 февраля под стенами парламента, месть за несогласие и сопротивление…

Мне иногда кажется, что весь Крым сейчас - это большое дело 26 февраля: абсурдное, подлое, фейковое с более чем двумя миллионов заключенных в клетке несвободы и молчания

Радость от выхода Дегерменджи и Асанова омрачили проведенные в этот же день новые задержания. Утром 6 апреля российские силовики оцепили центральный рынок Симферополя. Там они задержали несколько десятков человек «неславянской внешности», среди которых оказалось немало крымских татар.

Рефат Чубаров

Прямая ассоциация со временем немецкой оккупации Крыма в годы Второй Мировой войны. Те тоже любили проводить облавы на рынках…

МинПанд‏

Террористов побеждают же, шо не ясно