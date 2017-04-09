Для Института Военно-морских Сил при Одесской морской академии последний день марта был особенным. Впервые в истории учебного заведения, как отдельного института, прошел выпуск флотских офицеров. Погоны лейтенантов и морские кортики вручили 27 бывшим курсантам Севастопольской Академии им. Нахимова.

На момент аннексии Крыма они были второкурсниками «нахимовской» академии в Севастополе. Присяге на верность Украине и своей мечте о море не изменили – три года назад в апреле передислоцировались в Одессу вместе с частью командного и преподавательского состава вуза.

Так Южная Пальмира, где прежде готовили кадры исключительно для гражданского флота, начала личный отсчет истории подготовки нового поколения украинских Военно-морских Сил. «Незрадливих», как назвали одесские волонтеры проект, посвященный крымским курсантам.

На торжественной церемонии выпуска лейтенантов начальник Института ВМС капитан 1 ранга Петр Гончаренко отдельно поблагодарил волонтеров, много помогавших после переезда вуза в Одессу и продолжающих это делать сейчас.

От факультета –​ к Институту. Из аудиторий –​ на корабли

В 2014 году решением Кабинета министров Украины Академию ВМС в Севастополе расформировали. В Одессе же, напротив, создали факультет Военно-морских сил.

Военно-морской факультет за три года смог «вырасти» до отдельного Института при Национальном университете «Одесская морская академия»

Оставив в Крыму крепкую материально-техническую базу и начав на новом месте с нуля, Военно-морской факультет за три года смог «вырасти» до отдельного Института при Национальном университете «Одесская морская академия». Подготовка военных моряков ведется по 7 специальностям: кораблевождение; аварийно-спасательные и водолазно-аварийные работы на море; эксплуатация корабельных энергетических установок; корабельное радиотехническое вооружение и средства связи; корабельное ракетно-артиллерийское вооружение; корабельное противолодочное и минно-торпедное вооружение, а также воспитательная и социально-психологическая работа на кораблях и частях ВМСУ.

Досрочный выпуск сократил период обучения и приблизил ваш главный экзамен – службу на кораблях и в военных частях

В нынешнем году выпуски в военных вузах Украины снова досрочные – боевые действия на Донбассе продолжаются, Вооруженным Силам нужны подготовленные кадры. «Досрочный выпуск сократил период обучения и приблизил ваш главный экзамен – службу на кораблях и в военных частях. Всегда помните, что за вами – подчиненные. На вас смотрят, в вас верят», – с такими словами обратился к выпускникам на церемонии 31 марта командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

В торжественный день многие военные моряки, включая новоиспеченных офицеров, предстали в обновленной парадной форме (теперь на их кителях, например, знаки различия находятся внизу рукава, а погонов нет).

Но было и то, что осталось «за кадром» официального мероприятия. Став флотским офицером, выпускник Института ВМС НУ «Одесская морская академия», а в прошлом севастопольский курсант Никита Савицкий решился сделать предложение своей невесте Оксане.

Крым. Реалии узнали некоторые подробности love story парня родом из Горловки, что на Донбассе, и девушки из Одесской области:

– С Оксаной мы познакомились совсем не в романтической обстановке. В одесском магазине, – рассказал Никита Савицкий. – Взял и подошел, попросил номер телефона, стали встречаться. Лучшего момента, чтобы сделать предложение, чем торжество по случаю выпуска, не придумать. Она не ожидала! Встал, конечно, перед ней на колено… Свадьбу планируем сыграть в сентябре.

Местом службы Никиты Савицкого (его специальность «радиотехническое вооружение») станет фрегат «Гетман Сагайдачный». Также на флагманском корабле ВМС Украины командиром электро-навигационной группы будет служить один из лучших выпускников 2017 года лейтенант Александр Красюк.