C момента принятия ракет "Томагавк" на вооружение американская армия применяла их в вооруженных конфликтах более двух тысяч раз. В определенных условиях ракеты надежнее и безопаснее применения авиации.

Дозвуковая крылатая ракета большой дальности "Томагавк" была принята на вооружение армии США в 1983 году. Американские военные называют эту ракету "оружием выбора". Ее использование позволяет сберечь жизни пилотов и дорогостоящие самолеты, если предстоит иметь дело с мощной системой ПВО или наносить удар в плохую погоду.

"Буря в пустыне", 1991 год

Впервые "Томагавки" широко применялись в операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в 1991 году. Было выпущено 297 ракет, 282 из них успешно поразили установленные цели. Бесконтактная фаза операции продлилась с 17 января по 24 февраля, а затем за пять дней сухопутной операции силы коалиции освободили Кувейт.

Босния, 1995 год

Операция НАТО "Обдуманная сила" против отрядов боснийских сербов в Боснии в 1995 году в основном проводилась силами авиации. Было выпущено 13 "Томагавков". В итоге была снята блокада Сараево.

"Удар в пустыне", 1996 год

В операции армии США "Удар в пустыне" против Ирака в сентябре 1996 года было выпущено 44 крылатые ракеты. Этим все и ограничилось. Саддам Хуссейн прекратил боевые действия против курдов.

"Лиса пустыни", 1998 год

Спустя два года в операции "Лиса пустыни" на долю "Томагавков" пришлось 72% от всех воздушных ударов. Главной задачей было лишить Ирак возможности производить оружие массового поражения. Пентагон отчитался о поражении 85% намеченных целей, а агентура в Багдаде сообщала, что режим Хуссейна оказался на грани краха – в Ираке были произведены массовые аресты среди военных и политиков.

Югославия, 1999 год

Целью операции сил НАТО в Югославии в 1999 году было прекращение этнических чисток и свержение режима Слободана Милошевича. Было сброшено 23 тысячи бомб и ракет, из них "Томагавков" – 298. Югославскую армию вывели из Косова и Метохии, Косово провозгласило свою независимость от Сербии. Милошевича свергли в октябре 2000 года. В марте 2006 года он умер в тюрьме в Гааге – согласно результатам вскрытия, от инфаркта миокарда.

Война в Ираке, 2003 год

При вторжении коалиционных сил в Ирак в 2003 году выпущены 40 "Томагавков", поразившие цели через две минуты после срабатывания иракской ПВО. Через 21 день войска коалиции установили контроль над всеми крупными городами страны. Саддам Хуссейн бежал. Через несколько месяцев он был пойман, спустя три года приговорен и казнен через повешение.

Odyssey Dawn, Ливия, 2011 год

19 марта 2011 года началась операция международной коалиции в Ливии. Первый удар по системам ПВО нанесли "Томагавки". Всего было выпущено 114 ракет. Муаммара Каддафи свергли и убили, "Джамахирия" – диктаторская политическая система в Ливии – была упразднена, взамен была провозглашена Ливийская республика.

Крылатая ракета BGM-109 "Томагавк". Характеристики

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Дальность действия – до двух с половиной тысяч километров. Ее запускают с кораблей и подводных лодок. Во время полета огибает рельеф местности, легко сканируется современными системами ПВО.

Тип: дозвуковая крылатая ракета среднего радиуса действия

Пусковая масса: 1315 кг (без разгонного блока)

Двигатель: турбореактивный

Дальность: 1250-2500 км

Вес ядерной или обычной боеголовки может достигать до 450 кг.

Стоимость: от $607 тыс. до $1,4 млн