Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала материал, в котором говорится, что единственный «Бук», который был на Донбассе, ‒ это «Бук» из России. Bellingcat утверждает, что фотографии украинского «Бука», которые якобы были сделаны на Донбассе, на самом деле ‒ с Полтавской области. Однако российские и украинские СМИ дали в своих заголовках и новостях прямо противоположный месседж, чем полностью исказили суть проведенного расследования.

Четвертого апреля на сайте исследовательской группы Bellingcat сообщили, что единственный «Бук», который был в Донецкой области ‒ это «Бук» из России.

Расследователи Bellingcat пишут, что эти снимки были сделаны не на Донбассе, а возле города Миргорода в Полтавской области, и человек намеренно указал неверную геолокацию

В 2014 году именно за 2 дня до катастрофы малазийского «Боинга» Михаил Гредиль распространил в сети фотографии украинского «Бука» и обозначил геолокацию – вроде бы возле Донецка. Расследователи Bellingcat пишут, что эти снимки были сделаны не на Донбассе, а возле города Миргорода в Полтавской области, и человек намеренно указал неверную геолокацию, а также, что им удалось установить, где именно была эта техника.

«Настоящее место, где сделаны фотографии, было определено с помощью членов Смоленского форума. Фотографии Михаила были фактически сделаны не на востоке Украины, а на фоне Миргородского воздуха в Полтавской области, за сотни километров от линии фронта войны», ‒ говорится в материале. Показательно, что еще в августе 2014 года сам автор снимков в соцсети писал, что фотографии сделаны «за сотни километров от Донецка».

Как подали информацию некоторые украинские СМИ?

5 апреля издание «Апостроф» вышло с заголовком: «Катастрофа MH17: в Bellingcat отметили странный украинский «Бук».

Канал ICTV сообщил: «Катастрофа MH17: эксперты нашли украинский «Бук» под Донецком». Сегодня канал ICTV уже удалил материал.

По мнению политического обозревателя Алексея Минакова, украинские СМИ дали расследование Bellingcat по кремлевским лекалам. Об этом он написал на своей странице в Facebook и перечислил конкретные медиа.

Материал украинского издания «Корреспондент», искажающий информацию, набрал около 74 тысяч просмотров

​Украинское издание «Корреспондент» также распространило дезинформацию со ссылкой на Bellingcat. По словам журналиста Bellingcat Арика Тоулера, материал украинского издания «Корреспондент», искажающий информацию, набрал около 74 тысяч просмотров, тогда как оригинальный материал на сайте Bellingcat – только 5 тысяч просмотров.

Содержание заголовков СМИ России: Украинский «Бук» был на Донбассе перед катастрофой MH17 ‒ западное расследование

Российские издания и издания группировок «ЛДНР» вышли с новостями об украинском «Буке» на Донбассе, который видели за 2 дня до трагедии, и ссылаются на Bellingcat. Вот некоторые заголовки: «Расследование Bellingcat: Украинский «Бук» был на Донбассе перед катастрофой MH17», «Украинский «Бук» на Донбассе «сдал» священник», и множество других.

По мнению журналиста Bellingcat Арика Тоулера, российский канал «Звезда» «превзошел» подачу новости в украинских СМИ, об этом он написал на своей странице в твиттере.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек ‒ все, кто находился на борту.

Международная Совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые предварительные официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. По данным следователей, место пуска ракеты ‒ поселок Первомайское, который находился на момент катастрофы под контролем российско-сепаратистских сил.