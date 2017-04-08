В Крыму и Севастополе в субботу, 8 апреля, проходят митинги в рамках акции «Вместе против террора». Проводить такие акции призвали власти соседней России после теракта в метро Санкт-Петербурга.

В Симферополе около трех тысяч человек пришли на митинг в рамках акции «Вместе против террора». Об этом сообщает агентство «РИА Новости Крым».

В очередной раз единство России хотят подвергнуть сомнению, а нас запугать и поставить на колени

«В очередной раз нам бросают вызов. Цинично, нагло, подло и в спину. В очередной раз единство России хотят подвергнуть сомнению, а нас запугать и поставить на колени. Это все тщетно. Сегодняшняя трагедия, унесшая жизни десятков людей еще больше сплотила и укрепила не только питерцев, но всю Россию. Послезавтра делегация Государственного совета Крыма и правительства полуострова во главе с Владимиром Константиновым и Сергеем Аксеновым будут в Питере и от имени крымчан низко поклонятся героизму и мужеству питерцев», – заявил на митинге подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Ефим Фикс.

В свою очередь российский глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал, что взрыв в Санкт-Петербурге – это «подлый и трусливый удар по мирным людям».

В Керчи 8 апреля, на площади имени Ленина, прошел организованный подконтрольными Кремлю властями города «митинг против террора».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, перед началом мероприятия над площадью пролетели два вертолета. Митинг под названием «Вместе против террора» начался с минуты молчания. Людей было относительно немного – в основном, бюджетники, пенсионеры, студенты и школьники старших классов. На месте мероприятия ходили «счетчики» со списками и отмечали тех, кто пришел.

«Весь мир ополчился против России, наступили тяжелые времена, мы все должны сплотиться», – заявил представитель местной церкви.

Участникам акции также выдавали листовки об опасности терроризма.

В Ялте в митинге «Вместе против террора» приняли участие ветераны и участники Второй мировой войны, представители подконтрольной Кремлю администрации города Ялты и Ялтинского городского совета, депутаты крымского парламента, Благочинный церквей Ялты протоиерей Адам Дмитренко, местный имам Осман Топуз, настоятель армянской апостольской святой православной церкви во имя Святой Репсиме протоиерей отец Иеримия Макиян, руководитель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община городского округа Ялта» Владлен Люстин, представители общественных организаций, правоохранительных органов, политических партий, многочисленные жители и гости Южного берега Крыма.​

Мы должны объединиться перед угрозой, встать на защиту наших человеческих идеалов

«Сегодня в память о погибших простых гражданских людях, вместе с их родными и близкими разделяем горечь невосполнимой утраты. Мы собрались сегодня здесь, чтобы сказать «Нет» террору, нас не запугать! Мы должны объединиться перед угрозой, встать на защиту наших человеческих идеалов», – сказала во время выступления заместитель председателя Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Людмила Ковалева.

По информации пресс-службы, участники акции почтили память жертв теракта минутой молчания. По завершению митинга жители и гости города возложили цветы.

Севастополь и Санкт-Петербург – города-герои и они едины в этой борьбе

Подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что правительство города сделает все возможное чтобы обезопасить горожан от угрозы терроризма. Об этом Овсянников заявил 8 апреля во время митинга в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга.

«Случилась ужасная трагедия. Этому нет оправдания и прощения. Терроризм – это необъявленная война против наших семей, против наших детей. Севастополь и Санкт-Петербург – города-герои и они едины в этой борьбе и правительство Севастополя сделает все, чтобы обеспечить безопасность горожан», – заявил Овсянников.

В Феодосии у Вечного огня состоялась акция солидарности «Питер, мы с тобой» памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города, в акции приняли участие российская глава муниципального образования Светлана Гевчук, глава администрации Феодосии Станислав Крысин, представители ветеранских, общественных организаций, студенты, школьники и жители города.

Раньше Аксенов поручил усилить меры безопасности на стратегических инфраструктурных и социальных объектах аннексированного полуострова и заявил, что Крым готов оказать посильную помощь жителям Санкт-Петербурга.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за него. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.

В Следственном комитете России сообщили 4 апреля, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов. Российские следователи сделали это заявление через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.