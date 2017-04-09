Предупреждение, которым лучше не пренебрегать, – такой доминирующий вывод американских экспертов и комментаторов, оценивающих мотивы и возможные последствия неожиданной первой прямой военной операции Соединенных Штатов против сирийской армии. Дальнейший ход событий в Сирии будет, скорее всего, зависеть от реакции Дамаска и его союзников на американское предупреждение.

Президент Трамп в одночасье перечеркнул шестилетнюю стратегию своего предшественника Барака Обамы

Мощный ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенный рано утром в пятницу "Томагавками", запущенными с борта двух американских эсминцев, по приказу президента Трампа, который за считанные дни до этого дал понять, что он не будет настаивать на отстранении от власти Башара Асада, дал американским наблюдателям богатейшую пищу для предположений. Совершенно ясно было только одно: президент Трамп своим решением в одночасье перечеркнул шестилетнюю стратегию своего предшественника Барака Обамы, который предоставил сирийской армии и российским силам полную свободу действий. Риск прямого военного конфликта с Дамаском и Москвой был для президента Обамы неприемлем. Дональд Трамп показал, что он принимает этот риск. Как отметила газета The Washington Post, комментируя ситуацию в первые часы после ударов, администрация Трампа резко расширяет масштабы военной операции в Сирии.

Цель воздушного удара – предотвращение использования и распространения оружия массового поражения

Однако, судя по заявлению президента и информации, просочившейся в американскую прессу, Белый дом ставит перед собой четкую ограниченную задачу. "Цель воздушного удара, – сказал в пятницу сам президент Трамп, – предотвращение использования и распространения оружия массового поражения". Как подчеркнул президент, обращаясь к американцам, он, отдавая приказ об ударе, действовал, исходя из интересов национальной безопасности США. Он прямо предупреждал Асада о неприемлемости использования оружия массового поражения, поскольку нет никаких разногласий относительно использования сирийской армией химического оружия.

Сам ракетный удар был тщательно дозирован. Он был нанесен по базе, с которой, как предполагается, взлетали сирийские самолеты с химическим оружием на борту. Объектом атаки стали самолеты, ангары, зенитно-ракетные комплексы и радары, хранилища боеприпасов. Как объясняет Пентагон, было сделано все возможное, чтобы не задеть мирных жителей и даже обслуживающий персонал базы. Россия была предупреждена заранее о готовящейся атаке, поскольку там находились ее военнослужащие. Говорят, что территория, где служат россияне, не была задета во время удара. Иными словами, было сделано все, чтобы как можно более аккуратно дать ясный сигнал Дамаску и Москве, что применение оружия массового поражения является отныне крайней чертой.

В геополитической плоскости эта акция дает сигнал Владимиру Путину, что он не единственный президент, готовый рисковать в Сирии

"В геополитической плоскости эта акция дает сигнал Владимиру Путину, что он не единственный президент, готовый рисковать в Сирии, – пишет в редакционной статье газета The Chicago Tribune. – Что произойдет дальше? Поймет Асад намек и прекратит использовать химическое оружие? Или, при поддержке Путина, опять пошлет свои ВВС бомбить мирное население? Трамп мог позволить госдепартаменту выразить словесное негодование и воздержаться от использования ракет. Он этого не сделал. Теперь нашим противникам и союзникам необходимо произвести новые расчеты".

Многие американские наблюдатели замечают, что эта акция была адресована и Дамаску, и Тегерану, и Пхеньяну. Она была предпринята в то время, как в США с официальным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. От него Трамп хочет добиться содействия в нейтрализации ядерной программы Северной Кореи, которой американский президент, по его собственным словам, не намерен давать спуска.

Ракетный удар в Сирии вряд ли свидетельствует о готовности администрации Трампа расширить свое присутствие в этой стране. Это прежде всего символический жест, считает Ричард Вайтц, американский военный эксперт сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне.

Эта акция резко поднимает планку для Белого дома

Вайтц: На данный момент эта акция выглядит единичным эпизодом: символическим наказанием за применение химического оружия сирийской армией. Но она резко поднимает планку для Белого дома. Если Асад вновь прибегнет к химическому оружию или попытается взвинтить тем или иным способом уровень противостояния с США, то это может быть не последней подобной акцией. Если до сих пор у многих действующих лиц было представление об Обаме как о слабом лидере, о Трампе как о человеке, которого не волновало, что происходит в Сирии, и они могли вести себя, как им заблагорассудится, то теперь, на мой взгляд, они должны понять, что это не так. И я бы ожидал, что они осознают, что эскалация противостояния может привести к неприятным для них последствиям. По крайней мере, им лучше не прибегать к химическому оружию и не устраивать зверств в отношении мирного населения.

– То есть вы не думаете, что у Белого дома есть намерения более активно содействовать сирийской оппозиции в ее борьбе с Асадом?

Вайтц: В данный момент – нет. Я не думаю, что Сирия является важным для Дональда Трампа предметом внимания. Он никогда не демонстрировал особого беспокойства по поводу происходящего в Сирии. И то, что произошло в пятницу, не является, на мой взгляд, свидетельством резкой перемены в его взглядах. Его гораздо больше интересует Иран, Северная Корея, Россия или Китай, – говорит Ричард Вайтц.

Несмотря на то что Белый дом предпринял ограниченную операцию с определенной целью, она изменила атмосферу отношений США и главных действующих лиц сирийского конфликта, считает Дэниэл Гурэ, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.

Америка вернула себе роль лидера. Это очевидно. И Владимир Путин, я думаю, должен сделать личные выводы из этого эпизода

Гурэ: Америка вернула себе роль лидера. Это очевидно. И Владимир Путин, я думаю, должен сделать личные выводы из этого эпизода. Об особых настроениях в США свидетельствует тот факт, что в прессе появилось не так много комментариев о потенциальной опасности возникновения конфликтной ситуации с Россией. Иными словами, подобное соображение едва ли станет для администрации Трампа непреодолимым препятствием, если она решит ответить на некие новые провокации со стороны Башара Асада. Я думаю, в данный момент перед Россией маячит большая проблема. Что, если Асад в самом деле пустится в новые провокации? Я очень сомневаюсь, например, что он использовал химическое оружие с ведома Москвы, что она держит его под полным контролем. Представим, Асад сделает необдуманный шаг, в то время как Россия является его союзником, в то время как в Сирии находятся ее военнослужащие? Что будет делать Кремль?

– Кстати, любопытный вопрос, почему ничего не слышно о российских ракетно-зенитных комплексах, которые должны были обеспечить надежную защиту от воздушных атак? В заявлении Пентагона было четко сказано, что противовоздушные системы и радары были объектом удара? Вероятно ли, что эти системы были попросту нейтрализованы и уничтожены?

Гурэ: Я думаю, американцы сравнительно легко могут нейтрализовать эти системы с помощью различных приемов, в том числе электронного глушения. Это системы ограниченного диапазона действия. Это не те интегрированные системы, которые существуют в Восточной Европе и западной России.

– Как вы в целом оцениваете решение Дональда Трампа нанести эти ракетные удары в Сирии?

Администрация Трампа делает предупреждение и не только Асаду. В числе адресатов и Иран, и Северная Корея, и Путин

Гурэ: Я считаю, это правильное решение, прежде всего, потому что оно задает внешнеполитический тон новой администрации. Она заявляет о том, что есть поведение, которого она не допустит. Она будет действовать быстро и решительно. Следующая акция может оказаться более жесткой. Главный вывод – администрация Трампа делает предупреждение и не только Асаду. В числе адресатов и Иран, и Северная Корея, и Путин. Путину предлагают вести себя более ответственно и объясняют, что у него больше нет свободы действий, которой, как он считал, он обладает до сих пор. Это то, о чем ему давно не приходилось беспокоиться.