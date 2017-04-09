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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Крымчане на митинге против терроризма, рождение верблюда в белогорском парке, выпускной бывших севастопольских курсантов в Одессе и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 30 марта – 9 апреля.
В парке львов &laquo;Тайган&raquo; в Белогорске родился верблюд, 1 апреля 2017 года
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В парке львов «Тайган» в Белогорске родился верблюд, 1 апреля 2017 года

Священнослужители отрабатывают навыки тушения пожара во время учений МЧС в Симферополе, 4 апреля 2017 года
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Священнослужители отрабатывают навыки тушения пожара во время учений МЧС в Симферополе, 4 апреля 2017 года

Выпускной бывших севастопольских курсантов&nbsp;в Институте Военно-морских сил в Одессе, 31 марта 2017 года
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Выпускной бывших севастопольских курсантов в Институте Военно-морских сил в Одессе, 31 марта 2017 года

Во время церемонии закрытия международного фестиваля документального кино Docudays UA в Киеве прошла акция&nbsp;#FreeSentsov, 30 марта 2017 года
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Во время церемонии закрытия международного фестиваля документального кино Docudays UA в Киеве прошла акция #FreeSentsov, 30 марта 2017 года

Презенация фильма Jamala UA в Киеве, 6 апреля 2017 года
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Презенация фильма Jamala UA в Киеве, 6 апреля 2017 года

Митинг &laquo;Крымчане против терроризма&raquo; в Симферополе. Собравшиеся почтили память погибших в теракте в метро российского Санкт-Петербурга, 8 апреля 2017 года
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Митинг «Крымчане против терроризма» в Симферополе. Собравшиеся почтили память погибших в теракте в метро российского Санкт-Петербурга, 8 апреля 2017 года

Начало проведения реконструкции памятника архитектуры &ndash; Митридатской лестницы в Керчи, 4 апреля 2017 года
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Начало проведения реконструкции памятника архитектуры – Митридатской лестницы в Керчи, 4 апреля 2017 года

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