Крымчане на митинге против терроризма, рождение верблюда в белогорском парке, выпускной бывших севастопольских курсантов в Одессе и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 30 марта – 9 апреля.