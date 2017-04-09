Крымчане на митинге против терроризма, рождение верблюда в белогорском парке, выпускной бывших севастопольских курсантов в Одессе и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 30 марта – 9 апреля.
1
В парке львов «Тайган» в Белогорске родился верблюд, 1 апреля 2017 года
2
Священнослужители отрабатывают навыки тушения пожара во время учений МЧС в Симферополе, 4 апреля 2017 года
3
Выпускной бывших севастопольских курсантов в Институте Военно-морских сил в Одессе, 31 марта 2017 года
4
Во время церемонии закрытия международного фестиваля документального кино Docudays UA в Киеве прошла акция #FreeSentsov, 30 марта 2017 года
5
Презенация фильма Jamala UA в Киеве, 6 апреля 2017 года
6
Митинг «Крымчане против терроризма» в Симферополе. Собравшиеся почтили память погибших в теракте в метро российского Санкт-Петербурга, 8 апреля 2017 года
7
Начало проведения реконструкции памятника архитектуры – Митридатской лестницы в Керчи, 4 апреля 2017 года
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: