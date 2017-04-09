Блеск и разруха космического Школьного

Из всех мест в Крыму именно в Школьном – бывшем закрытом гарнизоне Симферополь-28, затем поселке городского типа, а теперь сельском поселении – наземная космическая инфраструктура была когда-то наиболее развита. Ее представляли три военные части, выполнявшие задачи в интересах оборонного ведомства, народного хозяйства СССР, Национального космического агенства Украины (НКАУ) свыше почти сорока лет кряду.

Начнем с былого. В 1957 году в 20 километрах на северо-запад от Симферополя на месте крымскотатарского поселения Джанабак появились палатки военных и телескопические антенны. В том же году, 4 октября, с их помощью военные осуществили первый сеанс связи с первым в мире искусственным спутником Земли. Позже, в разгар Карибского кризиса в 1962 году, тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев из Школьного вышел на прямую радиосвязь с космонавтами Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем, которые в это время находились на борту космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4».

Со временем в Школьном разместили еще и единственную в космических силах РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) «учебку», а также отдельный батальон обслуживания запасной посадочной полосы для космического аппарата многократного использования «Буран» (сейчас полосу эксплуатирует международный аэропорт «Симферополь»).

Вполне резонно, что 4 октября отмечается в Школьном День поселка, а еще День космонавтики – 12 апреля. С концертом, походной кухней, гречневой кашей на стадионе и другими неизменными ритуалами «совка», а также митингом у памятника в центре поселка. На нем, на гранитной плите, перечислены все главные свершения и события в жизни космического гарнизона, прежде всего НИП-10 (наземного измерительного пункта №10), который как раз обеспечивал управление всеми советскими космическими аппаратами военного, а также многими – научного назначения.

«Митинг, как правило, на День космонавтики организовывает Компартия, – поясняет мне глава администрации поселения Николай Попов. – Что же касается предстоящих мероприятий по случаю шестидесятилетия поселка, то этим сейчас занимается совет ветеранов. Оставьте свой телефон, они вам перезвонят».

Шестиэтажки Школьного хорошо видны с трассы Симферополь-Евпатория. От нее до поселка ровно 1 километр.

Несколько лет назад у поворота на Школьное установили информационный щит, предупреждающий, что участок степи перед поселком и за ним – государственный природный заказник регионального значения.

В самом поселке по-прежнему уютно, придомовая территория ухожена. Работают средняя школа, детсадик, несколько магазинов, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), гостиница АО «Юждорстрой». Судя по всему, внешний лоск поселка поддерживается и за счет «великого почина», то есть общекрымских субботников. За три последних года это уже стало неким трендом в Крыму.

Проживают в Школьном в основном семьи местных «космических» отставников, хотя за последние десятилетия перебралось сюда немало «гражданских» из других регионов полуострова. По вполне, кстати, меркантильным соображениям: жилье долгое время оставалось в поселке значительно дешевле (сейчас почти выровнялось), чем, скажем, в Симферополе. Единственный минус – поселок не газифицирован. «Три раза обещали провести в поселок газ, но дальше замены труб дело не двигалось, – сетует местная пенсионерка Валентина Васильевна. – Причем каждый раз обещают исключительно перед выборами».

Перед въездом в поселок встречаю на прогулке молодую маму Ольгу с двойняшками в двухместной коляске. В родном Школьном она закончила с золотой медалью школу, в 2005 году математический факультет ТНУ (Таврического национального университета). В ближайшее время женщина с детьми собирается переехать в Киеве к мужу, который успешно работает там в одной из ІТ-компаний. «Мы с мужем работали программистами в Симферополе, – рассказывает Ольга. – После введенных господином Обамой санкций заказчик предложил нам переехать в Краснодар. Но там вскоре проект свернули – и мы остались без работы. В Краснодаре очень слабо развит аутсорсинг. Россия им не занималась, вкладывала средства в собственные разработки: строила Сколково, центры в Казани, Новосибирске. Но они себя не оправдали. К тому же в России еще и кризис, и компании сокращают свои IT- подразделения. Устраиваться чиновниками в Краснодаре мы не захотели. В Киеве же ситуация не изменилась, плюс благоприятное налогообложение. Хочется, конечно, вернуться в Крым и работать здесь».

На фоне благостной картинки в жилой зоне Школьного бывший военный городок и особенно его техническая территория производят прямо-таки гнетущее впечатление. При том, что территория охраняется – на КПП несут круглосуточное дежурство три охранника.

Следует напомнить, что в концу 1998 года одна за другой все три здешние воинские части были расформированы. Казарменный фонд, технические помещения и антенные комплексы были переданы НКАУ. В 2002 году агенство приняло решение свернуть всю свою деятельность в Школьном и полностью сосредоточиться на базе НИПа в селе Молочном под Евпаторией. Туда вскоре перевезли из Школьного все наиболее важное и ценное, кроме разве что ТНА-400 – уникального высокоточного и малосерийного радиотелескопа. Все оставшееся имущество, в частности казарменный фонд, в законном порядке передали Фонду имущества АР Крым. Фонд, правительство Крыма, Родниковский сельсовет, за которым числится свыше 100 гектаров территории Школьного, за 15 лет фактически так и не сумели найти им достойное применение. Если не считать, конечно, ООО «Берфин», которое приспособило под пошивочный цех одно из зданий городка. Но уже несколько лет цех не работает. Говорят, его хозяйка что-то не поделила с прежним руководителем района, который «сдал» ее налоговикам. Единственный бдительный сторож цеха и заодно миндалевого сада – пес на привязи.

Как результат – фасады казарм обветшали и заросли деревьями и кустарниками. Внутри помещений та же самая неприглядная картина.

Местные говорят, что теперь военный городок годится разве что для «Беркута». «Бойцы ОМОНа,– раскрывает мне военную тайну встретившийся возле КПП пенсионер Николай, – используют старые казармы на своих тренировках как матчасть».

Еще в более унылом, жутком виде предстала перед мною довольно обширная техническая зона. В некоторым местах с почти полностью разобранными до альминских блоков строениями.

С демонтированными, раскуроченными башнями-фундаментами антенных систем.

И руинами бывшего центра управления луноходами с выжженной недавним пожаром землей вокруг.

Лишь сохранившаяся аллея цветущей форзиции, словно оазис среди безмолвной пустыни, наполняла пепельный ландшафт живым дыханием весны.

«Никто вам сегодня не скажет, как и от чего возник этот пожар, – говорит Сергей, житель Школьного и заядлый охотник. – Возможно, кто-то у дороги окурок бросил или кто-то из местных огородников специально устроил выпал сухостоя на своем участке, а тот дальше перекинулся сюда. Жалко, что в этом году фазаны и куропатки не приведут там потомства. Я обошел все пожарище и насчитал двенадцать сгоревших фазаньих кладок. Не факт, что не погибли в том огне еще и все мартовские зайчата».

Максим Денисов, крымский блогер

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