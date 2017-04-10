По подсчетам экспертов, в России в миграции сегодня находятся более миллиона кыргызстанцев, и половина из них – женщины. Как они живут вдали от родных, и с какими проблемами сталкиваются в чужой стране?

Асель живет в Москве уже четыре месяца, работает швеей. На родине у нее остались пятеро детей.

"У меня две дочери и три сына. На момент развода с супругом младшему ребенку был всего год, – рассказывает она. – В Оше снимала квартиру, было действительно сложно, вот и решила приехать сюда. Здесь тоже нелегко: тоскуешь по детям, они сейчас с супругом".

"Мой четвертый ребенок, сын Амангельды, он так плакал, когда расставались: "Мама, не уезжай в Россию, не уезжай!" Все тоскую, вспоминая об этом", – вспоминает Асель.

Развод не улучшил ее отношений с бывшим мужем. Наоборот: мужчина стал воспринимать Асель только как основного работника в семье и постоянно требует от нее денег.

"Отправляю домой деньги, в неделю по пять-шесть тысяч рублей. А этого ни на что не хватает, ведь пять-шесть тысяч – это не деньги, – рассказывает Асель. – Не хочу ничего говорить о муже плохого, ведь он все-таки отец пятерых моих детей. Но просишь его выслать какую-нибудь справку, а он требует отправить деньги".

Асель признается, что в мигрантских швейных цехах, как в том, который работает она, не соблюдается трудовой кодекс и другие законы, которые защищают российских работников.

Я собираюсь с духом и говорю себе, что должна работать ради детей

"Иногда приходится работать сутки напролет. В три-четыре ночи организм не выдерживает, устает, – говорит женщина. – Тогда умоюсь холодной водой – и дальше за работу. В такие трудные моменты я думаю о детях, мысли о них придают мне силы. Я собираюсь с духом и говорю себе, что должна работать ради детей".

Она часто созванивается с детьми, но говорит, что мессенджеры и Скайп не заменят живого общения:

Каждый день плачу, вспоминая своих деток

"Я очень скучаю по ним, каждый день созваниваюсь. Они шлют фотографии по WhatsApp. Младший уже начал говорить, учит стихи, но я его не понимаю, он будто на китайском разговаривает. Читают стихи и каждый день мне отправляют видео. Дочкам я доверяю: пусть они и маленькие, но очень умные. С детства так воспитаны. Такие дела. Каждый день плачу, вспоминая своих деток".

Разлука с семьей – обычное дело для матерей-гастарбайтеров, которые по полгода и больше проводят в России, зарабатывая деньги для семьи:

Все мне твердили, что вначале всегда так, потом привыкнешь

"Я думала, что не выдержу без детей, буду скучать и уеду обратно, – признается Асель. – Но все мне твердили, что вначале всегда так, потом привыкнешь. Все через это прошли. Всем сложно. Что бы ни было, – я молюсь за детей, чтобы с ними все было в порядке. И чтобы свиделись с ними".

Асель пока не знает, сколько сможет проработать в России:

"Сразу ничего не получается, конечно, а мне нужно заработать на дом. Хочу иметь собственный дом, в котором буду жить вместе с детьми", – твердит она.