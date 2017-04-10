В городах Крыма прошли митинги в рамках акции «Вместе против террора», посвященной памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга. В соцсетях утверждают, что власти собирали участников акций своим излюбленным методом – в обязательном порядке и под роспись.

Политическая составляющая в митингах тоже присутствовала. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, например, призвал крымчан «еще больше сплотиться» вокруг «национального лидера», под которым, очевидно, имеется в виду президент России Владимир Путин.

У комментаторов в соцсетях крымские митинги вызвали много вопросов.

Елена Бадретдинова-Веселова

...а когда в нашем крыму мы боялись терроризма ? года три назад мы и не думали о том что будет его реальная угроза ДА?

Владимир Жиляев

Может быть надо бороться с теми, кто щедро оплачивает террор? Какие-то невнятные лозунги ‒​ "против терроризма"

Адвокат Кирюников Алексей

Не могу понять в чем смысл акции? Любой человек против терроризма, если он, конечно, не террорист

​Не могу понять в чем смысл акции? Любой человек против терроризма, если он, конечно, не террорист. Неужели это нужно как-то особо утверждать? Или террористы испугаются и не будут пакостничать? Лучше бы вместо этой акции участковые провели поквартирный обход и узнали кто живет на их территории, да наряд полиции стал приезжать бы по вызову граждан не через час после вызова, а в какой-то разумный срок

Купцова Светлана

Прошли терракты. А после них-призывы к сплоченности *вокруг нашего лидера*. Может для этого и терракты были?

Среди участников митингов было много детей. Комментаторы обратили внимание на недопустимость привлечения несовершеннолетних к публично-массовым мероприятиям.

Участники обсуждения предполагают, а некоторые – и утверждают, что власть собирала людей на антитеррористические митинги своим старым проверенным способом – под роспись. В Керчи, например, по свидетельствам местных СМИ, фамилии и количество митингующих фиксировали на бумаге.

Eduard Crane

Говорят (клевещут наверное), что вице-губернатор Севастополя на заседании правительства открытым текстом сказал, что "врачи и учителя завтра должны быть на митинге"...

Вера Сафонова

Опять и снова,сгоняют бюджетников и школяров по указивке с верху. Как уже надоела эта бредятина

олег матвеев

Это репетиция проверка... как работают те кто обязан по приказу выводить массы людей на улицу

Ksousha

Пока в Роисси митингуют против терроризма, весь мир с ним уже давно борется! А-ну, раздай им повестки на борьбу. Плакаты побросают и бежать!