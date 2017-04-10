Решительная реакция администрации президента США Дональда Трампа на поражение людей в Сирии химическим оружием ослабила позиции российского президента Владимира Путина на внешней и внутренней арене. Это констатируют некоторые эксперты за два дня до визита в Москву госсекретаря США и в связи с отменой переговоров в России главой британского МИД. Многолетняя политика успешного шантажа Запада наконец-то дала трещину, считают эти специалисты. Зато другие политологи призывают оппонентов Путина, в частности в Украине, не радоваться раньше времени. Не исключено, что Рекс Тиллерсон и его российский коллега Сергей Лавров найдут общий язык даже несмотря на Сирию.

Запланированный на сегодня, 10 апреля, визит в Россию министра иностранных дел Великобритании не состоится, Борис Джонсон его отменил. «Я не полечу в Москву в понедельник. Мой приоритет ‒ переговоры с партнерами из «Группы семи» по Сирии и поддержке Россией Асада», ‒ отметил Борис Джонсон в Twitter.

Еще один британский чиновник, министр обороны Майкл Фэллон после этого решения коллеги обвинил Россию «в каждой гражданской смерти» во время химической атаки в Сирии. Такое мнение он высказал британскому изданию Sunday Times. Фэллон отметил, что Кремль ответственный за химическую атаку как «покровитель» режима Башара Асада.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Президент Дональд Трамп отметил, что это была реакция на применение режимом президента Сирии Асада химического оружия в городе Хан-Шейхун на прошлой неделе.

Со своей стороны, в МИД России заявили, что отмена визита Бориса Джонсона в Москву является свидетельством отсутствия у британцев собственной позиции и влияния на ход международных дел. Об этом говорится в заявлении от 9 апреля, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому

«Решение об отмене поездки Бориса Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь «в тени» своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому», ‒ говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что поводом для отмены визита Джонсона является не «фундаментальные изменения ситуации в связи с событиями в Сирии», а «фундаментальное непонимание или незнание того, что происходит в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также назначения дипломатии в принципе».

Запланирован в начале этой недели и визит в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Госдепартамент не ответил на вопрос «Голоса Америки» по поводу возможных изменений или отмены визита Тиллерсона в Москву в связи с военными ударами США в Сирии. Однако в воскресенье встреча главы американской дипломатии с президентом России Владимиром Путиным исчезла из графика госсекретаря, сообщил корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман.

«Владимир Владимирович потерял преимущество»

Развитие событий в мире после удара США по авиабазе Асада в Сирии, откуда могли осуществлять химические атаки сирийские самолеты, резко изменилось. Это отметил Радіо Свобода российский политический эксперт Дмитрий Орешкин. Путину удавалось навязывать свою волю Западу много лет ‒ в Грузии, в Украине, Сирии и тому подобное. Теперь этому положен конец.

У Владимира Владимировича Путина было преимущество ‒ он мог балансировать, танцевать на лезвии ножа, все время пугая Запад. И это создавало иллюзию «крутого пацана»

«У Владимира Владимировича Путина было преимущество ‒ он мог балансировать, танцевать на лезвии ножа, все время пугая Запад. «Мы можем рискнуть, мы можем потерять, а вам это ‒ не дано!». Поэтому вы всегда испугаетесь, поэтому вы всегда согласитесь, прогнетесь и пойдете на уступки. И так было всегда ‒ и в Грузии, и во времена администрации Обамы. И это создавало иллюзию «крутого пацана» Путина. А вот в Соединенных Штатах к власти пришел еще круче. Который, не говоря худого слова, через два дня после использования в Сирии химического оружия нанес удар по военному аэродрому Асада», ‒ отметил Дмитрий Орешкин.

«Я бы не расслаблялся до 12 апреля» ‒ Зенон Завада

В интервью телеканалу ABC Рекс Тиллерсон сообщил, что будет настаивать во время встречи в Москве на выполнении Россией обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии.

Аналитик инвестиционной компании «Конкорд Капитал», американский политолог Зенон Завада отметил, что госсекретарь США будет вести переговоры в Москве с позиции силы. В то же время Зенон Завада считает, что оппоненты Путина, в частности в Украине, радуются после удара США в Сирии заблаговременно. Возможно, что Тиллерсон и его российский коллега Сергей Лавров найдут общий язык даже несмотря на Сирию.

Тиллерсон идет на эту встречу в Москве с позиции силы

«Я уже заметил, что украинские дипломаты лучше чувствуют себя после этих событий в Сирии. Я бы не расслаблялся до 12 апреля (запланированный день визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву ‒ КР). Возможно, что даже несмотря на такие события Тиллерсон и Лавров найдут общий язык. Британский министр иностранных дел отменил визит в Россию, но Америка имеет гораздо больше влияния. И Дональд Трамп ‒ политик, человек непрогнозируемый (некоторые считают, что это плохо, но посмотрим ‒ может, это будет большой плюс). Тиллерсон идет на эту встречу в Москве с позиции силы», ‒ констатирует Зенон Завада.

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил в феврале, что США открыты для возможности возобновить сотрудничество с Москвой, в то же время реалистичны в своих ожиданиях и «заверяем наших дипломатов вести переговоры с позиции силы». В ответ министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова улучшить связи с Пентагоном, но предостерег Вашингтон от диалога «с позиции силы».