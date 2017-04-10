Почему крымчанам не жаль?

В Санкт-Петербурге погибли люди – простые пассажиры метро. Они не знали, что рядом с ними в вагоне едет их смерть – бомба. В их память приносят цветы: к посольству, памятнику, забору, к чему-нибудь, где можно оставить символический букет. В Крыму тоже начали нести букеты к символическим местам – где хоть что-то связано с Санкт-Петербургом. Так принято – поминать погибших живыми цветами.

В прессе пишут, что крымчане, севастопольцы скорбят вместе с россиянами. Не совсем правда. Они сочувствуют, но в основной своей массе – не скорбят. Потому что, слава Богу, не знают, что такое теракты или обстрелы, потому что не понимают, что такое настоящее горе на твоей земле, потому что по натуре своей живут по выгоде, потому что привыкли эксплуатировать то, что ими не завоевано, – героическое прошлое, историю, природу, российский бюджет, имперские амбиции России и прочее. Они привыкли за много лет потрошить «за просто так» кошельки отдыхающих богатых россиян, наворовавших «нефтедоллары» у своих же сограждан.

Крымчан мало что интересует, кроме себя, поэтому и чужое горе трогает далеко не всех

Сопереживать горю – это сопереживать своим согражданам, а крымчане в душе до сих пор не считают россиян своими настоящими согражданами. Они только используют бренд под названием «Россия», потому что это, с их точки зрения, выгодный «крутой бренд».

В Крыму многие сторонники политики Путина обсуждают трагедию взрыва в метро, но избегают вспоминать о погибающих каждый день украинских военных. Когда говорят о погибших – тут же подсчитывают, сколько миллионов обещала заплатить российская власть родственникам за каждую жертву. Циничность таких подсчетов поразительна.

Те, кто не являются сторонниками политики российского руководства, считают, что российские власти спровоцировали приход терроризма в свою страну – потому что россияне приветствуют «крутые разборки» мирового масштаба своего кумира Путина, потому что российскую народную массу мало интересует горе украинских матерей, детей и жен из-за бойни на Донбассе. Их мало что интересует, кроме себя, поэтому и чужое горе трогает далеко не всех крымчан. Крымчане удивляются, сочувствуют, обсуждают и боятся, что террор может прийти на полуостров.

Нина Балаклавская, крымский блогер​ (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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