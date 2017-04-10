Тройной триумф: победа украинских боксеров в США

В воскресенье Украина стала свидетелем триумфа украинских боксеров. Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко не оставили шансов своим соперниками на ринге. Бои проходили в пригороде Вашингтона, но, судя по атмосфере в зале, складывалось впечатление, что украинцы выступали в родных стенах.

На один день пригород Вашингтона, а именно развлекательный центр только что построенного казино превратился в концентрированный центр украинской общины США. На бои украинских боксеров съехались болельщики со всех соседних и не только штатов. Говорят, не могли пропустить такое событие.

Надо поддерживать вообще наших спортсменов, тем более за рубежом

«Надо поддерживать вообще наших спортсменов, тем более за рубежом, чтобы они могли как-то больше развиваться и чувствовать нашу поддержку здесь, в Америке», ‒ рассказывает Юрий Ковальский, который с братом и друзьями приехал из Коннектикута.

Другие болельщики Ломаченко, Усика и Гвоздика приехали поддержать их с другого конца восточного побережья США, Флориды. Ребята признаются, соскучились по украинскому духу, а только увидели сине-желтую символику, сразу стало теплее.

«Сегодня приехали, вчера работали до 10 часов вечера, пришли домой, поели и 16 часов сегодня ехали, приехали, заселились в отель и сразу сюда. Вышли из отеля, у нас пробито колесо, еще колесо меняли и сразу сюда», ‒ рассказывает Иван Никульников.

Украинцы буквально заполнили развлекательный центр, и только постоянные вопросы от американцев «это флаг какой страны?» напоминают ‒ это пригород американской столицы.

Поддерживали ребят болельщики по-разному. Вот, например, дальнобойщик Василий из Бруклина целый стих написал:

«Хто захоче бій дивитись,

Нехай їде в Меріленд.

Ломаченко буде битись,

Усик – український бренд.

Рідна Хортиця, звичайно,

Це ж реклама і дівки,

Буде гарно, буде файно,

Будуть питись горілки».

Во время самих поединков болельщики не подвели. Поддержка была такой, что, похоже, присутствующие американцы начали завидовать такому патриотизму.

А трое украинских боксеров, в свою очередь, феерично укладывали соперников на пол. Александр Гвоздик в третьем раунде будто выключил оппонента. Ломаченко, уже в привычном для себя стиле, фактически снизил Сосу в классе. А Усик выиграл по очкам ‒ американец Хантер категорически отказывался падать, хотя и едва держался на ногах.

Наши ребята выиграли в историческом событии, все трое сразу выиграли, и это просто было... Это шок был для меня и для всех

«Во-первых, я пела гимн Украины, а, во-вторых, наши ребята выиграли в историческом событии, все трое сразу выиграли, и это просто было... Это шок был для меня и для всех», ‒ рассказывает Юлия Ступень.

Другие говорят ‒ получили абсолютное удовольствие.

С крыши посольства Украины в США в Вашингтоне сняли государственный флаг, чтобы подарить украинским боксерам, которые в воскресенье одержали победы в боях с соперниками в городе Оксон-Хилл. Об этом на странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.

«Государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Аруму с Top Rank Boxing в знак наших лучших пожеланий», ‒ говорится в сообщении под фото с подарком от украинского посла.