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Общество

Тройной триумф: победа украинских боксеров в США

Украинский боксер Василий Ломаченко празднует победу. Нью-Йорк, 11 июня 2016 года. Иллюстрационное фото

В воскресенье Украина стала свидетелем триумфа украинских боксеров. Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко не оставили шансов своим соперниками на ринге. Бои проходили в пригороде Вашингтона, но, судя по атмосфере в зале, складывалось впечатление, что украинцы выступали в родных стенах.

На один день пригород Вашингтона, а именно развлекательный центр только что построенного казино превратился в концентрированный центр украинской общины США. На бои украинских боксеров съехались болельщики со всех соседних и не только штатов. Говорят, не могли пропустить такое событие.

Надо поддерживать вообще наших спортсменов, тем более за рубежом
Юрий Ковальский

«Надо поддерживать вообще наших спортсменов, тем более за рубежом, чтобы они могли как-то больше развиваться и чувствовать нашу поддержку здесь, в Америке», ‒ рассказывает Юрий Ковальский, который с братом и друзьями приехал из Коннектикута.

Другие болельщики Ломаченко, Усика и Гвоздика приехали поддержать их с другого конца восточного побережья США, Флориды. Ребята признаются, соскучились по украинскому духу, а только увидели сине-желтую символику, сразу стало теплее.

«Сегодня приехали, вчера работали до 10 часов вечера, пришли домой, поели и 16 часов сегодня ехали, приехали, заселились в отель и сразу сюда. Вышли из отеля, у нас пробито колесо, еще колесо меняли и сразу сюда», ‒ рассказывает Иван Никульников.

Украинцы буквально заполнили развлекательный центр, и только постоянные вопросы от американцев «это флаг какой страны?» напоминают ‒ это пригород американской столицы.

Поддерживали ребят болельщики по-разному. Вот, например, дальнобойщик Василий из Бруклина целый стих написал:

«Хто захоче бій дивитись,

Нехай їде в Меріленд.

Ломаченко буде битись,

Усик – український бренд.

Рідна Хортиця, звичайно,

Це ж реклама і дівки,

Буде гарно, буде файно,

Будуть питись горілки».

Во время самих поединков болельщики не подвели. Поддержка была такой, что, похоже, присутствующие американцы начали завидовать такому патриотизму.

А трое украинских боксеров, в свою очередь, феерично укладывали соперников на пол. Александр Гвоздик в третьем раунде будто выключил оппонента. Ломаченко, уже в привычном для себя стиле, фактически снизил Сосу в классе. А Усик выиграл по очкам ‒ американец Хантер категорически отказывался падать, хотя и едва держался на ногах.

Наши ребята выиграли в историческом событии, все трое сразу выиграли, и это просто было... Это шок был для меня и для всех
Юлия Ступень

«Во-первых, я пела гимн Украины, а, во-вторых, наши ребята выиграли в историческом событии, все трое сразу выиграли, и это просто было... Это шок был для меня и для всех», ‒ рассказывает Юлия Ступень.

Другие говорят ‒ получили абсолютное удовольствие.

С крыши посольства Украины в США в Вашингтоне сняли государственный флаг, чтобы подарить украинским боксерам, которые в воскресенье одержали победы в боях с соперниками в городе Оксон-Хилл. Об этом на странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.

«Государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Аруму с Top Rank Boxing в знак наших лучших пожеланий», ‒ говорится в сообщении под фото с подарком от украинского посла.

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