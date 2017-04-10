Российский оппозиционный политик Алексей Навальный провел 15 суток в спецприемнике №2 в московском районе Хорошево-Мневники, однако перед освобождением его перевезли на другой конец города – в ОВД района Коньково. Навального задержали во время антикоррупционной акции «Он нам не Димон», когда он шел по Тверской улице. Оппозиционера обвинили в неподчинении «законным требованиям сотрудников полиции» и в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте.