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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу (Видео)

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу (Видео)
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный провел 15 суток в спецприемнике №2 в московском районе Хорошево-Мневники, однако перед освобождением его перевезли на другой конец города – в ОВД района Коньково. Навального задержали во время антикоррупционной акции «Он нам не Димон», когда он шел по Тверской улице. Оппозиционера обвинили в неподчинении «законным требованиям сотрудников полиции» и в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте.

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