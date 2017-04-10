Депутат-единоноросс Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться социальными сетями и вводящий обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту. Милонов обеспокоен ростом популярности так называемых "групп смерти" в соцсетях, которые якобы приводят к детским суицидам, а так же их влиянием на неокрепшие умы трудных подростков, "употребляющих алкоголь и ведущих аморальный образ жизни". Так же, по мнению депутата, эти меры нужны, чтобы "искоренить "чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей". В Кремле предложенные меры уже назвали "малореалистичными", а большинство опрошенных Радио Свобода экспертов и вовсе считают их "дебильными".



Это уже вторая за неделю попытка "упорядочить" поведение подростков в российском интернете. Несколько дней назад с аналогичным предложением – установить регистрацию в соцсетях по паспорту и запретить доступ к ним детям до 14 лет – выступили депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области. Они считают необходимым обязать владельца сервиса проверять паспортные данные у российских и иностранных граждан, а за нарушение новых правил штрафовать – на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Самих же пользователей, умышленно указавших о себе недостоверную информацию или не сообщивших об изменении данных, по мнению петербургских законодателей, тоже стоит наказывать рублем – от 1 тысячи до 3 тысяч.

Инициатива "снизу" не нашла пока поддержки "сверху". К примеру, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что это предложение "ограничивает свободы граждан" и в случае его реализации "правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Милонова, сказал, что "те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны".

Если ограждать детей и подростков от рисков, то начинать надо с запрета доступа к спичкам и колюще-режущим предметам

– Запретный плод сладок. Никто не внес такого вклада в рекламу соцсетей и так называемых "групп смерти", как те, кто предлагает запретительные меры, – считает руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. – Если бы я был конспирологом, то предположил бы, что вся затея с суицидными группами в соцсетях должна была привести к регистрации пользователей соцсетей по паспорту. Но я не конспиролог. Поэтому худшего предполагать не буду.

Замечу, что реакция в соцсетях на инициативу Милонова, мягко говоря, неоднозначная. Многие считают, что дети здесь только повод. А, на самом деле, дело не в "группах смерти", нацеленных на подростков... Мне кажется, что те медиа, которые занимались этой проблемой, не только проблему не решили, но усугубили, подогревая интерес. Так вот, инициатива Милонова выглядит, с одной стороны, заботой о детях, но с другой стороны, касается в первую очередь взрослых. Я не думаю, что так много детей у нас сидит в соцсетях, но замечу, что мой внук в соцсетях присутствует, и я в этом ничего ужасного не вижу. Я полагаю, что если ограждать детей и подростков от каких-либо рисков, то начинать надо с запрета доступа к спичкам и колюще-режущим предметам.

Инициатива дебильная, как и сам депутат Милонов – все его инициативы такие

Интернет-эксперт Антон Меркуров назвал предложение Виталия Милонова "бредом сивой кобылы", который сложно комментировать:

– Инициатива дебильная, как и сам депутат Милонов, потому что все его инициативы такие. Роль государства в защите детей свелась, по большому счету, к репрессиям против бизнеса и к ухудшению экономики. Интернет упал так же, как упал весь рынок. Что касается обсуждения глупых инициатив глупого депутата... То, что он предлагает, невозможно технически. Не впускать в интернет детей до 14 лет... Сегодня 6-летний ребенок умнее нас с вами в области компьютера примерно в 10 раз.

–​ Милонов предлагает обязать владельцев проверять паспорта при регистрации. Как это возможно?!

– Давайте начнем с того, что депутат Милонов некомпетентен в сфере интернета. Он популист. Все его заявления популистские. Его законопроекты не проходят, и т. д. Нужно понимать контекст этого заявления. Это человек, который не понимает в интернете. Он только в ивиттер может писать. Это все равно, что обсуждать – а что будет, если отключат интернет, что будет, если в Москве отключат электричество? Задница какая-то будет!

–​ Этот закон непроходной, его не примут?

– Конечно! Это пиар депутата Милонова. Это технически нереализуемо. Это чушь.

–​- Но ведь есть какая-то мировая практика защиты детей в интернете?

– Существуют детские фильтры, это давно реализуется частным бизнесом. Потому что он заинтересован в том, чтобы ребенку было безопасно. Создавались детские социальные сети, есть детские фильтры, есть родительский контроль на любом компьютере. Но государство под эгидой того, что оно занимается всем и как бы пытается регулировать частную сферу жизни, придумало закон о защите детей от интернета. Но присутствие детей в интернете никак не влияет на уровень самоубийств в России. Потому что детей надо любить, а не запрещать читать информацию про суицид. Рассуждать об этом в серьезном ключе невозможно, – считает интернет-эксперт Антон Меркуров.

Одним из поводов появления законопроекта, запрещающего пользоваться интернетом до 14 лет, стал рост числа публикаций о так называемых "группах смерти" среди подростков, которые якобы толкают подростков на суицид. Психолог Людмила Петрановская считает это спекуляцией и полагает, что запретить современным детям пользоваться интернетом невозможно:

Под видом защиты детей от самоубийства хотят полностью поставить интернет под контроль

– Под видом защиты детей от самоубийства хотят полностью поставить интернет под контроль, затруднить пользование сетями и исключить автономность для всех. Сначала телефонные SIM-карты с 14 лет, а теперь доступ в интернет... Современная молодежь – не чета Милонову, и найдет 225 способов, как обойти эти запреты. Тем более, как говорят, скоро запустят спутники, которые накроют сетью всю землю.Так что, это все "бла-бла-бла". Цель понятна, а практического выхода, конечно, никакого не будет.

Директор регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников говорит, что "подобные инициативы очень вредны для общества, и вредны, в первую очередь, для детей, на которых направлен этот законопроект".

Необходимо образовывать детей, чтобы они не натыкались на негативный контент

– Мы все прекрасно понимаем, что мы должны учиться познавать, как устроен мир, именно с детства. И если мы детям попытаемся запретить использовать социальные сети, то, естественно, они найдут любые возможности этими социальными сетями воспользоваться. И другой тезис – все-таки социальные сети очень сильно меняются. И мы через два-три года не будем с вами говорить о социальных сетях. Мы с вами будем говорить о коммуникациях в интернете. Поэтому запрещать инструменты, которыми сегодня дети и взрослые пользуются, это абсолютно неправильно. Необходимо все-таки образовывать население, образовывать детей, образовывать пользователей так, чтобы они не натыкались на негативный контент. В принципе, сегодня законодательство довольно своевременно принимает различные законодательные нормы для того, чтобы интернет становился чуть более безопасным, чем он мог бы быть.

По словам Гребенникова, у нас уже есть закон, защищающий детей от информации, которая вредит их здоровью:

– В нем много пунктов, которые уже реализуются сегодня – это и возрастная маркировка, это и блокировка контента в интернете. И чрезмерные нормы, которые пытается ввести господин Милонов, они просто неисполнимы.

– Неужели предложения Милонова невозможно реализовать на практике?

Мы же не хотим, чтобы наши дети выросли неразумными и не умеющими пользоваться современными технологиями​

– На практике возможно сделать все, что угодно. Но при этом мы же не хотим, чтобы наши дети выросли неразумными и не умеющими пользоваться современными технологиями. По всем исследованиям, которые сегодня представляют разные международные эксперты, если человек через пять лет выходит на работу и не будет обладать компетенциями работы в интернете, он просто будет не востребован ни на каких трудовых местах. Неважно, чем он будет заниматься – будет он инженером, бухгалтером или управлять машинами. Потому что это будет просто невозможно! Мы говорим о том, что мир переходит в индустрию 4.0, где большую часть работ будут выполнять роботы. А если мы не будем уметь управлять этими роботами, то кто же нас возьмет на работу? Давайте все-таки думать в первую очередь о будущем, естественно, не забывая о безопасности. А не вводить законы, которые сегодня не то чтобы ограничивают детей, а в принципе пытаются их сделать абсолютно неразумными и не умеющими пользоваться современным миром. Я очень надеюсь, что правительство и Госдума не поддержат этот законопроект.

Появление очередного запретительного законопроекта политологи связывают с антикоррупционными митингами, которые прошли в десятках российских городов 26 марта – и тем, что они напугали власти:

Общественной атмосфере сейчас нужна нормализация, а не продолжение запретительных мер

– Понятно, что социальные сети своей неподконтрольностью вызывают опасения и несут для власти определенные риски. Потому что соцсети – это канал коммуникации. По этому каналу можно принять любую информацию. Как показали последние митинги оппозиции, можно, в том числе, и передавать информацию, связанную с акциями недовольных, – продолжает политолог Константин Калачев. – Поэтому оппозиционно настроенные граждане считают, что, если согласно внесенному в Думу законопроекту осуществлять доступ в соцсети только по паспорту, то это фактически перепись пользователей. Общественной атмосфере сейчас нужна нормализация, а не продолжение запретительных мер. Поэтому я бы лично депутатам посоветовал семь раз взвесить, прежде чем принимать решение, ограничивающее права и свободы граждан. Еще могу сказать, что это плохая новость для владельцев "Одноклассников" и "ВКонтакте". Потому что подобные новости, конечно, не способствуют продвижению бизнеса. Я даже думаю, что пора им начинать созывать свои акции, потому что в противном случае эти акции скоро обвалят.

Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, считает, что появление запретительных инициатив – это первая реакция властей на прошедшие митинги.

Вместо того, чтобы изменить реальность, которая провоцирует протесты, они пытаются контролировать саму деятельность людей

– Таких инициатив будет еще достаточно много. Это будет и вопрос о регистрации, когда ты заходишь в wi-fi, чтобы там были персональные данные. Много было уже таких моментов. Но они как-то очень серьезно не акцентировались властью до этих митингов. Но так как стало понятно, что основная политическая активность в молодом поколении переместилась в интернет, то это и есть та самая сфера, которую сейчас власть пытается контролировать. Вместо того, чтобы изменить реальность, которая провоцирует протесты, люди пытаются контролировать саму деятельность людей, то есть личную жизнь.

По словам Миронова, "не надо все валить на интернет", в том числе и суициидальные настроения, которые есть среди подростков:

– Если у человека есть будущее, если ему есть, где учиться, или создать семью, он может построить карьеру, то процент маргинальности будет не выше, чем в тех местах, где нет интернета. Надо задавать вопросы по той социальной реальности, которая у нас есть. В частности, о том, что обсуждается с момента митинга 26 марта – а есть ли у подростков будущее? Если его у них нет, нет карьерных социальных перспектив, нет лифтов, то будет и алкоголизм, и группы смерти, и разврат, и все, что угодно. И интернет здесь абсолютно не при чем! Контролировать политическую активность в интернете – главная задача власти все-таки в этом, а не в том, чтобы запретить "группы смерти" или распространение какого-то там не очень хорошего контента. Чтобы получить доступ к политическим группам, пабликам и всему подобному.