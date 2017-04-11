Скандальные проекты развития Севастополя

Специально для Крым.Реалии

В Севастополе ходят слухи о возможной отставке главы Департамента приоритетных проектов (ДППР) Сергея Градировского – одного из авторов «Концепции развития Севастополя», известной как «концепция Чалого». Появление этих слухов совпало с рассмотрением в Арбитражном суде серии исков предпринимателей к ДППР – они требуют оплатить оказанные услуги по госконтрактам на сумму около 5 миллионов российских рублей.

Департамент приоритетных проектов развития, созданный в январе 2015 года при российском правительстве Севастополя, – любимое детище Алексея Чалого. Именно ДППР должен был создать условия для реализации «Концепции развития Севастополя» с большой помпой презентованной «народным мэром» и его соратниками вскоре после «возвращения в родную гавань». Авторы документа обещали севастопольцам в течение нескольких лет превратить город в процветающий туристический и технологический центр с порталами, монорельсами, игрушечными фьордами и IT-кластером. Аккумулировать интеллектуальные ресурсы, привлечь инвесторов для развития городской экономики, сельского хозяйства и туризма в рамках Свободной экономической зоны и должен был орган с красивым названием.

Севастополь обещали превратить в туристический и технологический центр

Первоначально ДППР возглавлял ставленник Чалого Игорь Шаповалов. Будущий чиновник одно время занимался продажей органайзеров для ванн, а затем работал в чаловской «Тавриде Электрик». На своей должности он прославился инициативой передать в популярные среди горожан места отдыха в лесной зоне и на морском побережье в частные руки. Во время конфликта Чалого и Меняйло Шаповалов поддержал своего патрона, за что впал в немилость у адмирал-губернатора, и весной 2016 года отправился в отставку.

После него Департаментом в ранге «исполняющего обязанности» некоторое время руководил Игорь Смирнов. Но с уходом Меняйло и назначением в Севастополь Дмитрия Овсянникова он был вынужден отдать ключи от начальственного кабинета правой руке Чалого – Сергею Градировскому. Градировский – известный российский политтехнолог приехал в Севастополь весной 2014 года, чтобы работать на предвыборной кампании «Единой России». Именно из-под его пера вышла сказочная «Концепция развития Севастополя», обещавшая горожанам чудесное преображение их жизни. Впоследствии он возглавлял чаловский штаб во время медиавойны с Меняйло, получив должность начальника ДППР в качестве трофея.

Новый куратор приоритетных проектов сразу же засветился в громком скандале, когда отказал в выплате задолженности по заработной плате директору созданного при ДППР Центра развития туризма Екатерине Химичевой. Та, в свою очередь, отомстила Градировскому, обвинив его в нанесении ей телесных повреждений. Между двумя чиновниками разгорелась информационная дуэль с взаимными обвинениями и переходом на личности.

«Такой грязи город не видел никогда», – так прокомментировал эту историю один из севастопольских пользователей соцсетей, шокированный нравами российских чиновников.

Правда, вскоре об инциденте забыли. Казалось что теперь-то, когда «приоритетные проекты» курирует сам автор «Концепции развития Севастополя», дело сдвинется с мертвой точки и программа Чалого по строительству «города Солнца» начнет-таки воплощаться в жизнь. Но не тут-то было. Вскоре ДППР оказался в центре новых скандалов.

Обманутые «Ратоборцы»

В понедельник, 10 апреля, состоялось очередное судебное заседание по иску предпринимателя Тимофея Быковского к ДППР о возмещении стоимости услуг, оказанных по государственному контракту по организации Крымского военно-исторического фестиваля.

Крымский военно-исторический фестиваль – одно из самых громких событий последних лет. Он проводится с 2014 года под эгидой Российского военно-исторического общества, чья главная цель – «объединение всех патриотических граждан России» и популяризация российской истории. Официально фестиваль является культурно-историческим мероприятием, однако имеет идеологическую нагрузку. Реконструкторы восстанавливают не только события давно минувших эпох, но и новейшей истории. К примеру, фестивальный «День вежливых людей» посвящен событиям весны 2014 года. Не удивительно, что этот милитари-фест пользуется государственной поддержкой, в том числе на уровне севастопольских властей.

Градировский и его подчиненные игнорируют судебные заседания и оказываются от выполнения требований определений суда, затягивая процесс

В 2015 году средства на его проведение выделяли из резервного фонда российского правительства Севастополя. В 2016-м российские чиновники сформировали Координационный совет по проведению фестиваля, а также организовали открытый конкурс на оказание услуг по содействию организации мероприятия. За счет бюджета планировали оплатить благоустройство и охрану территории, поставку звукового оборудования, уборку мусора, обеспечение участников водой, туалетами, душевыми. Всего – на сумму 1,995 миллионов рублей. Государственный контракт получил предприниматель Тимофей Быковский из Москвы, который по совместительству является директором реконструкторого клуба «Ратоборцы».

Однако денег за выполненные работы от Департамента приоритетных проектов он не получил и 10 января обратился с иском в Арбитражный суд. Как следует из материалов дела, Градировский и его подчиненные игнорируют судебные заседания и оказываются от выполнения требований определений суда, всячески затягивая процесс.

Туристский бренд и Парусная неделя

21 июня 2016 года севастопольская компания ИТ «Море», которая ведет деятельность в сфере компьютерных разработок, выиграла объявленный Департаментом приоритетных проектов конкурс на создание туристического бренда Севастополя. Фирма приняла на себя обязательства по разработке логотипа, созданию туристического интернет-портала, формированию фотобанка и дизайну рекламных материалов. Общая стоимость контракта оценивалась в 5 миллионов рублей. При этом работу предполагалось выполнять поэтапно с произведением оплаты частями после утверждения результатов каждого этапа.

Судебная тяжба между ДППР и ИТ «Море» продолжается с октября прошлого года

Решение конкурсной комиссии вызвало шквал критики со стороны средств массовой информации, подконтрольных Чалому и его бизнес-семье, которая сама имеет активы в туристическом и интернет-бизнесе. По инсайдерской информации, государственный контракт готовы были освоить структуры, связанные с «народным мэром». Поэтому, когда к руководству ДППР пришел ставленник Чалого Сергей Градировский, стало ясно, что отношения между заказчиком и победителем конкурса не заладятся. В итоге стороны разорвали отношения, но компания «Море» потребовала оплатить ей фактически сделанную работу по созданию логотипа, оцененную в 2 миллиона рублей. Судебная тяжба между ДППР и ИТ «Море» продолжается с октября прошлого года. Следующее заседание суда запланировано на 20 апреля.

На днях в Арбитражном суде Севастополя появился еще один иск к ДППР. На этот раз – от севастопольской предпринимательницы Елены Прудниковой, выигравшей летом прошлого года государственный контракт, стоимостью 300 тысяч рублей, на поставку 300 футболок с логотипом «Парусной недели Севастополя» – еще одного мероприятия, проводившегося под эгидой местных российских властей. Бизнес-леди требует оплатить ей задолженность за выполненную работу и компенсировать судебные издержки. Исковое заявление от 28 марта пока оставили без движения на основании формальных причин. На следующей неделе суд планирует вернуться к его рассмотрению.

Предприниматели судятся с мастерами приоритетных дел не только за оказанные услуги. ИП Малюгин из Краснодарского края 22 марта 2017 года предъявил иск к ДППР о взыскании задолженности в размере 149 898 рублей по двум договорам на поставку принтеров и печатного оборудования, на которых чиновники размножают свои «приоритетные проекты».

Маршрут года

Предприниматель Марина Шматкова из Курса уже получила на руки судебное решение о частичном удовлетворении своего иска к ДППР. В сентябре прошлого года она выиграла объявленный ДППР конкурс на «поддержку проведения финала регионального конкурса всероссийской туристской премии Маршрут года». Шматкова организовывала аренду помещений для конкурса, звуковую аппаратуру, трансфер участников и экспертов, видеофиксацию мероприятия, печать дипломов, а также фуршет на 150 персон. Но когда ДППР необходимо было оплатить оказанные услуги в заранее согласованном контрактом объеме 692 480 рублей, Сергей Градировский отправил предпринимательницу в увлекательное путешествие по маршруту… в Главное управление культуры, в ведение которого в октябре 2016 года была передана российская госпрограмма по развитию туризма в Севастополе.

Не получив денег за оказанные услуги и в этом ведомстве, она обратилась в Арбитражный суд, который отклонил довод Градировского об отсутствии у его Департамента обязательств перед истицей. По итогам длившегося более двух месяцев разбирательства судья Р.А. Ражков, констатировав наличие «совокупности доказательств, подтверждающих нарушение прав истца действиями ответчика», принял соломоново решение обязать ДППР исполнить обязательства перед предпринимательницей, предусмотренные заключенным госконтрактом. Сейчас Шматкова пробует добиться исполнения решения суда.

Постскриптум

Официального подтверждения отставки Градировского пока нет. Но, независимо от того, как сложится личная судьба чиновника, можно прогнозировать, что рано или поздно ДППР, снискавший себе столь печальную славу, прикажет долго жить. А обещания «золотого века», которые столь щедро раздавали севастопольцам демиурги чаловской «Концепции», попросту забудутся.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель

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