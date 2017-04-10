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Россия: Суд над журналисткой, освещавшей акцию «Он нам не Димон» (видео)

Россия: Суд над журналисткой, освещавшей акцию «Он нам не Димон» (видео)
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Российская журналиста «Открытой России» Софико Арифджанову задержали на Пушкинской площади во время антикоррупционного митинга. Ее обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия. По мнению сотрудников полиции, Софико выкрикивала лозунги и упиралась ногами при задержании, что отрицают свидетели. Тверской районный суд запретил журналистам снимать заседание и перенёс рассмотрение дела. По данным проекта «Репортёры без границ», на митингах 26 марта по всей России были задержаны 14 журналистов.

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