Российская журналиста «Открытой России» Софико Арифджанову задержали на Пушкинской площади во время антикоррупционного митинга. Ее обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия. По мнению сотрудников полиции, Софико выкрикивала лозунги и упиралась ногами при задержании, что отрицают свидетели. Тверской районный суд запретил журналистам снимать заседание и перенёс рассмотрение дела. По данным проекта «Репортёры без границ», на митингах 26 марта по всей России были задержаны 14 журналистов.