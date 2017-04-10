Американский еженедельник Newsweek затрагивает вопросы серьезных проблем борьбы с коррупцией в Украине. Испанское периодическое издание El Mundo пишет о запросе венского суда к судебным чиновникам Испании о предоставлении дополнительной информации об обвинении украинского олигарха Дмитрия Фирташа в отмывании денег в Испании. Французское периодическое издание Le Point сообщает о перспективе безвизовых путешествий по Европе для граждан Украины.

Американский общественно-политический еженедельник Newsweek публикует статью «Украинская коррумпированная элита издевается над поддержкой Запада». Издание пишет, что после того, как мир отвлекает свое внимание на многочисленные кризисы настоящего, украинская властная элита пытается свести на нет скромный прогресс, которого достигла Украина за время после Майдана. Впрочем, издание отмечает, что все обозреватели, возможно, сойдутся во мнении, что главными достижениями украинской власти в постмайданный период были четыре момента. Во-первых, установление рыночных цен на газ, во-вторых, система электронных закупок, в-третьих, создание НАБУ и, в-четвертых, запуск системы электронного декларирования. Попутно издание указывает, что именно два последних момента становятся эпицентром масштабной попытки отбросить назад процесс реформ, начатых Майданом.

«Украина несколько выпала с поля зрения в прошлом году. А местная жадная властная элита не смогла не использовать этот случай, начав замедлять реформы, которые угрожали прибыльному сосуществованию большого бизнеса и украинских политиков», ‒ отмечает американское общественно-политическое издание.

Настало время вновь громко заявить о мощной поддержке гражданского общества в Украине – чтобы украинская власть четко осознавала цену нападений на процесс реформ в Украине

Newsweek указывает, что украинские олигархи, чьи позиции несколько пошатнулись в результате событий на Майдане, вопреки всему, смогли удержать контроль над многими ключевыми институтами в Украине. В дополнение, украинское правительство начали «вычищать» от реформистов, а где-то посередине 2016 года почти все ключевые реформы были приостановлены. Но, как пишет американское издание, все это значительно оживилось весной 2017 года. Тогда арестовали главу фискальной службы Украины Романа Насирова. Этот арест стал самым крупным антикоррупционным делом в истории Украины. Впрочем, «месть» властной элиты не задержалась. Президентское парламентское большинство в сотрудничестве с олигархическими группами и оппозиционными политиками, связанными с экс-президентом беглецом Януковичем, ускорили назначение аудита Национального антикоррупционного бюро Украины. Антикоррупционные активисты видят в этом попытку отстранить от должности руководителя НАБУ Артема Сытника и назначить более «гибкое» к власти должностное лицо. То же касается поправок в закон об электронном декларировании, которые идут вразрез с процессом реформ, а также попыток обуздать гражданское общество по образцу того, как это происходит в соседней России.

Американское издание заключает, что нехватка международного внимания и неэффективная дипломатическая стратегия международных партнеров Украины только добавят сил контрреволюционным силам в Украине. Уже пора, чтобы друзья Украины и международные доноры дали четко понять украинской элите, что последние шаги назад и контрреволюционные действия должны прекратиться. Иначе украинское политическое руководство окажется перед серьезными последствиями в плане политической и экономической поддержки. Одним из главных уроков событий на Майдане для союзников Украины стало осознание роли украинского гражданского общества, которое является лучшим партнером в продвижении позитивных изменений в Украине. Сейчас настало время вновь громко заявить о мощной поддержке гражданского общества в Украине, одновременно обеспечив, чтобы украинская власть четко осознавала цену нападений на процесс реформ в Украине.

«Украинская коррумпированная элита издевается над поддержкой Запада»

Один из самых популярных журналов Испании El Mundo публикует статью «Австрия просит Испанию предоставить больше информации, чтобы позволить содержание под стражей украинского олигарха». Автор статьи Эстебан Урреизтиета пишет, что австрийская судебная власть обратилась к Испании с просьбой предоставить дополнительную информацию о криминальной подоплеке ордера на арест украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который был издан в Испании по обвинению в отмывании денег. Региональный уголовный суд Вены, где сейчас находится обвиняемый украинец, направил письмо к судебным чиновникам в Барселоне, с которым и ознакомился корреспондент испанского издания. В этом письме орган австрийского судопроизводства просит испанских коллег предоставить дополнительную информацию для осуществления ареста по новым обвинениям.

«Согласно правилам издания европейских ордеров на арест, испанские власти требует арестовать лицо для проведения уголовного следствия в деле по обвинению в отмывании денег и принадлежности к преступной организации», ‒ говорится в письме венского суда к своим коллегам из Барселоны.

El Mundo отмечает, что испанский прокурор по делам, связанным с коррупцией, обвиняет Дмитрия Фирташа в отмывании в Испании не менее 10 миллионов евро, полученных преступным путем. В то же время испанский журнал добавляет, что сейчас нет четких временных рамок относительно того, когда именно эти преступления были совершены и или в данном случае речь идет сугубо о преступлениях на территории Испании.

Именно учитывая все вышесказанное, венская судебная власть просит испанскую сторону предоставить всю необходимую информацию до 25 апреля 2017 года. Испанский журнал под конец напоминает, что Фирташ является одним из важнейших украинских олигархов, а также владельцем компании «РосУкрЭнерго», которая является посредником при продаже газа из Центральной Азии в Украину.

«Австрия просит Испанию предоставить больше информации, чтобы позволить содержание под стражей украинского олигарха»

Французский политический еженедельник Le Point размещает материал «Вскоре украинцы не будут нуждаться во въездных визах в страны Европейского союза». Французское издание сообщает, что отмена краткосрочных виз для граждан Украины должна вступить в силу в июне после утверждения Советом министров ЕС, который представляет государства-члены Евросоюза. При этом добавляется, что все украинцы с биометрическими паспортами смогут осуществлять безвизовые путешествия в страны-члены Европейского союза продолжительностью до 90 суток в течение 180-дневного периода.

Le Point пишет, что безвизовый режим для граждан Украины будет распространяться на все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Также члены Шенгенского соглашения и одновременно не члены ЕС ‒ Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия – в «безвизовый» список для украинцев не войдут. Далее издание приводит слова депутата Европейского парламента от Болгарии Марии Габриэль.

Украину рассматривают как ключевого партнера ЕС в программе «Восточное партнерство»

«Предоставление безвизового режима для граждан Украины станет новым мощным сигналом того, что Украину рассматривают как ключевого партнера Европейского союза в программе «Восточное партнерство», ‒ отметила депутат Европейского парламента от Болгарии Мария Габриэль.

Французский еженедельник отмечает, что Европейский союз принял решение о либерализации визового режима для граждан Украины под определенные гарантии. Если большое количество украинцев решит не возвращаться домой по окончании срока их безвизового пребывания в странах ЕС, визы могут снова ввести.

«Вскоре украинцы не будут нуждаться во въездных визах в страны Европейского союза»

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