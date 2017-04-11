Специально для Крым.Реалии

В Сирии американские «Томагавки» ударили по России. Вот поэтому один из столбов российского наноимперства Александр Проханов требует нанести ответный удар… по Украине. Дескать, необходимо «справедливое» возмездие американскому президенту Дональду Трампу за уничтоженные самолеты и военную базу. За то, что «америкосы» за жалкие зеленые бумажки устроили Майдан и украли у России Украину.

С точки зрения абсурда, Проханов – абсолютно прав. Причем такая логика таежного мыслителя, бывает, приносит требуемые результаты. Путинские танки и «Грады» сравняли с землей Грозный, чтобы никто не сомневался: Чечня принадлежит России. В любом виде. Вчера путинский танк ринулся на Киев, но остановился в Донецке. Надо продолжать! Перед тем, как победить американцев, уничтожим больше украинцев.

А почему бы не ответить по Аляске? Ведь, согласно российским модераторам политической дискуссии, Аляска подходит под определение «американский Крым» – пора забирать… Но здесь «черная сперма»​ прохановского абсурда еще до конца не созрела, а только местами выпирает из мозгов.

Если раньше Путин блефовал, повышая свои ставки в политическом и военном противостоянии с Западом, то сейчас пришло время «ответить»

Но если быть точным, то американские «Томагавки» ударили по России путинской, лично по Владимиру Владимировичу и его окружению. Если раньше Путин блефовал, повышая свои ставки в политическом и военном противостоянии с Западом, то сейчас пришло время «ответить». Перед мировым сообществом за то, что гарантировал ликвидацию химического оружия в Сирии, а оно убивает. Ответить перед кремлевским «кооперативом» за обещания очередной войной добиться передела сфер влияния в свою пользу и отмены международных санкций. Но ответить Владимиру Путину нечем.

Казалось бы, вот приезжает в Москву господин Тиллерсон, и здесь российский президент мог бы все высказать американскому госсекретарю лично. Но для разговора на равных нужны аргументы, а Владимир Путин грозен только в российском телевизоре, как Рамзан Кадыров на пастбище. Побасенки о небывалом могуществе союза России с Венесуэлой или о страшной мощи морского паровоза «Адмирал Кузнецов» вряд ли подействуют. Поэтому встречи с Тиллерсоном не будет. О чем говорить, когда нечего сказать?!

«Томагавки» ударили не просто по Владимиру Путину, они взорвали его как президента России

«Томагавки» ударили не просто по Владимиру Путину, они взорвали его как президента России. «Весь мир против нас, но мы защитили свою мирную жизнь, мы отстояли свои интересы в борьбе с происками врагов», – примерно так до вчера объяснялся президент России со своими избирателями. Теперь им впору спросить Путина: «А почему весь мир против нас? Не потому ли, что мы против всего мира?»

Под мудрым водительством Путина Россия вернулась в ту же «тьмутаракань» безвременья и панических настроений, что и после взрывов жилых домов на рубеже тысячелетия. Последний теракт в петербургском метро поставил большой знак вопроса на хваленой путинской стабильностью и безопасностью. И даже то, что его исполнителя быстро установили, не прибавило авторитета власти. Предполагаемый террорист родом из Киргизии, страны-участницы оборонной Шанхайской организации (ШОС) и торгового Таможенного союза (ЕвразЭС). К последнему, кстати, обещала подключиться и Сирия.

Политическое здание Владимира Путина рушится на глазах, а экономика настолько ослабла, что восстановить построенное на песке личных амбиций невозможно

Подозреваемого в совершении теракта Акбарджона Джалилова можно отнести к выходцам из «русского мира». Он получил гражданство и жил в Петербурге почти шесть лет. Политическое здание Владимира Путина рушится на глазах, а экономика настолько ослабла, что восстановить построенное на песке личных амбиций невозможно.

Но ничего другого, кроме нового блефа и старых авантюр Владимир Путин предложить не может. Да и то лишь для ограниченного контингента внутренних пользователей «русского мира». Вот поэтому Александр Проханов, сегодня говорящий для Путина и вместо него, хватается за соломинку: «Я считаю, что Россия ни в коем случае не должна выйти из Сирии. Если она это сделает, то погибнет, взорвется изнутри. Это будет такое предательство, такая слабость Кремля, что Кремль будет взят Болотной площадью. Либеральные деятели придут в Кремль, пройдут сквозь ворота и задушат того, кто им больше всего ненавистен. Поэтому уход исключен. Необходима конфронтация – изысканная, жесткая, с использованием всех ресурсов, внешнеполитических и военных».

Война Иосифу Сталину виделась как спасение. Безусловно, победная война, война по картам советского генштаба. Путинская внутренняя и внешняя политика сшита по сталинским лекалам. Таким же спасением война кажется ближайшему окружению Путина, а, значит, и ему самому. Поэтому Россия из Сирии не уйдет, но может ее «заморозить», начав наступление на Донбассе, что в первую очередь и требует Проханов. Кремль может поджечь Крым, устроив на полуострове несколько «показательных» терактов с многочисленными жертвами. Понятно, что их организаторами окажутся «киевские бандеровцы» или «крымские исламисты», а еще лучше – «исламобандеровцы».

Вполне возможно, что Владимир Путин найдет новую точку для досягаемости американских крылатых ракет. Например, спровоцирует на вооруженную авантюру друга-диктатора Ким Чен Ына. Как бы предлагая американскому президенту: «А теперь попробуй «Томагавками» и по Северной Корее»….

Владимир Путин затаился. Перед очередным смертельным броском.

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