С чем едет Тиллерсон в Москву?

Российская поддержка режима Башара Асада, скорее всего, станет основной темой переговоров в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона, предполагают американские эксперты. Готов ли Белый дом оказать серьезное давление на Кремль или госсекретарь намерен лишь прощупать почву во время двухдневных встреч в Москве, пока неясно.

Реакция на химическую атаку сирийской армии против мирного населения определила тон заявлений американского руководства в дни, предшествовавшие визиту Рекса Тиллерсона в Москву. Сам госсекретарь, по сути, обвинил Москву в том, что она пренебрегла своими обязанностями гаранта соглашения об уничтожении сирийского арсенала химического оружия. Он предположил, что, возможно, Кремль каким-то образом "причастен" к химической атаке, либо он оказался "неспособным" добиться выполнения Дамаском своих обязательств.

В понедельник, накануне поездки в Москву, во время встречи министров иностранных дел стран-членов "Большой семерки" Рекс Тиллерсон объявил, что западные союзники намерены призвать к ответу "всех, кто совершает преступления против невинных людей в любой части мира". Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, по словам которого, союзники рассматривают возможность введения новых санкций против России за ее поддержку режима Асада, сказал под занавес встречи, что Тиллерсон должен поставить Москву перед выбором: либо она поддерживает "тирана" или она вместе с Западом пытается способствовать разрешению сирийского кризиса.

Но, как пишет газета The New York Times, Белый дом посылает противоречивые сигналы относительно своей сирийской стратегии и готовности оказать серьезное давление на Кремль. Например, советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Макмастер особо подчеркнул, что воздушные удары по авиабазе в Сирии были нанесены с единственной целью дать Асаду однозначный сигнал, что Вашингтон не будет стоять в стороне, если Дамаск опять применит оружие массового поражения.

Собеседники Радио Свобода предполагают, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву, скорее всего, будет своего рода ознакомительной поездкой.

Не думаю, что в администрации всерьез рассматривают вариант так называемого изменения режима в Сирии

– С одной стороны, ракетные удары по сирийской базе свидетельствуют о том, что для Соединенных Штатов режим Асада остается неприемлемым и Вашингтон требует ухода Москвы из Сирии, что, конечно же, усиливает напряженность в американо-российских отношениях, – говорит Стивен Бланк, в прошлом профессор Военного колледжа сухопутных сил США, ныне сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. – С другой стороны, сейчас невозможно определить в чем заключается сирийская стратегия Белого дома, создается впечатление, что главные действующие лица из окружения президента Трампа имеют свои собственные идеи на этот счет. Я не думаю, что в администрации всерьез рассматривают вариант так называемого изменения режима в Сирии, потому что все понимают, что для этого потребуются приложить слишком значительные усилия.

– Чего вы ожидаете от переговоров Рекса Тиллерсона в Москве?

Бланк: Я думаю, это тупиковая ситуация. Я не ожидаю ничего существенного. Причина совершенно очевидная: у США и России противоположные интересы. То, что мы сейчас имеем в Сирии, это результат агрессивного поведения Москвы. Ее сирийская политика завела ее в западню, из которой не видно выхода. Мне лично кажется, что в данной ситуации необходимо методично осуществлять стратегию сдерживания Кремля и не только в Сирии. Он не будет нашим союзником в борьбе с террористической группировкой ИГ. Нам необходимо ужесточить санкции против Кремля, нам стоит предоставить Украине боевое оружие. Но что будет делать администрация Трампа, я не знаю.

Отсутствие очевидной для Кремля стратегии может быть эффективным инструментом администрации Трампа, считает Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes:

Кремль был совершенно не готов к такому повороту событий, он не знает, что делать, как себя вести

Грегори: Давайте не будем забывать, что в течение всей президентской кампании Дональд Трамп настаивал на том, что одним из самых важных инструментов дипломатии является непредсказуемость. Сейчас он демонстрирует приверженность этому принципу. На мой взгляд, ракетный удар по сирийской военной базе был мастерским тактическим шагом. Удар был ограниченным, большинство стран согласны с идеей наказания тех, кто использует оружие массового поражения. При этом Кремль был совершенно не готов к такому повороту событий, он не знает, что делать, как себя вести. Вдобавок Россия выставлена и в роли государства, которое не обеспечило взятые на себя обязательства контроля за уничтожением сирийского химического арсенала. Не исключено, что благодаря этой акции Трампу удалось собрать нечто вроде коалиции суннитских стран, которые поддерживают более решительные меры воздействия на режим Асада, представители некоторых из них в последние дни встретились с Трампом. Это также должно беспокоить Путина и Лаврова.

Вряд ли можно ожидать конкретных результатов от визита госсекретаря Тиллерсона в Москву, считает Алина Полякова, аналитик исследовательского центра Атлантический совет в Вашингтоне:

Полякова: Я подозреваю, что мы не увидим ясных результатов. Скорее всего, это будет первая в ряду многих встреча, в ходе которых администрация Трампа попытается выстроить отношения с Кремлем. На мой взгляд, важно то, что эта поездка предпринята по следам американской акции против режима Башара Асада. Очевидно, что отношения между двумя столицами складываются не так, как надеялся Кремль. В лучшем случае, эти переговоры госсекретаря Тиллерсона в Москве положат начало диалогу.

– Многие наблюдатели ожидают и даже призывают Тиллерсона оказать давление на Кремль, что убедить его отказаться от однозначной поддержки Башара Асада. Как вы считаете, готова администрация Трампа перейти от резких публичных заявлений в адрес Кремля к давлению?

Полякова: Госсекретарь Тиллерсон, конечно же, понимает как принимаются решения в России, учитывая его опыт работы в качестве главы компании ExxonMobil. Можно предположить, что он объяснит российскому руководству сколь негативно в американской администрации относятся к поддержке Кремлем сирийского режима, но для осуществления более серьезных задач потребуется больше времени и больше встреч. Не нужно забывать, что у Кремля есть свои собственные требования к Белому дому. Он наверняка поднимет вопрос о санкциях, отмены которых он хочет добиться. Иными словами, это комплексные сложные отношения. Любые изменения потребуют значительных предварительных усилий и долгого времени.