В Киеве 7 апреля вынесены приговоры на уголовном процессе по делу роты спецназначения МВД «Торнадо». Ее бойцов обвиняли в пытках, убийствах мирных жителей, изнасилованиях и мародерстве. Экс-командир «Торнадо» Руслан Онищенко перед началом судебного заседания заявил журналистам, что ни один из обвиняемых вины не признает. В результате судебного заседания, восемь экс-бойцов «Торнадо» приговорили к лишению свободы от 5 до 11 лет. Трех освободили от отбывания наказания с испытательным сроком сроком на 2 года.