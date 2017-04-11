Крымские газеты пишут о том, как на полуострове почтили память погибших в вагоне питерского метро, сколько незаконных рекламных конструкций снесено за три года, а также о планах возвести новой жилой массив под Симферополем.

«Крымская правда» в статье «Питер, мы с тобой!» рассказывает, как в Крыму почтили память погибших в результате взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге. Издание утверждает, что в Симферополе, Севастополе, Феодосии и других городах Крыма 8 апреля сотни простых жителей вышли на эту акцию с плакатами, цветами, свечами. И слезами на глазах. «Наверное, в этот день не нашлось крымчанина, который не согласился бы с главой республики. Стихийно, как и сам митинг, родилось второе его значение и назначение: по всей стране жители высказали свое твердое «нет» терроризму, показали сплоченность перед лицом угрозы – так же, как это сделали петербуржцы в первые часы после теракта», – пишет газета.

«Крымская газета» в материале «В поисках консенсуса» пишет о том, как на полуострове борются с незаконными рекламными конструкциями. «За три года крымской власти удалось сделать немыслимое: демонтировать около четырех тысяч незаконных рекламных конструкций, которые не только прятали все красоты Крыма, но и не приносили никакого дохода в казну», – отмечает издание. По информации подконтрольного России первого замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова, на начало 2014 года в Крыму было 5764 рекламные конструкции. На сегодняшний день осталось 1500. Теперь новые баннеры будут появляться в специально отведенных местах, которые должны обозначить муниципалитеты в своих схемах размещения рекламных конструкций. После все рекламные конструкции будут продаваться на тендерной основе. Согласно российскому ГОСТу, баннеры безопасно могут быть расположены там только на расстоянии 15 метров от дороги. Рекламораспространители этим расстоянием недовольны, считая, что в таких местах никто рекламу не купит.

Газета «Голос Крыма» сообщает о планах властей полуострова возвести новый жилой массив на окраине Симферополя. Микрорайон «Крымская роза» планируется построить в следующих границах: с севера – административная граница города Симферополь, с востока – улица Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения по ул.Никанорова, с запада – улица Киевская. Новый микрорайон будет рассчитан на проживание 21 тысячи человек, для чего планируется построить 498 тысяч квадратных метров жилья. Развитие социальной инфраструктуры массива предусматривает строительство детских садов на 1550 мест, школ на 2700 мест, медицинского центра и амбулатории. Кроме того, застройщики планируют возвести в новом микрорайоне клуб детского и юношеского спорта на 600 мест, спортивный комплекс площадью 9,16 тыс. квадратных метров, уличные спортивные площадки. В новом жилом массиве будет разбит линейный парк площадью 23 гектара с велосипедными дорожками длиной 3,8 км. Также планируется строительство 8 бизнес-центров, что по задумке проектировщиков поспособствует разгрузке центра Симферополя. Визитной карточкой нового микрорайона станет Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта.