Под красным знаменем – за Путина

В кампании по выборам президента Франции (первый тур состоится 23 апреля) произошел новый поворот: на третье место по рейтингу вышел ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон. Он ярый противник ЕС и НАТО и горячий поклонник Владимира Путина.

По данным опроса, проведенного Kantar Sofres-OnePoint, за Меланшона сейчас готовы проголосовать 18% избирателей. Таким образом, он обошел правоцентристского кандидата Франсуа Фийона (17%). Лидеры президентской гонки Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон потеряли несколько пунктов (у обоих по 24%), а социалист Бенуа Амон откатился далеко назад (9%).

Лидер движения "Непокорная Франция", Меланшон ответил отказом на предложение Амона примкнуть к нему, и уже несколько недель его рейтинг стремительно растет. Блестящий оратор, признанный победителем президентских дебатов 4 апреля, 65-летний Меланшон полностью перекроил ситуацию на левом фланге. Он восхищает все больше избирателей, но внушает серьезные опасения другим. "Народный трибун", "борец за права народов", "революционер", "французский Берни Сандерс" – и в то же время "популист", "утопист", "суверенист", "поклонник Кремля".

Философ по образованию, в юности троцкист, позднее перешедший к менее радикальным формам социализма, Меланшон был почитателем президента Франсуа Миттерана и работал в социалистическом правительстве Лионеля Жоспена с 2000 по 2002 год. В 2008-м он ушел из Соцпартии из-за "ее крена вправо" и основал собственное левое движение, которое в 2016 году получило название "Непокорная Франция". Жан-Люк Меланшон призывает совершить "гражданскую революцию" – народный переворот, участие в котором примет не только рабочий класс, но и все граждане.

Чтобы вернуть власть народу, Меланшон предлагает отказаться от Пятой республики (конституционного строя Франции с 1958 года), которую он именует "президентской монархией" и "олигархией". Главный пункт в его программе – созыв Учредительного собрания, которое примет новую конституцию, позволяющую гражданам лучше контролировать своих избранников и больше от них требовать. Помимо того, Меланшон обещает множество социальных преобразований левого толка: перераспределение доходов в пользу бедных, увеличение налогов для крупного бизнеса, огромные инвестиции в экологически чистые источники энергии. Для финансирования всех этих мер, по Меланшону, нужно покончить с политикой строгой экономии и инвестировать в экономику 100 миллиардов евро. Главным препятствием на пути проведения этой амбициозной социальной политики является ЕС в его нынешней форме и договоры, жестко регулирующие дефицит госбюджета, считает левый кандидат и его сторонники. Придя к власти, "Непокорная Франция" собирается поставить Брюсселю ультиматум: либо мы меняем условия и договоры ЕС, либо Франция выходит из Союза.

Меланшона и его сторонников не устраивает не только финансово-экономический диктат ЕС, но и "принятие Европой антироссийского курса под давлением США". В отличие от большинства социалистов, весьма критично настроенных в отношении Кремля, Меланшона считают пророссийским и, более того, пропутинским политиком. Как заявил социалист Бенуа Амон: "Мое главное отличие от Меланшона в том, что я не считаю правильным равнение на Кремль".

Обвинения Меланшона в путинизме зазвучали в 2014 году. Леворадикал заявил тогда, что НАТО и США воспользовались событиями в Украине, чтобы провоцировать Россию, и что действия Москвы в Крыму "абсолютно предсказуемы". Меланшон выступил против любых антироссийских санкций и назвал новые украинские власти "путчистами-авантюристами, которые находятся под влиянием неонацистов". "Западные страны ведут себя безответственно. Ситуация вышла из-под контроля североамериканских кукловодов, которые хотели бы подтолкнуть границы НАТО к воротам России, что недопустимо, глупо, безответственно и провокационно", – говорил он.

Где должна проходить граница между Россией и Украиной? Я не знаю. Но я лично вижу связи между Крымом и Россией

В ходе дебатов 20 марта между Меланшоном и Амоном произошла перепалка по вопросу о Крыме. "Первым делом в Европе нужно созвать конференцию по безопасности от Атлантики до Урала. Все конфликты происходят из-за того, что после распада СССР никаких переговоров о границах проведено не было. Пришла пора эти переговоры провести. Где должна проходить граница между Россией и Украиной? Какое решение следует реализовать: решение Хрущева или решение Путина? Я не знаю. Но я лично вижу связи между Крымом и Россией. Мы должны говорить об этом", – заявил Меланшон Амону, осудившему аннексию.

Другим поводом винить Меланшона в путинизме стала поддержка им российских действий в Сирии. Кандидат говорил о своей вере в способность Путина уничтожить ИГИЛ и осуждал французскую прессу за антироссийскую линию. Химическая атака в Идлибе и ракетный обстрел Сирии Соединенными Штатами вновь поставили сирийский вопрос во главу политической повестки дня. Осудив химическую атаку, Меланшон обрушился с критикой на Вашингтон, а также европейских лидеров, которые своей поддержкой дают Дональду Трампу возможность "единолично решать, когда и куда наносить удары".

Меланшон обещает вывести Францию сначала из военных структур НАТО, а затем и вообще из этой организации

Дистанцируясь от НАТО и европейских политиков, "слепо подчиняющихся альянсу", Меланшон обещает вывести Францию сначала из военных структур НАТО, а затем и вообще из этой организации. Франция, по его словам, не только западная, "но и универсальная нация, которой нечего делать в альянсе", чьи действия Меланшон резко осуждает. Так, "расширение НАТО на восток", по его мнению, создает никому не нужное напряжение в отношениях с Россией.

Однако больше, чем пророссийская позиция во внешнеполитических вопросах, наблюдателей удивляет отношение Меланшона к оппонентам Кремля. У знатоков России во Франции реакция политика на убийство Бориса Немцова вызвала возмущение. В своем блоге Меланшон назвал Немцова "человеком, доселе никому неизвестным", "политическим мошенником эпохи ельцинизма" и "сторонником врагов России". "После семьи погибшего главной жертвой убийства можно считать Путина, против которого ведется стратегия "саддамизации", – высказался тогда Меланшон.

По словам политолога Сесиль Вессье, автора книги "Кремлевские сети во Франции", эти заявления вызвали большой скандал: "Почему французский политик чувствует, что должен что-то об этом писать? Особенно относительно убитого человека?" – негодует Вессье. В той же записи в блоге Меланшон назвал Алексея Навального “расистом и ксенофобом”, ни словом не упомянув о его антикоррупционной деятельности. Свое мнение он не изменил и два года спустя. В телеинтервью в феврале этого года на вопрос ведущего о Немцове Меланшон заявил: "Знаете ли вы, что это одиозный антисемит?" И когда удивленный ведущий спросил, не путает ли он Немцова с кем-то еще, политик признал свою ошибку и попробовал замять конфуз призывом освободить из тюрьмы лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова. Кстати, именно Удальцов является фаворитом Меланшона на российской политической сцене.

Я не собираюсь быть частью хора буйнопомешанных, которые надеются на конфликт с Россией

Лидер "Непокорной Франции" систематически отвергает упреки в симпатиях к Путину: "Я никак не связан с Владимиром Путиным. Я категорически пронтив его политики, и если бы был россиянином, то голосовал бы не за его партию, а за моего товарища из “Левого фронта”, который сейчас в тюрьме. Но, хотя у меня нет ничего общего с Путиным, я не собираюсь быть частью хора буйнопомешанных, которые надеются на конфликт с Россией. Я выступаю за мир", – утверждает Меланшон.

Его советника по международным вопросам Джордже Кузмановича Сесиль Вессье и некоторые другие эксперты считают "человеком экстремистских взглядов, особенно по поводу России". Как заявила Вессье, прочитавшая в Киеве лекцию о кремлевских сетях во Франции: "У Кузмановича через жену связь с российским посольством. Для него СССР – хороший пример для подражания. Сам он родом из коммунистической Югославии и жалеет, что ее уже нет. Я не говорю, что он российский агент. Я просто замечаю, что Меланшон во всем защищает Путина, в частности, через своего советника. Он организовал как минимум одну демонстрацию по поводу Донбасса, сотрудничая с человеком, который работает на российское посольство. Эта демонстрация очень напоминала прежнюю "политику мира" Советского Союза, с лозунгами против войны и жуткими фотографиями убитых детей. У меня нет доказательств того, что это проплаченные акции. Но то, что у него есть личные отношения с российскими представителями, – это факт".

По мнению исследователя, любовь к Путину со стороны французских ультралевых объясняется их привязанностью к советским мифам. Однако Вессье признает, что никаких доказательств их подкупа Россией никогда не было предъявлено. Более того, Меланшон резко осудил предвыборную поездку Марин Ле Пен в Россию и ее встречу с Путиным, равно как и поездки других кандидатов к различным мировым лидерам. Надо сказать, что из-за поддержки Путина и других общих позиций многие наблюдатели сравнивают Меланшона с Марин Ле Пен. За их гневные обличения "элит" и "системы" их регулярно клеймят как "популистов". Вот что пишет французский философ, правозащитник и публицист Бернар-Анри Леви: "Заметьте, как в ходе дебатов Меланшон поддакивает Ле Пен, когда она говорит о Европе или о НАТО. Посмотрите, как его слова и гневные выпады против элит схожи с выпадами ультраправых. Послушайте, как он взывает к нации – ведь это сродни буланжизму, сочетанию культа личности и популизма. "Непокорная Франция", говорите вы? Не странно ли, что всякий раз, когда народ поднимается против диктатуры, Меланшон поддерживает диктаторов, а не народ. Он за Путина, а не за Навального. Он сводит борьбу за демократию в Сирии к конфликту вокруг нефти и газа, а последнее слово оставляет за Башаром Асадом. Борьба украинцев за независимость – это "империалистический заговор автантюристов-путчистов". Далай-Ламу и и тибетцев он обвиняет в стремлении установить "буддистский шариат". А в Латинской Америке, вместо того, чтобы поддержать правозащитников, он поет оды Чавесу и Кастро!"

Сравнения с Ле Пен Меланшон находит оскорбительными и всегда резко их парирует. Впрочем, подобные сравнения кажутся неприемлемыми и многим французским аналитикам. По мнению Жака Диона из журнала "Марианн", СМИ неправомерно сравнивают новые левые движения с ультраправыми, то есть наследников Сопротивления с идеологическими потомками коллаборационистов, называя и тех, и других популистами. То, что Меланшон соглашается с Ле Пен по некоторым вопросам, не ставит их в один ряд. Как и тот факт, что Меланшон поддерживает политику Путина на некоторых направлениях, не делает из него поклонника и марионетку Путина, считает обозреватель "Марианн".

Лидер "Непокорной Франции" скорее действует по принципу "враги моих врагов – мои друзья" и видит в Кремле тактического союзника в борьбе против монополии США в мире. "Жан-Люк абсолютно не терпит американцев, кто бы ни стоял там во главе их страны, – говорит его бывший соратник по Соцпартии Жюльен Дрей. – Американский империализм для него – абсолютное зло. Исходя из этого, враги его врагов становятся его друзьями. В 70-е годы США устраивали в Латинской Америке перевороты, поддерживали правые диктатуры. Жан-Люк сблизился с чилийскими политическими беженцами, когда работал в мэрии города Масси, принимавшего много таких людей. Он прекрасно говорил по-испански и защищал этих чилийцев. Возможно, его симпатии к Путину коренятся здесь – в неприятии американского интервенционизма".

Видящий себя наследником де Голля и Миттерана, Меланшон напоминает о том, что генералу де Голлю приходилось договариваться и со Сталиным, и с Брежневым, и с Мао. "Когда придет время, я найду способ договориться с господином Путиным, – обещает он. – Это необходимо для того, чтобы не допустить войны на континенте".