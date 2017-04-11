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Политика

Под красным знаменем – за Путина

Жан-Люк Меланшон

В кампании по выборам президента Франции (первый тур состоится 23 апреля) произошел новый поворот: на третье место по рейтингу вышел ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон. Он ярый противник ЕС и НАТО и горячий поклонник Владимира Путина.

По данным опроса, проведенного Kantar Sofres-OnePoint, за Меланшона сейчас готовы проголосовать 18% избирателей. Таким образом, он обошел правоцентристского кандидата Франсуа Фийона (17%). Лидеры президентской гонки Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон потеряли несколько пунктов (у обоих по 24%), а социалист Бенуа Амон откатился далеко назад (9%).

Лидер движения "Непокорная Франция", Меланшон ответил отказом на предложение Амона примкнуть к нему, и уже несколько недель его рейтинг стремительно растет. Блестящий оратор, признанный победителем президентских дебатов 4 апреля, 65-летний Меланшон полностью перекроил ситуацию на левом фланге. Он восхищает все больше избирателей, но внушает серьезные опасения другим. "Народный трибун", "борец за права народов", "революционер", "французский Берни Сандерс" – и в то же время "популист", "утопист", "суверенист", "поклонник Кремля".

Участники президентских дебатов во Франции. В центре – Жан-Люк Меланшон

Участники президентских дебатов во Франции. В центре – Жан-Люк Меланшон

Философ по образованию, в юности троцкист, позднее перешедший к менее радикальным формам социализма, Меланшон был почитателем президента Франсуа Миттерана и работал в социалистическом правительстве Лионеля Жоспена с 2000 по 2002 год. В 2008-м он ушел из Соцпартии из-за "ее крена вправо" и основал собственное левое движение, которое в 2016 году получило название "Непокорная Франция". Жан-Люк Меланшон призывает совершить "гражданскую революцию" – народный переворот, участие в котором примет не только рабочий класс, но и все граждане.

Чтобы вернуть власть народу, Меланшон предлагает отказаться от Пятой республики (конституционного строя Франции с 1958 года), которую он именует "президентской монархией" и "олигархией". Главный пункт в его программе – созыв Учредительного собрания, которое примет новую конституцию, позволяющую гражданам лучше контролировать своих избранников и больше от них требовать. Помимо того, Меланшон обещает множество социальных преобразований левого толка: перераспределение доходов в пользу бедных, увеличение налогов для крупного бизнеса, огромные инвестиции в экологически чистые источники энергии. Для финансирования всех этих мер, по Меланшону, нужно покончить с политикой строгой экономии и инвестировать в экономику 100 миллиардов евро. Главным препятствием на пути проведения этой амбициозной социальной политики является ЕС в его нынешней форме и договоры, жестко регулирующие дефицит госбюджета, считает левый кандидат и его сторонники. Придя к власти, "Непокорная Франция" собирается поставить Брюсселю ультиматум: либо мы меняем условия и договоры ЕС, либо Франция выходит из Союза.

Меланшона и его сторонников не устраивает не только финансово-экономический диктат ЕС, но и "принятие Европой антироссийского курса под давлением США". В отличие от большинства социалистов, весьма критично настроенных в отношении Кремля, Меланшона считают пророссийским и, более того, пропутинским политиком. Как заявил социалист Бенуа Амон: "Мое главное отличие от Меланшона в том, что я не считаю правильным равнение на Кремль".

Обвинения Меланшона в путинизме зазвучали в 2014 году. Леворадикал заявил тогда, что НАТО и США воспользовались событиями в Украине, чтобы провоцировать Россию, и что действия Москвы в Крыму "абсолютно предсказуемы". Меланшон выступил против любых антироссийских санкций и назвал новые украинские власти "путчистами-авантюристами, которые находятся под влиянием неонацистов". "Западные страны ведут себя безответственно. Ситуация вышла из-под контроля североамериканских кукловодов, которые хотели бы подтолкнуть границы НАТО к воротам России, что недопустимо, глупо, безответственно и провокационно", – говорил он.

Где должна проходить граница между Россией и Украиной? Я не знаю. Но я лично вижу связи между Крымом и Россией
Жан-Люк Менланшон

В ходе дебатов 20 марта между Меланшоном и Амоном произошла перепалка по вопросу о Крыме. "Первым делом в Европе нужно созвать конференцию по безопасности от Атлантики до Урала. Все конфликты происходят из-за того, что после распада СССР никаких переговоров о границах проведено не было. Пришла пора эти переговоры провести. Где должна проходить граница между Россией и Украиной? Какое решение следует реализовать: решение Хрущева или решение Путина? Я не знаю. Но я лично вижу связи между Крымом и Россией. Мы должны говорить об этом", – заявил Меланшон Амону, осудившему аннексию.

Другим поводом винить Меланшона в путинизме стала поддержка им российских действий в Сирии. Кандидат говорил о своей вере в способность Путина уничтожить ИГИЛ и осуждал французскую прессу за антироссийскую линию. Химическая атака в Идлибе и ракетный обстрел Сирии Соединенными Штатами вновь поставили сирийский вопрос во главу политической повестки дня. Осудив химическую атаку, Меланшон обрушился с критикой на Вашингтон, а также европейских лидеров, которые своей поддержкой дают Дональду Трампу возможность "единолично решать, когда и куда наносить удары".

Меланшон обещает вывести Францию сначала из военных структур НАТО, а затем и вообще из этой организации

Дистанцируясь от НАТО и европейских политиков, "слепо подчиняющихся альянсу", Меланшон обещает вывести Францию сначала из военных структур НАТО, а затем и вообще из этой организации. Франция, по его словам, не только западная, "но и универсальная нация, которой нечего делать в альянсе", чьи действия Меланшон резко осуждает. Так, "расширение НАТО на восток", по его мнению, создает никому не нужное напряжение в отношениях с Россией.

Однако больше, чем пророссийская позиция во внешнеполитических вопросах, наблюдателей удивляет отношение Меланшона к оппонентам Кремля. У знатоков России во Франции реакция политика на убийство Бориса Немцова вызвала возмущение. В своем блоге Меланшон назвал Немцова "человеком, доселе никому неизвестным", "политическим мошенником эпохи ельцинизма" и "сторонником врагов России". "После семьи погибшего главной жертвой убийства можно считать Путина, против которого ведется стратегия "саддамизации", – высказался тогда Меланшон.

Дипломаты из стран ЕС возлагают цветы на месте убийства Бориса Немцова. Москва, 28 февраля 2016

Дипломаты из стран ЕС возлагают цветы на месте убийства Бориса Немцова. Москва, 28 февраля 2016

По словам политолога Сесиль Вессье, автора книги "Кремлевские сети во Франции", эти заявления вызвали большой скандал: "Почему французский политик чувствует, что должен что-то об этом писать? Особенно относительно убитого человека?" – негодует Вессье. В той же записи в блоге Меланшон назвал Алексея Навального “расистом и ксенофобом”, ни словом не упомянув о его антикоррупционной деятельности. Свое мнение он не изменил и два года спустя. В телеинтервью в феврале этого года на вопрос ведущего о Немцове Меланшон заявил: "Знаете ли вы, что это одиозный антисемит?" И когда удивленный ведущий спросил, не путает ли он Немцова с кем-то еще, политик признал свою ошибку и попробовал замять конфуз призывом освободить из тюрьмы лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова. Кстати, именно Удальцов является фаворитом Меланшона на российской политической сцене.

Я не собираюсь быть частью хора буйнопомешанных, которые надеются на конфликт с Россией
Жан-Люк Меланшон

Лидер "Непокорной Франции" систематически отвергает упреки в симпатиях к Путину: "Я никак не связан с Владимиром Путиным. Я категорически пронтив его политики, и если бы был россиянином, то голосовал бы не за его партию, а за моего товарища из “Левого фронта”, который сейчас в тюрьме. Но, хотя у меня нет ничего общего с Путиным, я не собираюсь быть частью хора буйнопомешанных, которые надеются на конфликт с Россией. Я выступаю за мир", – утверждает Меланшон.

Его советника по международным вопросам Джордже Кузмановича Сесиль Вессье и некоторые другие эксперты считают "человеком экстремистских взглядов, особенно по поводу России". Как заявила Вессье, прочитавшая в Киеве лекцию о кремлевских сетях во Франции: "У Кузмановича через жену связь с российским посольством. Для него СССР – хороший пример для подражания. Сам он родом из коммунистической Югославии и жалеет, что ее уже нет. Я не говорю, что он российский агент. Я просто замечаю, что Меланшон во всем защищает Путина, в частности, через своего советника. Он организовал как минимум одну демонстрацию по поводу Донбасса, сотрудничая с человеком, который работает на российское посольство. Эта демонстрация очень напоминала прежнюю "политику мира" Советского Союза, с лозунгами против войны и жуткими фотографиями убитых детей. У меня нет доказательств того, что это проплаченные акции. Но то, что у него есть личные отношения с российскими представителями, – это факт".

По мнению исследователя, любовь к Путину со стороны французских ультралевых объясняется их привязанностью к советским мифам. Однако Вессье признает, что никаких доказательств их подкупа Россией никогда не было предъявлено. Более того, Меланшон резко осудил предвыборную поездку Марин Ле Пен в Россию и ее встречу с Путиным, равно как и поездки других кандидатов к различным мировым лидерам. Надо сказать, что из-за поддержки Путина и других общих позиций многие наблюдатели сравнивают Меланшона с Марин Ле Пен. За их гневные обличения "элит" и "системы" их регулярно клеймят как "популистов". Вот что пишет французский философ, правозащитник и публицист Бернар-Анри Леви: "Заметьте, как в ходе дебатов Меланшон поддакивает Ле Пен, когда она говорит о Европе или о НАТО. Посмотрите, как его слова и гневные выпады против элит схожи с выпадами ультраправых. Послушайте, как он взывает к нации – ведь это сродни буланжизму, сочетанию культа личности и популизма. "Непокорная Франция", говорите вы? Не странно ли, что всякий раз, когда народ поднимается против диктатуры, Меланшон поддерживает диктаторов, а не народ. Он за Путина, а не за Навального. Он сводит борьбу за демократию в Сирии к конфликту вокруг нефти и газа, а последнее слово оставляет за Башаром Асадом. Борьба украинцев за независимость – это "империалистический заговор автантюристов-путчистов". Далай-Ламу и и тибетцев он обвиняет в стремлении установить "буддистский шариат". А в Латинской Америке, вместо того, чтобы поддержать правозащитников, он поет оды Чавесу и Кастро!"

Бернар-Анри Леви

Бернар-Анри Леви

Сравнения с Ле Пен Меланшон находит оскорбительными и всегда резко их парирует. Впрочем, подобные сравнения кажутся неприемлемыми и многим французским аналитикам. По мнению Жака Диона из журнала "Марианн", СМИ неправомерно сравнивают новые левые движения с ультраправыми, то есть наследников Сопротивления с идеологическими потомками коллаборационистов, называя и тех, и других популистами. То, что Меланшон соглашается с Ле Пен по некоторым вопросам, не ставит их в один ряд. Как и тот факт, что Меланшон поддерживает политику Путина на некоторых направлениях, не делает из него поклонника и марионетку Путина, считает обозреватель "Марианн".

Лидер "Непокорной Франции" скорее действует по принципу "враги моих врагов – мои друзья" и видит в Кремле тактического союзника в борьбе против монополии США в мире. "Жан-Люк абсолютно не терпит американцев, кто бы ни стоял там во главе их страны, – говорит его бывший соратник по Соцпартии Жюльен Дрей. – Американский империализм для него – абсолютное зло. Исходя из этого, враги его врагов становятся его друзьями. В 70-е годы США устраивали в Латинской Америке перевороты, поддерживали правые диктатуры. Жан-Люк сблизился с чилийскими политическими беженцами, когда работал в мэрии города Масси, принимавшего много таких людей. Он прекрасно говорил по-испански и защищал этих чилийцев. Возможно, его симпатии к Путину коренятся здесь – в неприятии американского интервенционизма".

Видящий себя наследником де Голля и Миттерана, Меланшон напоминает о том, что генералу де Голлю приходилось договариваться и со Сталиным, и с Брежневым, и с Мао. "Когда придет время, я найду способ договориться с господином Путиным, – обещает он. – Это необходимо для того, чтобы не допустить войны на континенте".

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