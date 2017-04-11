Крымскотатарская автономия: закон до востребования

Специально для Крым.Реалии

Освобождение аннексированного украинского полуострова напрямую связано с обеспечением права крымских татар на самоопределение. Одной из его форм может быть закрепление на уровне украинского законодательства за республикой статуса национально-территориальной автономии. В таком случае Киев демонстрирует международной общественности, что коренной народ намерен жить в Украине. С другой стороны, принятие соответствующих законов и поправок в Конституцию лишает крымских коллаборационистов поля для маневра.

В парламенте Украины зарегистрировали проект закона, определяющий статус крымскотатарского народа. Народный депутат Мустафа Джемилев как один из авторов документа пояснил, что проект нацелен на сохранение национальной идентичности. Хотя наиболее подробно в проекте прописаны статьи, касающиеся организации системы власти обновленной республики и квотного представительства коренного народа.

«Речь идет о переформатировании Автономной Республики Крым в национально-территориальную автономию. Прямо указывается – Автономная Республика в форме реализации коренного народа Крыма на свое право на самоопределение в рамках украинского государства. Присутствуют доводы о том, что крымские татары являются коренным народом, прописаны меры по сохранению национальной идентичности крымскотатарского народа», – пояснил Джемилев.

В проекте крымские татары фигурируют как коренной народ Украины, признаются органы национального самоуправления – система Курултай-Меджлис и местные меджлисы. Отдельно прописан механизм квотного представительства во властной вертикали: два места в Верховной Раде Украины, 1/3 мест в республиканском парламенте, городских и райсоветах, а также районных советах в городах. Количество крымских татар-депутатов на местах определяется в зависимости от процентного соотношения коренного народа и представителей других национальностей, проживающих на территории громады.

Для реализации указанной задачи проект закона предполагает создание отдельного национального избирательного округа и Реестра крымскотатарских избирателей. В него могут быть вписаны крымские татары и члены их семей вне зависимости от национальности. Судя по контексту, речь идет о смешенных браках. Дабы в будущем не было юридических коллизий. Инициаторами принятия документа выступили более 20-и народных депутатов Украины, в том числе Рефат Чубаров, Георгий Логвинский, Дмитрий Белоцерковец и другие.

Закон ставит точку в дискуссии, чей Крым. Крым является украинским, поскольку крымские татары – коренной народ полуострова – самоопределяются в составе унитарного украинского государства

Данный проект – логическое продолжение решения Верховной Рады от 20 марта 2014 года по признанию крымских татар коренным народом полуострова. В случае его принятия парламенту придется внести изменения в Конституцию страны в части определения статуса АРК. Глава Меджлиса Рефат Чубаров уточнил, что процесс создания соответствующей рабочей группы затягивается. Он уверен, что законопроект нужно принимать, не дожидаясь изменений в Конституцию. «Просто определенные статьи, их введение в действие будут связаны с условиями. Одни будут связаны с условием деоккупации, другие связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины», – отметил Чубаров.

Политик уверен, что закон о статусе крымскотатарского народа поможет Киеву приблизить момент освобождения Крыма и нивелирует различные планы по «аренде» его территории. «В нашем случае принятие этого закона дает Украине ключ, который открывает любые преграды, поскольку там будет задействован фактор восстановления прав коренного народа, в частности его права на самоопределение на своей земле. Так что этот закон ставит точку в дискуссии, чей Крым. Крым является украинским, поскольку крымские татары – коренной народ полуострова – самоопределяются в составе унитарного украинского государства», – подчеркнул Чубаров.

Несколько замечаний. Первое, право крымских татар на самоопределение гарантировано основополагающими документами ООН. Кремль, проведя «референдум» в республике, прикрылся тем, что некий «народ Крыма» воспользовался указанным правом и «воссоединился» с Россией. Лживость и правовую несостоятельность таких аргументов разоблачали уже множество раз. В контексте защиты прав крымских татар стоит напомнить, что право на самоопределение, исходя из международных норм, нельзя трактовать только как создание собственного государства. Коренные народы могут заявить о самоопределении в рамках автономной республики (края или области) или вообще отказаться от национального суверенитета. Нежелание строить собственное государство – тоже форма самоопределения.

Политическая практика показывает, что народ может заявить о своих претензиях на самоопределение через представительские органы. Их создание и функционирование гарантировано Декларацией ООН о правах коренных народов. В случае с крымскими татарами речь идет о национальном съезде – Курултае. В условиях оккупации и политических преследований на полуострове организовать съезд пока не представляется возможным. Если его захотят провести, например, на территории Херсонщины, российские «власти» будут всячески препятствовать выезду делегатов. Даже если некоторые участники смогут выехать на мероприятие, то на них заведут уголовные дела за «сепаратизм». Исходя из политической обстановки, указанный законопроект может быть одобрен, но с некоторыми оговорками: часть статей вступает в законную силу с момента принятия, а часть – вводится в действие только после освобождения территории Крыма.

Законопроект может быть одобрен, но с некоторыми оговорками: часть статей вступает в законную силу с момента принятия, а часть – вводится в действие только после освобождения территории Крыма

Второй аспект. Защита интересов крымских татар на уровне закона и Конституции помешает Кремлю и республиканским «властям» спекулировать на национальных проблемах. И в Симферополе это понимают. Глава так называемого «государственного комитета» по делам национальностей Заур Смирнов назвал инициативу украинских депутатов «шулерством», что показало насколько коллаборационистов раздражает подобная перспектива. Ранее они пытались завлечь соотечественников на свою сторону, анонсируя регистрацию «национально-культурной автономии» (НКА) крымских татар. Ее потенциальный глава Эйваз Умеров обещал, что «автономию» создадут до конца прошлого года, но все осталось на уровне разговоров.

Ирония в том, что по российским законам нельзя создать на полуострове НКА крымских татар. Подобные структуры предполагают объединение представителей народа, проживающих за пределами своих республик. Например, культурная автономия казанских татар в Москве. То есть крымские коллаборационисты даже ради пиара не могут сколотить бумажную «автономию», а созданные ими «общественные движения» не имеют поддержки среди соотечественников.

В такой ситуации Смирнов и его единомышленники рассматривают любые шаги Киева по законодательному закреплению прав крымских татар как политический вызов, ответить на который они не могут. Большая часть коренного народа не согласна с итогами «референдума» 2014 года, но опасается выражать свое мнение открыто. Принятие указанного закона обнадежит людей и продемонстрирует, что оккупация рано или поздно прекратится.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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