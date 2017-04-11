Глава Национального банка Украины ​Валерия Гонтарева уходит в отставку 10 мая. Кто займет ее место, пока не известно. Гонтарева отмечает: ее команда останется и завершит начатые реформы.

«Миссию выполнила» ‒ так объяснила свое заявление об отставке глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. «Ключевые» и «болезненные» реформы проведены, дальше ‒ дело времени, заверила глава НБУ.

Страна перешла на гибкий валютный курс, заработала новая монетарная политика инфляционного таргетирования, банковская система очищена, а Нацбанк теперь трансформирован и является мощным модерновым институтом, подытожила она.

«Реформа сделана. Миссия выполнена. Я вам всегда говорила, что не буду работать в Национальном банке в течении семи лет. Я была, видимо, очень наивной, когда считала, что мы можем это сделать за один год. Если бы национализацию ПриватБанка мы сделали не в декабре прошлого года, а, например, в начале 2016 года, я могла бы уйти и раньше», ‒ заявила Гонтарева.

Кто следующим возглавит НБУ ‒ пока неизвестно. Валерия Гонтарева, отметила, что подала несколько кандидатур на рассмотрение президенту Украины Петру Порошенко. И кто бы это ни был, подчеркнула она, это лицо не изменит выбранного курса, потому что теперь Национальный банк ‒ «не политика одного человека».

«Мы смогли реализовать беспрецедентную, самую масштабную реформу банковского сектора. Она уже входит в мировые каноны и лучшие практики цетробанкинга», ‒ отметила Гонтарева. Она добавила, что после ее увольнения сопротивление реформам усилится.

Это были самые успешные годы работы в истории Нацбанка ‒ Кухта

Сейчас Национальный банк действительно является одним из найболее реформованных государственных институтов в Украине, отмечает эксперт финансовой и налоговой группы «реанимационного пакета реформ» Павел Кухта. И главным достижением нынешнего состава является то, что, несмотря на давление, им удалось сохранить независимость Национального банка.

«Это были самые сложные времена в истории страны. Но если говорить о действиях Национального банка ‒ это были самые успешные годы в истории его работы. Так качественно он не работал никогда. Это современный европейский банк. Весь остальной государственный аппарат до такого уровня, статуса не дотягивает», ‒ отметил Кухта.

Одной из главных ошибок за годы работы Гонтаревой эксперты называют предоставление рефинансирования неплатежеспособным банкам. По словам заместителя председателя правления Национального банка Украины 1998-2003 годов Ярослава Солтиса, на это было потрачено более 20 миллиардов гривен, которые никогда не вернутся в бюджет Украины. Именно это и привело к падению гривны, а затем торможение развития экономики и приток инвестиций, констатирует эксперт.

«В конце своей деятельности она поняла тему, которой занимается. Она поняла, что нельзя давать рефинансирование банкам-банкротам. А до того было сделано, мягко говоря, много ошибок. Были перечислены большие суммы средств. Однако уже последние полгода она не давала рефинансирования и гривна стабилизировалась», ‒ отметил эксперт.

Именно «наследство», которое получила Валерия Гонтарева, и определило направление движения ее работы, отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Если еще летом 2014 года золотовалютные запасы в Украине составляли 15 миллиардов гривен, то в начале 2015 года их количество сократилось втрое. Именно с такими показателями Гонтарева «заняла кресло» главы НБУ, говорит эксперт. Поэтому рекапитализация банков стала вынужденным шагом. И тот факт, что за время председательства Валерии Гонтаревой из 180 банков осталось менее 100, свидетельствует о том, что не так легко было заставить банкиров пересесть на «дешевые автомобили», а не требовать деньги налогоплательщиков. Именно поэтому Гонтарева наткнулась не только на критику, но и угрозы со стороны олигархов, констатирует эксперт.

Любой, кто находился бы на этой должности, делал бы то же, что делала Гонтарева

Сотрудничество с МВФ в этой ситуации стало «спасательным жилетом» для Украины. Выделение очередного транша является, в частности, заслугой председателя НБУ, добавляет Устенко. Но, по его мнению, именно сотрудничество максимально ограничило пространство для действий и маневров.

«Это был коридор, в рамках которого можно было двигаться, и коридор был небольшим. Можно было топтаться на месте, можно было немножко влево, немножко вправо. Но принципиально направление движения было задано. То есть любой, кто находился бы на этой должности, делал бы то же, что делала председатель Нацбанка», ‒ сказал Устенко.

Валерия Гонтарева возглавляет НБУ с 2014 года. Под ее руководством произошло значительное уменьшение количества банков в финансовой системе Украины, поскольку регулятор увеличил требования к уставному капиталу и другим показателям деятельности финансовых учреждений. Также Гонтарева причастна к установлению гибкого обменного курса гривны, позволяющего не тратить валютные ресурсы в случае роста спроса на доллар США или другие ведущие валюты.