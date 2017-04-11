В Симферополе борьба местных властей с предпринимателями рынка по улице Козлова завершилась сносом торговых объектов. Центр города зачистили тяжелой техникой, буквально «покрошив» все постройки, служившие рабочими местами для нескольких сотен людей.

Снос торговых объектов начался ранним утром 11 апреля. Рынок установили металлические ограждения, территорию оцепили сотрудники полиции и представител «крымской самообороны». За несколько часов здесь разгромили бульдозерами сотни объектов, много лет дававших заработок местным предпринимателям.

«Платим деньги государству, а никто не защищает»

Чиновники убеждают, что предприниматели теперь были согласны на снос объектов. Однако работники теперь уже бывшего рынка в соцсетях говорят другое.

Вот так вот Бахарев борется с ЧПшниками. Просто разломали все

«Вот так вот Бахарев (глава подконтрольной России администрации Симферополя. – КР) борется с коррупцией, с ЧПшниками, кто платит налоги государству. Без объяснения, без ничего. Просто разломали все. Ломать – не строить! Стоянка будет офигенная», – с такими словами наблюдают за уничтожением рынка его работники на видео, которое распространила в фейсбуке предприниматель Татьяна Ржевская.

На видео заметно, как во время сноса торговых павильонов товар из них выбрасывают, сгружая в кучу. Его владельцы комментируют происходящее со слезами, не скрывая эмоций: «Платите лучше больше налоги, чтоб, бл...ть, знали, как это все делается! Ломать не строить! Что будет следующее: стоянка или торговый центр, бл...ть?!».

Еще вчера руководство рынка собрало с нас деньги за аренду на месяц вперед

Предприниматели рассказали журналистам, что о предстоящем сносе объектов узнали лишь накануне поздно вечером. Они утверждают, что дирекция рынка до последнего молчала и собирала арендную плату за торговые места. «Еще буквально вчера руководство рынка собрало с нас деньги за аренду и охрану на месяц вперед. Они в последний момент наживались на тех несчастных предпринимателях, которые не знают, как им быть теперь дальше», – рассказала Зинаида Дюбинская, слова которой приводит пресс-служба администрации города.

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Серьезные и несерьезные люди

В подконтрольной России администрации Симферополя, в свою очередь, заявляют, что предупреждали о сносе рынка за неделю.

«5 апреля отдельным предписанием все юридические лица были проинформированы о том, что с 10 апреля снос данных объектов будет осуществляться уполномоченным органом в принудительном порядке, утверждают в ведомстве. <...> Речь об этом ведется уже далеко не первый год. Разница лишь в том, что есть люди, которые сознательно отнеслись к тому, что необходимо выполнить требования закона, а есть те, кто отнеслись к этому несерьезно. Все допустимые нормативные сроки добровольного демонтажа незаконных строений истекли, поэтому проводится принудительный демонтаж», – заявляет глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Однако в постановлении администрации от 15 марта за подписью Бахарева указано, что демонтаж объектов на рынке может проводиться спустя «двадцать дней со дня уведомления лиц, осуществивших самовольное строительство» – а не пять, как следует из слов Бахарева.

На сайте ведомства мы нашли документы (1, 2) с перечнем объектов в районе Центрального рынка, к которым у чиновников имеются претензии в связи с оформлением и использованием земли. Среди них есть объекты, принадлежащие известным в городе людям: экс-начальнику управления Госкомитета по земельным ресурсам в Симферополе Марине Богодист, участки, которые ранее арендовали Ирина Файнгольд (супруга симферопольского миллионера Иосифа Файнгольда), экс-секретарь Симферопольского горсовета Валентина Рыбалко и другие. Под снос попали и объекты депутата нынешнего горсовета Симферополя, избранного от «Единой России», Сергея Попова.

Оценочная стоимость моего пострадавшего имущества – 30 миллионов рублей

«Пострадали большей частью мои объекты. Я во время сноса стоял, смотрел на это с другой стороны подземного перехода, потому что все было огорожено. Думаю, еще пару дней – и они все снесут «под ключ». Оценочная стоимость моего пострадавшего имущества – 30 миллионов рублей. Ущерб, в первую очередь, моральный. Потому что 300 человек работали там, у каждого семьи – это 1000 человек. Взяли и выкинули на улицу, хотя все документы есть, кадастровый паспорт есть, ни на что не посмотрели, все снесли», – заявил Попов Крым.Реалии.

Попов утверждает, что после того, как он выступил против сноса рынка в Симферополе, его исключили из «Единой России», обвинив в дискредитации партии.

Я пытался отстоять свой рынок, ходил к Бахареву. А он мне говорит: это прерогатива Аксенова

По словам депутата, изначально подконтрольные России власти Симферополя предлагали ему реконструировать рынок, но в итоге свои планы кардинально изменили. «В августе прошлого года звонит мне вечером Геннадий Бахарев и предлагает приехать. Я приехал, он говорит, что договорился с Аксеновым о реконструкции моего рынка. Я написал заявление, он передал главному архитектору города в работу. Это было перед выборами. После выборов вдруг начали говорить о сносе рынка. Я пытался отстоять свой рынок, ходил к Бахареву. А он мне говорит: это прерогатива Аксенова и показывает головой вверх, говорит: иди к нему. Я говорю: я к нему не попаду. А тот, в свою очередь, меня стал критиковать публично. Хотя я его давно знаю, мы с ним здоровались за руку всегда и были у нас хорошие отношения», – утверждает Попов.

Это передел собственности. Эти ребята в 90-х были обижены, а теперь им надо «вкусные» места

Директор снесенного рынка Константин Попов рассказывает, что проблемы у предпринимателей начались в апреле 2015 года, когда здесь начались регулярные проверки. Он называет происходящее переделом собственности. «У нас, начиная с 2015 года, прошло около 50 проверок. К нам по пять человек в день приходили, говорили, что команда поступила от Аксенова (глава подконтрольного России правительства Крыма – КР). Это идет передел собственности. Эти ребята в 90-х были обижены, когда здесь все было поделено, а теперь им надо «вкусные» места. Мы будем отстаивать свои права в судах», – заявил он Крым.Реалии.

Сам Аксенов, напомним, был инициатором сноса рынка по улице Козлова, заявив, что тот находится в антисанитарном состоянии.



Ущерб города

Завершить демонтаж нестационарных торговых объектов на рынке по улице Козлова планируют до конца недели. Такую срочность подконтрольные России власти города пояснили необходимостью приведения территории в порядок к первомайским праздникам, после чего здесь должна начаться реконструкция. На зачищенной от рынка территории чиновники планируют обустроить парковку на сто мест и пешеходную зону с монтажом арочных сооружений.

Предпринимателям, чьи торговые объекты попали под снос, предлагают занять места на соседнем Центральном рынке. Для них в администрации Симферополя открыли «горячую линию» для консультаций.

Но не исключено, что затраты, связанные с зачисткой рынка, могут вскоре переложить на предпринимателей. «Работы по демонтажу и благоустройству территории будут произведены силами предприятия-подрядчика. После проведения работ администрацией будет рассчитан причиненный городу ущерб, для решения вопроса о его последующем взыскании. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет около 7 миллионов рублей», – заявил Бахарев.

Предприниматели в благие намерения властей относительно дальнейшего использования территории рынка не верят. Они ожидают здесь появления очередного крупного торгового объекта.