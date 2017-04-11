Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть информация о плане выпустить химическое оружие в Сирии, в частности в южных регионах Дамаска, и обвинить в этом сирийские власти. После авиаудара с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, которое контролируют повстанцы, и Дамаск, и Москва заявили, что сирийские правительственные самолеты, обычными боеприпасами уничтожили «завод и склад химического оружия повстанцев», что и привело к массовому отравления и гибели более 80 человек. Эту версию отвергли повстанцы и отрицали специалисты по химическому оружию, которые заявили, что события в Хан-Шейхуне стали результатом именно применение боевой химического оружия, а не предполагаемого уничтожения состав самодельных ядовитых веществ. (Видео Reuters)