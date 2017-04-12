Перспективы визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву и заявления главы британской дипломатии Бориса Джонсона о возможности введения новых санкций в отношении российских и сирийских военных чиновников в ответ на химическую атаку в Сирии. Эти темы являются основными на страницах мировых СМИ. Также западные медиа обращают внимание на отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Издание The Financial Times обращает внимание на отставку главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Журналисты считают, что это вызвало неуверенность на Западе относительно дальнейшего курса Киева на пути экономических реформ.

Валерию Гонтареву, недавно жаловавшуюся на «нереальное давление», хвалили за очистку украинского банковского сектора и помощь в стабилизации экономику после трех лет российского военного вторжения, отмечается в статье.

«Моя миссия выполнена», ‒ цитирует The Financial Times слова Гонтаревой.

На протяжении последних недель соратники Гонтаревой говорили, что она устала от давления, отмечают журналисты издания. Сама же Валерия Гонтарева в последнем интервью The Financial Times заявила, что во время работы она сталкивалась с угрозами от олигархов, давлением и обидами.

Валерия Гонтарева закрыла 180 банков, некоторые из них были связаны с отмыванием денег, а также сделала свободный валютный курс, что привело к резкой девальвации гривны.

Пока же остается неизвестным, кто заменит на посту 52-летнюю Валерию Гонтареву, пишет The Financial Times, отмечая, что кандидатуру на эту должность назначает президент, но ее должен утвердить украинский парламент.

Издание The New York Times публикует колонку экс-директора ЦРУ Майкла Морелла и экс-заместителя помощника министра обороны США Эвелин Фаркас. Авторы материала пишут о том, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый визит в Москву, где, как ожидается, он будет давить на Россию за ее действия в Сирии.

По их мнению, Тиллерсон должен осознать, что действия России в Сирии – не единственный пример подрывной деятельности, которую осуществляет Владимир Путин с момента инаугурации Дональда Трампа.

В январе поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины, вероятнее по указаниям Путина, усилили бои против украинских правительственных войск, что стало причиной самого высокого за последние полтора года уровня насилия, говорится в статье. Авторы пишут, что это является прямым вызовом Минским договоренностям, заключенным между Украиной и Россией при посредничестве Германии и Франции, а также поддержке США.

Администрация Трампа должна выстроить четкую политику в отношении России

В середине февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает «паспорта», выданные сепаратистами на Донбассе. А позже в том же месяце, луганские сепаратисты анонсировали, что российский рубль станет «их официальной валютой». Эти действия, отмечается в материале, являются свидетельством продвижения российского суверенитета на часть востока Украины.

«Что же сделала администрация Трампа в ответ на это?» ‒ спрашивают авторы публикации. Четкую позицию по этому поводу выразили вице-президент США Майк Пенс, министр обороны Джеймс Маттис, а также посол США в ООН Никки Хейли. Но до сих пор не было конкретного осуждения от Дональда Трампа, и, что самое важное, не было действий.

Администрация Дональда Трампа должна выстроить четкую политику в отношении России, отмечают Морелл и Фаркас. В частности, нужно четко говорить, что является неприемлемым.

Британский ежедневник The Independent отмечает, что Россия столкнулась с угрозой новых международных санкций при росте напряжения, вызванного смертельной химической атакой в Сирии.

Перед встречей G7 в итальянской Тоскане глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин должен определиться, поддерживает ли он «токсический режим» сирийского президента Башара аль-Асада, или же поможет остановить кровавый конфликт в Сирии, длящийся шесть лет.

Санкции будут отражать ограничения, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма

По словам Бориса Джонсона, санкции могут касаться ключевых военных фигур из России и Сирии, которые помогают режиму аль-Асада, и будут отражать ограничения, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма, отмечает The Independent.

Но после появления новости о потенциальном наказании для Москвы, российские дипломатические инсайдеры начали попытки вбить клин между Вашингтоном и Лондоном, заявляя, что ситуация была «слишком серьезной, чтобы тратить много времени на Бориса», и они будут ждать, что скажут американцы, говорится в статье.

The Independent со ссылкой на близкие к главе британского МИД источники, сообщает, что во время ужина G7 он будет оценивать поддержку санкций, чтобы убедить союзников выработать общую позицию, которую позже на этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон сможет представить президенту России Владимиру Путину.