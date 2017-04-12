Тупик Общественной палаты Севастополя

Деятельность Общественной палаты Севастополя зашла в пике около полугода назад, и до настоящего времени пат, сложившийся между двумя группами общественников, так и не был разрешен. Отсутствие конструктивной деятельности органа в настоящее время усугубилось невозможностью назначения делегата от Севастополя в Общественную палату соседней России.

До марта текущего года должность члена ОП России от Севастополя занимала Ольга Дронова, прошедшая в палату по квоте экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло. После окончания очередной легислатуры общественников наступил момент переизбрания делегата. Тем не менее до настоящего времени представитель от Севастополя в центральный орган так и не был избран.

Как ранее писали Крым.Реалии, конфликтная ситуация между назначенцами от законодательной и исполнительной ветвей власти обострилась после попытки исключения из Общественной палаты Олега Гасанова – человека, занимавшего пост заместителя председателя данного органа. На внеочередном заседании группа общественников проголосовала за исключение Гасанова по причине грубого, с их точки зрения, нарушения кодекса этики. Другие 12 человек (всего в ОП Севастополя – 24 члена – КР) считают состоявшееся заседание нелегитимным, обвиняя своих визави в попытке захвата данного органа.

По закону или по понятиям

Невозможность утвердить делегата Общественной палаты Севастополя в Общественную палату соседней России объясняется тем, что общественники не могут утвердить повестку дня. Половина членов ОП отказываются голосовать за нее, пока Гасанова окончательно не исключат.

Один из 24-х – он же не член палаты. Значит, решение будет неправомочно. Исходя из этого, мы и голосуем против повестки дня Общественной палаты

«К примеру, мы проголосуем: 24 члена Общественной палаты проголосуют за уполномоченного от Общественной палаты Севастополя в Общественную палату Российской Федерации. Но один из 24-х – он же не член палаты. Значит, решение будет неправомочно. Исходя из этого, мы и голосуем против повестки дня Общественной палаты», – отметил член ОП Григорий Донец.

Тупик нынешней ситуации был описан членами палаты в обращении в аппарат президента России. Ответом на это стал визит в Севастополь члена российской Общественной палаты Вячеслава Бочарова.

Его задачей, судя по всему, было посредничество в заключении хотя бы временного союза между группами общественников с целью избрания севастопольского делегата, однако ни к какому результату переговоры с участием «гостя из центра» не привели. В итоге Бочарову пришлось лишь пожелать сторонам скорейшего разрешения конфликта.

Я думаю, что исполнительная власть, законодательная, губернатор смогут этот вопрос решить

«Те проблемы, которые в Севастополе в Общественной палате имеются, были, наверное, порождением предыдущих решений по составу Общественной палаты. Я думаю, что исполнительная власть, законодательная, губернатор смогут этот вопрос решить», – сказал член ОП России.

Член Общественной палаты Севастополя Илья Киселев рассказал Крым.Реалии, что Бочаров с самого начала не стал инкорпорировать себя в данную ситуацию.

«Мы поговорили, он рассказал нам о принципах работы Общественной палаты, рассказал свою мотивацию и сказал, что мы сами должны найти выход из сложившейся ситуации. А в ней, как мне кажется, не может быть никаких компромиссных решений. Закон должен быть исполнен. Точка», – заявил Киселев.

Репутационные потери

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, подконтрольный Кремлю, уже не единожды выражал собственное негодование относительно сложившихся в Общественной палате обстоятельств. Панацеей, по мнению Овсянникова, мог бы стать самороспуск общественников.

Общественная палата Севастополя позорит наш город. Ее деятельность в таком формате не воспринимается уже никем

«Общественная палата города Севастополя, грубо нарушив установленный регламент, не смогла утвердить кандидатуру своего представителя в Общественной палате России. Это совершенно неприемлемо и даже пренебрежительно по отношению к севастопольцам, чьи интересы она должна защищать. Считаю, что общественная палата Севастополя позорит наш город. Ее деятельность в таком формате не воспринимается уже никем. Настоятельно рекомендую им принять решение о самороспуске», – заявил Овсянников.

Последняя из многократных попыток созвать заседание палаты состоялась 6 апреля, однако все пошло по старому сценарию. Ольга Дронова считает, что вина за очередной срыв заседания целиком и полностью лежит на общественниках, избранных депутатами подконтрольного Москве парламента.

Они, по мнению Дроновой, преднамеренно и спланировано начали перекрикивать и перебивать председателя ОП Севастополя Евгения Халайчева в тот момент, когда он зачитывал план собрания.

Источник, близкий к севастопольской Общественной палате, сообщил Крым.Реалии, что группа общественников, якобы сорвавших заседание, напротив – предлагала компромиссное решение, которое позволило бы всем выйти из затянувшегося пике и наладить нормальную работу.

«Вопрос о захвате «власти» в Общественной палате не стоит. Член Общественной палаты от Законодательного собрания (российского парламента Севастополя – КР) Иван Комелов предложил выход: Гасанова, как того требует закон, исключают, а он, Комелов, сам сложит с себя полномочия, чтобы паритет этот не изменился. Но группа экс-губернатора Меняйло не пошла на это, придумав какую-то абсурдную отговорку», – сказал источник.

По мнению заместителя подконтрольного Кремлю губернатора Севастополя Юрия Кривова, город уже несет репутационные потери из-за отсутствия согласованности в рядах Общественной палаты, об этом конфликте, по его словам, знают в том числе и в Администрации президента России. Впрочем, факт осведомленности федеральных чиновников пока что не добавил динамики в решение конфликта.

Группа общественников, избранных по квоте Заксобрания, недвусмысленно заявляет, что ни одно заседание не состоится до тех пор, пока Олег Гасанов де-факто остается членом ОП. Кроме того, по словам Григория Донца, их группа в этом вопросе готова пойти на более радикальные меры, если в ближайшее время не будет принято какое-то компромиссное решение.

Пусть приходят новые и работают те, кто может. Ну не получилось, надо это признать

«Мы готовы сложить полномочия и больше не позорить город и Общественную палату. Поскольку процедура самороспуска законом не определена – мы предложили, чтобы 24 человека пришли, написали заявления о сложении полномочий и ушли. Пусть приходят новые и работают те, кто может. Ну не получилось, надо это признать», – отметил Донец.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове