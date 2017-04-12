Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест преподавателя математики Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова. Следственный комитет России подозревает его в приготовлении к организации массовых беспорядков и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.

25-летний Дмитрий Богатов был задержан 6 апреля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции протеста 2 апреля в Москве. Она состоялась сразу после многочисленных актикоррупционных выступлений "Он вам не Димон", организованных ФБК Алексея Навального.

После появления в интернете призывов выйти в центр Москвы 2 апреля, опубликованных с неизвестных аккаунтов, часть пользователей предположила, что это "спланированная властями провокация". В ходе этой акции были задержаны десятки человек. Накануне Следственный комитет возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам. Глава "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что "акция 2 апреля в Москве – явная провокация власти, так как планируется без ясных организаторов и требований. Ее цель – как в 2012 году, слить протест", – предположил Ходорковский.

Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Богатова со второй попытки. Он проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Приготовление к организации массовых беспорядков") и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей").

В понедельник, 10 апреля, следствие попросило суд приобщить к делу письмо из ФСБ России. В нем говорится, что, по оценке Института языковедения РАН, посты Богатова "содержат призывы к осуществлению террористической деятельности и массовым беспорядкам", передает "Медиазона".

Также следствие сообщило, что у Богатова есть загранпаспорт, действительный до 6 апреля 2021 года, и что он якобы собирается в поездку в Италию. В это же время судья не стал приобщать к делу показания жены Богатова, которая сообщила, что в то время, когда ее муж якобы публиковал материалы с призывами выйти на акции, они с Дмитрием были в фитнес-центре и супермаркете.

Суд посчитал, что Богатов может воспрепятствовать расследованию и скрыться, и арестовал его до 8 июня 2017 года. По первоначальной версии следствия, Богатов якобы предлагал приносить 2 апреля на Красную площадь тряпки, бутылки, бензин, скипидар и пенопласт, а в некоторых публикациях говорилось, что "насилие неизбежно".

О деле Дмитрия Богатова Радио Свобода рассказал его адвокат Алексей Тепцов:

– Его обвиняют по двум статьям – это 212-я, часть 1-я, через 30-ю статью – покушение, то есть "Приготовление к организации массовых беспорядков". И часть 2-я статьи 205.2 Уголовного кодекса – "Оправдание терроризма и распространение сведений о террористической деятельности".

– Довольно серьезное обвинение. Что грозит Дмитрию по этим статьям?

Тепцов: Если его вина будет установлена непосредственно судом, то санкции по данным статьям предусматривают наказание вплоть до лишения свобода на длительные сроки.

– В чем суть обвинений?

Тепцов: Если исходить из текста предъявленного обвинения, то Дмитрию совершенно конкретно предъявлено обвинение в связи с тем, что в интернете имеется некий ресурс, на котором размещены данные компрометирующего содержания, и установлено, что это размещение произошло с использованием айпи-адреса того жилого помещения, где Дмитрий зарегистрирован. Это суть предъявленного обвинения.

– 7 апреля суд отказался арестовать Богатова, однако на свободу его так и не выпустили, а 10 апреля все же арестовали до 8 июня. Каковы будут дальнейшие действия защиты Дмитрия Богатова?

Решение Пресненского суда будет обжаловано

Тепцов: Постановление суда Пресненского об избрании Дмитрию меры пресечения в виде заключения под стражу будет обжаловано. У защиты есть определенный план действий по доказыванию невиновности Дмитрия, он будет реализовываться. В чем он заключается, я раскрывать не могу. У органов следствия есть свои планы, у стороны защиты свои, которые мы не раскрываем, чтоб не причинить ущерба тем доказательствам, которые нами еще не закреплены, и не раскрывать перед следствием своих планов.

– Акция 2 апреля не была санкционирована, и многие называли ее провокацией....

Он не участвовал в этой акции и никого к ней не призывал

Тепцов: Дмитрий не только не участвовал в этой акции, он и не призывал никого к этой акции. Ему не было известно о том, что данная акция либо будет проводиться, либо планируется вообще к проведению, и о том, что она была даже проведена.

– Как тогда Следственный комитет, правоохранительные органы на него вышли?

Размещение произошло от имени некоего Айрата Баширова

Тепцов: В размещении этого компрометирующего текста участвует айпи-адрес Дмитрия. При этом я хочу обратить особое ваше внимание на следующую вещь – размещение произошло от имени некого Айрата Баширова, являющегося администратором сайта, на котором размещены данные тексты. Под именем этого Айрата Баширова неоднократно производились размещения, и эти размещения материалов были произведены с разных айпи-адресов, абсолютно разных. Но поскольку один из адресов, с которому был размещен один текст, был именно адресом Дмитрия, то сотрудники правоохранительных органов приехали именно к Дмитрию. Вот и все. У нас были айпи-адреса из города Подольска, например, но никто не приезжал в город Подольск, во Владивостоке были айпи-адреса этого же самого Айрата Баширова. Но мы с вами пока не слышим, чтобы во Владивостоке кого-то с айпишником таким, как у Дмитрия, задержали или возбудили в отношении него уголовные дела, рассказал РС адвокат Дмитрия Богатова Алексей Тепцов (по одной из версий, Богатов пострадал из-за особенностей функционирования защищенного браузера Tor).

Сообщение об аресте Богатова опубликовано на официальном сайте СК. Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается: по всем изъятым предметам в квартире преподавателя назначены "комплексные компьютерно-технические судебные экспертизы".

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети интернет, а именно с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств, разместил материалы, побуждающие к организации массовых беспорядков в центре Москвы", – говорится в заявлении СК.

На акции в центре Москвы 2 апреля, в призывах выйти на которую обвиняется Дмитрий Богатов, были задержаны несколько десятков человек. Ранее оппозиционеры посчитали эти призывы провокацией. На Красной площади 2 апреля было много активистов прокремлевских движений НОД и СЕРБ, а о ее проведении активно сообщали федеральные СМИ.

О деле против Дмитрия Богатова и о том, как не стать жертвой провокаций, Радио Свобода рассказал активист движения "Солидарность", один из организаторов оппозиционных акций в Москве Михаил Шнейдер:

Возможно, это какой-то политический заказ

– Я, во-первых, этого человека вообще не знаю, даже не знаю, как к этому относиться. Но вообще сам по себе факт довольно возмутительный. Насколько я понимаю, речь идет о том, что у него есть железное алиби, а его аккаунт был взломан. Я не знаю, с чем конкретно связано это дело. Возможно, это какой-то политический заказ. Вообще, сейчас комментировать такого рода вещи, мне кажется, очень стремно, потому что мотивы, по которым принимаются решения, совершенно ускользают от анализа.

– Сразу после акции 26 марта, которую организовал Алексей Навальный и ФБК, появилась информация о том, что Михаил Ходорковский тоже хочет провести акцию, посвященную Владимиру Путину, с повесткой дня "Надоел". И появилась информация об акциях 2 апреля. В принципе, большая часть оппозиционеров, в том числе и Ходорковский, начали писать, что акции 2 апреля являются провокацией и на них ходить не нужно. Тем не менее, некоторые люди вышли. Как разобраться, где правильная акция, где неправильная? На какую ходить, на какую не ходить?

Нужно смотреть, кто организует акцию

Шнейдер: Не разберетесь никак! Единственный способ – читать книжки и слушать, что говорит мама в детстве. Вести себя хорошо, читать больше книжек и меньше смотреть телевизор. Это все уровень общей культуры, больше ничего, никак не разберешься. И конечно, следить за событиями. Если человек нормальный, он начинает разговаривать со своими знакомыми, читать паблики, группы в "Фейсбуке"... Но совершенно очевидно, что если была большая акция 26 марта, это было понятно, что туда придет много народу, а что касается 2 апреля, надо смотреть, кто ее организатор. Есть люди, от которых можно ожидать организации масштабных акций, – это известные оппозиционные политики, а есть люди, которых никто не знает, которые скрываются за псевдонимами, у которых минимальное чисто последователей. И когда от этих людей идут призывы выходить на улицу, тогда надо десять тысяч раз подумать, идти или не идти. Потому что это может быть провокацией или этих людей используют втемную, считает Михаил Шнейдер из движения "Солидарность".

Протестные "гуляния" в центре Москвы, организованные ФБК Алексея Навального, обернулись массовыми задержаниями: на Тверскую и прилегающие улицы вышло до 30 тысяч человек, более 1000 были задержаны. Менее масштабные акции протеста также прошли в десятках других городов России. Сам Навальный и активисты его штаба были арестованы на сроки от 10 до 15 суток.