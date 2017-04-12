Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Если спор не решится путем переговоров, ДТЭК «Крымэнерго» готов представить его на рассмотрение международного арбитража

​«Украинский ДТЭК взыскивает 500 млн долларов с России за крымские потери», – сообщает деловой портал Nasdaq. «Крупнейшая частная энергокомпания Украины и угольный производитель, ДТЭК, будет добиваться от России компенсации за потерю своих крымских активов после аннексии 2014 года, сообщила компания во вторник, оценив свои потери, по крайней мере, в 500 млн долларов. Украинское государство и ряд украинских фирм, в том числе банки, находятся в процессе поиска возмещения утраченных активов и доходов в результате незаконного захвата черноморского полуострова Россией у Украины. В ДТЭК заявили, что потратили несколько лет, чтобы собрать документы, необходимые для их иска, но теперь в состоянии вести переговоры о компенсации за потерю своей доли в «Крымэнерго». «Если спор не решится путем переговоров, ДТЭК «Крымэнерго» готов представить его на рассмотрение международного арбитража», – сказано в заявлении ДТЭК. Министерство энергетики России отказалось комментировать претензии. Россия ранее отказывалась оспаривать судебные иски украинских фирм по Крыму, утверждая, что международные арбитры не имеют нужной юрисдикции».

Путин обязался провести операцию «Сочи-2», но вместе с бетоном и средствами послал в Крым чекистов, которые должны следить за недовольными новыми порядками

​«Сочи-2 в Крыму. Малая стабилизация, залитая бетоном», – материал с таким заголовком опубликовала польская газета Gazeta Prawna. «Из федеральных фондов вливаются сотни миллионов долларов. Часть этих сумм исчезает в карманах чиновников. Назревают коррупционные скандалы. Вскоре проявятся недоделки и халтура. Так же, как в Сочи перед Олимпиадой 2014 года. Но Кремль вписал это в счет. Главное, чтобы были эффекты. Неважно, сколько будет разворовано, народ должен знать, что Путин не только захватил территорию, но и смог ей управлять. Пока люди в это верят. Инвестиции дают работу. Армия подписывает хорошо оплачиваемые контракты с теми, кто хочет служить. Пенсионеры получают пенсии, поднятые до уровня российских. Малый и средний бизнес, которым владеют верные России граждане, начинает развиваться. Появилась надежда, что дела идут в верном направлении. В Крыму мало кто надеется на невидимую руку рынка. Скорее, на неких «их», которые придут и зальют все бетоном, дадут зарплату и оставят в покое. Но даром ничего не бывает. Путин обещал малую стабилизацию, но потребовал отказа от гражданской активности. Он обязался провести операцию «Сочи-2», но вместе с бетоном и средствами послал в Крым чекистов, которые должны следить за недовольными новыми порядками. В первую очередь за крымскими татарами и меньшинством, тоскующим по Украине».

На столе, совершенно пустом, находятся только две бутылки, единственные на весь стенд с этикетками, содержащими слово «КРЫМ». Мы спрашиваем, можем ли мы попробовать что-либо, и в ответ слышим: «Вина закончились, очень хороший спрос, они разошлись…»

​«Vinitaly: исчезло вино из Крыма», – пишет итальянская газета il Giornale. «Между Россией и Италией «твердая дружба». В то же время, однако, вина из Крыма исчезли с полок Vinitaly-2017. Из того, что обсуждают российские СМИ, следует, что организаторов крупнейшего мероприятия, посвященного винам и спиртным напиткам, проходящего в Вероне, попросили убрать бутылки из Крыма с ярмарки. «Подозрительные» продукты должны были находиться в павильоне D, в одном из зарезервированных для Российской Федерации, вместе с продукцией производителей из Краснодара, Ставрополя, Ростова и Дагестана. По данным российской прессы, в дело вмешался МИД Украины с письменной жалобой: Киев, а также государства-члены ЕС (в том числе Италия), никогда не признавали присоединение Крымского полуострова к Российской Федерации. Мы, «Il Giornale», тогда пошли на Vinitaly-2017 , чтобы попытаться прояснить этот вопрос. Мы вошли в павильон D и, на стенде B2, нашли раздел, посвященный Крыму. Нас ожидали две девушки с грустными глазами, а другие упаковывали коробки. На столе, совершенно пустом, находятся только две бутылки, единственные на весь стенд с этикетками, содержащими слово «КРЫМ». Мы спрашиваем, можем ли мы попробовать что-либо, и в ответ слышим: «Вина закончились, очень хороший спрос, они разошлись…».

Приветствуется совместное коммюнике министров иностранных дел стран G7, продемонстрировавшее поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины

​«Украинский МИД: милитаризация Крыма представляет собой серьезную угрозу для Европы», – цитирует внешнеполитическое ведомство турецкое информагентство Anadolu Ajansı. «МИД Украины в заявлении призывает Россию прекратить воинственную внешнюю политику, угрожающую безопасности и стабильности в Европе. «Милитаризация Крымского полуострова и его использование в интересах военных операций РФ в Сирии составляет серьезную угрозу европейской безопасности. Такая практика также идет вразрез с международными усилиями, направленными на мирное урегулирование на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Также приветствуется совместное коммюнике министров иностранных дел стран G7, продемонстрировавшее поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительность в принуждении России к прекращению агрессии против Украины».