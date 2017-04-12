Присуждение газете "Нью-Йорк Таймс" Пулитцеровской премии за серию статей о масштабных операциях Кремля с целью оказать влияние на западное общественное мнение, расшатать демократические институты и поддержать прокремлевских политиков стало свидетельством повышенной тревоги, которую вызывают в Вашингтоне и других западных столицах подрывные действия Москвы. Об этом говорят американские наблюдатели.

Газета начала публикацию статей-расследований в мае прошлого года рассказом о финской журналистке Джессике Аро, сотруднице финской государственной телерадиокомпании, которая навлекла на себя великий гнев российских интернет-троллей, предложив своей аудитории поделиться мнениями об их действиях в Финляндии. Ответ оказался не совсем тот, который она ожидала.

Журналистку клеймили как прислужницу НАТО, наркодельца, устраивали пикеты у ее офиса

Журналистка стала объектом тотальной психологической войны в интернет-пространстве и за его пределами. Ее клеймили как прислужницу НАТО, наркодельца, устраивали пикеты у ее офиса. Нити этой кампании ведут к двум финским гражданам. Один из них – Йохан Бекман, известный в российской прессе как правозащитник, тесно связанный с прокремлевскими структурами. Оба финских гражданина заявляют о том, что они не получают никаких денег от Кремля, а лишь пользуются правом свободы слова и используют ее для того, чтобы поставить преграду на пути русофобии в средствах информации. Финские эксперты говорят в интервью "Нью-Йорк Таймс" о том, что в действительности Кремль сильно напуган пронатовскими настроениями в Финляндии и его цель – не дать Финляндии сблизиться с Североатлантическим союзом.

В серии статей журналисты расследуют внедрение фальшивых новостей в информационное пространство Швеции, где связанные с Кремлем сайты вкладывают в уста шведских высокопоставленных функционеров заявления, которых те не делали, приписывают НАТО планы, которых не существует. В материале из Чехии рассказывается о подозрительных связях Мартина Неедлы, ближайшего советника президента Чехии, который был главой дочерней компании "Лукойл" в Чехии. После банкротства своего филиала "Лукойл" погасил миллионные убытки и оплатил персональный полуторамиллионный долг Неедлы.

В Венгрии журналисты "Нью-Йорк Таймс" изучили связи маргинальных политических групп, в том числе неонацистской ориентации, с Москвой, которая, судя по информации, добытой репортерами, культивирует эти группы в качестве противников европейской интеграции. В статье из России – исследование, посвященное традиции умерщвления врагов Москвы. В ней приводятся данные о череде смертей сравнительно молодых людей, которых объединяло лишь одно: они были в оппозиции Кремлю и могли обладать разоблачительной информацией о российских властях.

Газета подробно рассказывает о взломах российскими хакерами почтовых ящиков и компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии

В завершающем материале, опубликованном в середине декабря, через месяц с небольшим после победы Дональда Трампа на президентских выборах, газета подробно рассказывает о взломах российскими хакерами почтовых ящиков и компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии. И об удивительной безалаберности, с которой отреагировали функционеры партии на первое телефонное предупреждение со стороны ФБР о действиях хакеров и о неспособности администрации Барака Обамы принять решение об ответных мерах на мощную прямую атаку против кандидата Демократической партии в президенты.

Если верить газете, вашингтонский политический истеблишмент оказался совершенно неподготовленным к тому, что российские хакеры пошли напролом, к вбросу компромата в ключевые моменты предвыборной кампании. Белый дом, несмотря на требования лагеря Клинтон, не принял вовремя никаких ответных действий. Многие люди из окружения Хиллари Клинтон убеждены, что именно кремлевские хакеры отняли у их кандидата победу.

Вокруг публикации Эндрю Крамера "Как Россия вербует элитных хакеров на свою кибервойну" в Москве разразился скандал. По мнению журналиста "Медузы" Даниила Туровского, Крамер "целиком пересказал два текста, вышедших на "Медузе" полтора месяца назад и полтора года назад". Сам Крамер в комментариях к посту Туровского в Фейсбуке написал, что говорил с ним о своем намерении повторить шаги Туровского в написании своей статьи и сослаться на "Медузу", что он и сделал. Он не согласился с тем, что полностью пересказал тексты Туровского, поскольку, по его словам, использовал в своей статье информацию и других журналистов.

Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, серия статей-лауреатов впервые продемонстрировала масштабы так называемых российских активных мер, предпринимаемых Кремлем ради осуществления своих долгосрочных задач:

– Газета достаточно полно представила стратегию Кремля. Несколько статей посвящены кибероперациям, точнее, кибервойне. Мы узнаем, как Кремль использует православную церковь для расширения своего влияния за пределами границ России, мы видим, как Кремль подавляет внутренних критиков, иногда убивая их, мы получили представление, как Москва вмешивается в политические процессы в разных европейских странах. Все это оставляет очень тяжелое впечатление. Россия ведет себя откровенно враждебно в отношении западных демократий.

Москва тычет в глаза Западу: мы хотим одержать над вами верх

В данной ситуации приходит в голову сравнение, скажем, с Китаем. У нас немало публикуется разоблачительных статей о попытках Китая расширить свое влияние и о тактике, к которой прибегают китайцы. Но, Пекин, в отличие от Москвы, опирается не на подрывные операции, а на создание имиджа дружественного государства. Он инвестирует в инфраструктуру многих стран, он создает китайские культурные центры, он организует обмены с многими университетами из разных стран. Он мудро, с прицелом в будущее говорит: мы – друзья и наше сотрудничество взаимовыгодно.

В этом заявлении, конечно, немало натяжки, но Москва тычет в глаза Западу: мы хотим одержать над вами верх.

– Ожидаете ли вы более активной реакции со стороны Запада на подобные действия Кремля? Ведь пока, по большому счету, этой ответной реакции почти и не видно?

Россия действует столь настойчиво, поскольку она оказалась в изоляции в результате аннексии Крыма и вмешательства в украинский конфликт

– Россия действует столь настойчиво, поскольку она оказалась в изоляции в результате аннексии Крыма и вмешательства в украинский конфликт. Многое из того, что она предпринимает, нацелено именно на разрыв этой изоляции. Я предполагаю, что Соединенные Штаты предпримут шаги, чтобы противостоять этой российской пропаганде. Но, откровенно говоря, мы не никогда особенно не отличались успехами в пропагандистской и контрпропагандистской деятельности. Когда мы противостояли Советскому Союзу, мы имели дело с системой, которая не вызывала особых симпатий в мире. Так что нам не требовалось большого искусства, чтобы нейтрализовать советское влияние. Тогда было достаточно рекламы наших свобод и преуспевания. В сегодняшнем мире все обстоит гораздо сложнее, – говорит Арч Паддингтон.