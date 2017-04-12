Российская компания «РусБургер» расширяет свой бизнес в Крыму. Открывшийся в Симферополе ресторан «Мир Бургер» стал уже третьим по счету представительством компании на полуострове. Чем известна компания и кто теперь кормит крымчан быстрой едой – выясняли Крым.Реалии.

Известная российская сеть «РусБургер» зашла в Крым в сентябре 2015 года. Первый ресторан открылся в центре Севастополя. Почти через год ​закусочная ​появилась в Феодосии, а теперь – в Симферополе. В ближайшее время планируют открыть еще одну бургерную – в Ялте.

Расширить сеть ресторанов быстрого питания «РусБургеру» удалось в том числе благодаря бывшим крымским площадкам крупнейшей в мире сети быстрого питания McDonald’s, ушедшей с полуострова после российской аннексии Крыма. В них практически ничего не пришлось менять и переделывать.

«Остатки Украины уберите»

Открытие российских бургерных в Крыму сопровождается активным вниманием подконтрольных России местных властей. К примеру, в Феодосии закусочную открывали чиновники администрации, а в Симферополе к процессу присоединился спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов. Он заявил, что российские закусочные на полуострове открывают «в ответ на антироссийские санкции».

Появление спикера в симферопольской бургерной вызвало удивление – он много лет публично пропагандирует спорт и здоровое питание. Правда, в закусочной Константинов даже чаю выпить отказался. А осматривая помещения заведения, попросил убрать украиноязычные таблички с контейнеров для мусора, оставшиеся от прежних хозяев.

– Остатки Украины уберите! – сказал он, показательно улыбаясь объективам видеокамер.

– Ну, у нас, по-моему.... – попытался пояснить владелец ресторана Алексей Чернявский.

– ...Украинский язык государственный, да? – прервал его Константинов, продолжая улыбаться.

– Ну, щас поменяем, – не стал больше возражать Чернявский.

Правда, на следующий день, по свидетельствам очевидцев, таблички все так же были на своих местах.

Здание, в котором теперь расположилась российская закусочная, до аннексии Крыма принадлежало украинскому представительству международной сети быстрого питания McDonald’s. Теперь российские СМИ пишут, что активы McDonald’s в Симферополе и Ялте выкупил крымский инвестор, имя которого не называется. Представляет этого инвестора компания, работающая под брендом «Мир Бургер». Эту же версию подтвердил журналистам и Алексей Чернявский, представившийся журналистам собственником ресторанов «РусБургер» в Крыму.

В украинской компании McDonald’s информацию о продаже своих объектов в Крыму не подтвердили и не опровергли, а попросили обратиться с информационным запросом. Ответ с разъяснениями мы ожидаем.

Как уйти от санкций

По данным российской налоговой службы, Алексей Чернявский является владельцем и директором одной из компаний сети «РусБургера», зарегистрированной на окраине Севастополя в 2015 году с уставным капиталом в 10 тысяч российских рублей. Предприятие занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания, а также переработкой мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, хранением охлажденных и замороженных грузов. Годом ранее по этому же адресу зарегистрировали ООО «Русбургер Крым» с аналогичными видами деятельности, но иным собственником.

Симферопольский «Мир Бургер» обслуживает другой предприниматель – Лилия Саакян. ​По данным российской налоговой, свидетельство частного предпринимателя ей выдали меньше месяца назад. Больше никакой информации о Саакян в открытом доступе нет.

Видимо, с помощью этих юрлиц российская сеть «РусБургер» страхуется от санкций. Ведь таким образом де-юре она на полуостров не заходила, несмотря на то, что на ее официальном сайте упоминания о крымских представительствах есть.



Евростандарты и майонез вместо соуса «Тартар»

Российская сеть «РусБургер» была основана в 2009 году. Как говорится на сайте компании, она «входит в состав одного из центров, который управляется крупной группой компаний пищевой промышленности, чей головной офис находится в Москве». Но что это за компании, неизвестно.

Сеть позиционирует себя как ресторан, который работает только с продуктами российского производства.

«Блюда нашей компании готовятся из экологически чистых и натуральных продуктов отечественного производства и являются альтернативой знаменитым западным компаниям, которые наводнили своей полуфабрикатной продукцией всю Россию и весь мир», – отмечают на сайте компании.

Крылышки очень маленькие и пережареные. Есть нечего!

Рекламные ролики сети предлагают попробовать «вкус России».

На сайте «Рус Бургера» уверяют, что его персонал специально обучен в «лучшей европейской школе ресторанного бизнеса», а ассортимент блюд опережают по уровню известные американские аналоги. В крымских закусочных, например, кроме бургеров и сендвичей предлагают борщ, рассольник и солянку, а также грузинские хинкали. «Это то, чего в системе фастуфуда нигде не было. Это впервые появилось на рынке Крыма», – утверждает Алексей Чернявский.

Мы побывали в симферопольской бургерной. Выяснилось, что за неполную неделю работы к ней уже есть немало претензий. В книге отзывов и предложений мы нашли записи посетителей.

«Крылышки очень маленькие и пережареные. Есть нечего! Корка сухая. Майонез дешевый вместо соуса «Тартар». <...> Стыдно и возмутительно. Желаем исправиться!» – пишет неизвестный автор.

Еще в одном заявлении посетители жалуются на работу менеджера, малое количество работающих касс и медлительных кассиров. «Заказы люди ждут по 20-30 минут на один бургер. <...> Администратор, находясь на кухне, находится без головного убора с открытыми волосами. <...> Прошу рассмотреть мое заявление и улучшить качество обслуживания клиентов», – возмущается посетитель.

Крымчане также обращают внимание на то, что в бургерной не соблюдают режим работы.

«Ехали именно туда попробовать бургеры в 22.50! Ну как то раньше не получилось», – пишет симферополец в соцсетях.

Видимо, персонал симферопольской закусочной «РусБургера» обучение в «лучшей европейской школе ресторанного бизнеса» пока не прошел.