«ДТЭК Крымэнерго» ​Рината Ахметова намерена взыскать у Москвы ущерб за «национализацию» ее активов. Компания сообщила, что запускает процедуру инвестиционного спора с Россией, оговоренную в соглашении между правительствами двух стран. Крым.Реалии решили напомнить предысторию вопроса и выяснили, чьей победой может завершиться спор.

Украинская энергетическая компания «ДТЭК» 11 апреля заявила, что ведет переговоры с Россией по поводу «национализации» крымских активов компании. Если эти меры не приведут к результату, компания Рината Ахметова обещает подавать иск в международный арбитраж.

«С момента незаконного захвата «ДТЭК Крымэнерго» мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес Российской Федерации официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией», – заявил исполняющий обязанности генерального директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

Для защиты своих интересов холдинг Ахметова нанял юристов международной компании Covington & Burling LLP.

Схемы поставок

Пресс-служба компании «ДТЭК» заявила, что стоимость ее «национализированных» крымских активов составляет более 500 миллионов долларов США.

В 2012 году, когда Ринат Ахметов покупал «Крымэнерго», это предприятие оценивалось куда дешевле. Бизнесмен приобрел его у государства всего за 256 миллионов гривен. Столько стоили 45 % акций. До сделки «ДТЭК» владела 12,49 % акции, и, соответственно, после покупки получила контрольный пакет.

До 2015 года «ДТЭК Крымэнерго» обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова. Площадь обслуживаемого региона компании составляла 27 тысяч квадратных километров, а общая протяженность линий – 31,9 тысяч километров.

После аннексии полуострова предприятие Рината Ахметова «национализировали» не сразу. «ДТЭК Крымэнерго» еще полтора года продавала электроэнергию крымским потребителям. Власти полуострова, подконтрольные России, поначалу относились к этому спокойно и утверждали, что предприятие работает на законных основаниях.

После аннексии «ДТЭК Крымэнерго» еще полтора года продавала электроэнергию крымским потребителям

С марта по май 2014 года «ДТЭК Крымэнерго» напрямую покупала электроэнергию на оптовом рынке Украины и затем перепродавала ее крымским потребителям. Однако затем Кабмин Украины распорядился, что продажей «тока» на полуострова будет заниматься только государственное предприятие «Укринтерэнерго».

Схема выглядела так: «Укринтерэнерго» покупает электричество на оптовом рынке Украины, а затем продает его «ДТЭК Крымэнерго» на основе заключенного договора. Причем условия контракта не раскрывали, было неизвестно, по какой цене на полуостров поставляли электроэнергию.

В конце 2014 года, когда срок контракта истекал, в Крыму произошел первый блэкаут. Украинская сторона несколько раз прекращала поставки электричества, и полуостров погружался во тьму. Власти Крыма, подконтрольные России, завели первые разговоры о возможной «национализации» «ДТЭК Крымэнерго».

В конце декабря Россия и Украина заключили новый договор на продажу электричества в Крым. Причем его условия исключали «ДТЭК Крымэнерго» из схемы поставок электроэнергии. По контракту, электричество в Крым продавала «Укринтерэнерго», а закупал его «Центр осуществления расчетов» – дочернее предприятие крупной российской энергетической компании «Интер РАО».

Руководство «ДТЭК» назвало «национализацию» крымских активов «безосновательным шагом»

21 января 2015 года подконтрольный России парламент Крыма принял решение о «национализации» ДТЭК «Крымэнерго». Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов обосновал эту меру тем, что предприятие якобы недобросовестно выполняло свои обязанности. В этот же день в офисы компании нагрянули вооруженные люди без опознавательных знаков. Крымское правительство заявило о назначении нового руководства предприятия.

В свою очередь, руководство энергохолдинга «ДТЭК» назвало «национализацию» их активов «безосновательным шагом».

По стопам Коломойского

На протяжении двух лет руководство компании Рината Ахметова не вспоминало об утраченном крымском предприятии, а сейчас заявило о намерении получить от России компенсацию. Свою правовую позицию «ДТЭК» основывает на соглашении о защите инвестиций, заключенном между Кабмином Украины и правительством России.

«Там предусматривается следующая процедура. Если инвестор недоволен действиями одного из государств, являющихся участниками этой конвенций, то вначале он должен попытаться решить возникший спор путем переговоров. Если не удается – он обращается в международный коммерческий арбитраж», – пояснил в комментарии для Крым.Реалии украинский юрист-международник Александр Мережко.

Можно надеяться на решение инвестиционного спора в пользу заявителя

По мнению украинского эксперта по международному праву Бориса Бабина, у «ДТЭК» есть шансы победить в споре с Россией по поводу компенсации за крымские активы.

«Можно надеяться на решение инвестиционного спора в пользу заявителя. Причем Российская Федерация не участвует в этих процессах – она их игнорирует. Поэтому арбитражи происходят заочно», – сказал эксперт.

Первый иск по поводу «национализации» в Крыму Гаагский суд принял к рассмотрению 6 января 2016 года. Бизнесмен Игорь Коломойский подал иск в международный арбитраж в связи с «национализацией» принадлежащих ему крымских активов ПриватБанка и аэропорта Бельбек, расположенного в Севастополе. Решение по этому вопросу суд до сих пор не принял. Аналогичные меры предпринял украинский государственный «Ощадбанк».

Учитывая, что «ДТЭК Крымэнерго» только запустили процедуру спора, можно предположить, что завершится он не скоро – минимум через несколько лет.