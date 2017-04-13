История о незаконном преследовании журналиста Алексея Назимова и депутата горсовета Алушты Павла Степанченко продолжается. Предварительное расследование по этому делу медленно и неумолимо движется в суд. Неумолимо – потому что репрессивная машина работает отлажено и не хочет замечать очевидных вещей: отсутствие в действиях Назимова и Степанченко состава преступления. А медленно – потому что благодаря неэффективности следствия они уже второй месяц не могут ознакомиться с материалами уголовного дела.​

Напомню, Алексей Назимов и Павел Степаненко обвиняются в том, что вымогали деньги у Алуштинского отделения партии «Единая Россия» за непубликацию в сети интернет на сайте «Твоя газета» критических материалов, которые, по мнению следствия, могут причинить существенный вред партии, независимо от их достоверности. То есть следствие даже не оспаривает правдивость и достоверность критики.

В подавляющем большинстве уголовных дел для подтверждения позиции защиты о невиновности доверителя необходимо оценить доказательства в судебном заседании. Отчасти это относится и к этому делу: отсутствие требований денег, отсутствие какого-либо компромата, недостоверность показаний свидетелей, которых защита считает провокаторами, – все это подлежит оценке в суде.

Уголовное дело подлежит прекращению даже без оценки доказательств

Однако уникальность этого уголовного дела состоит в том, что после того, как следствие предъявило обвинение в окончательном виде, для защиты стало очевидным, что уголовное дело подлежит прекращению даже без оценки доказательств. Такой вывод следует из самой формулировки обвинения.

Алуштинскому отделению партии «Единая Россия» не может быть причинен вред, тем более существенный, непубликацией достоверных критических материалов о неэффективности работы руководства города.

Кроме того, отделение партии «Единая Россия» вообще не может быть субъектом данного преступления, так как в отношении политиков пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.

И это не просто позиция защиты – это позиция Верховного суда России, закрепленная в Постановлениях Пленумов.

Очевидно, что «Единую Россию» дискредитируют не критические материалы, которые соответствуют действительности, а неисполнение должностных обязанностей членами «Единой России», благодаря чему и возникли ситуации, которые Алексей Назимов осветил на сайте «Твоя газета».

Конечно же, защита сформулировала ходатайство о прекращении уголовного дела. Конечно же, следователь отказал в удовлетворении ходатайства.

Как же быть с надзорной функцией прокуратуры за законностью следствия?

Отказ был обжалован руководству следователя и в прокуратуру Алушты. И вот тут произошли интересные вещи. Нет, постановление не отменили и уголовное дело не прекратили. Заместитель начальника СО по городу Алуште ГСУ СК России по Республике Крым, процитировав статьи УПК РФ, установил очевидный факт, что постановление следователя вынесено в рамках его полномочий. А вот прокурор Алушты, обосновывая свой отказ, пояснил, что он не наделен полномочиями отменять такое постановление следователя (!).

Можно было бы только порадоваться за такую независимость следствия от прокуратуры, однако меня, как процессуалиста, мучает вопрос: как же быть с надзорной функцией прокуратуры за законностью следствия? Так или иначе, сколько-нибудь содержательного ответа на аргументы по прекращению уголовного дела защита не получила.

В настоящий момент подготовлены жалобы начальнику СО по городу Алуште ГСУ СК России по Республике Крым и Прокурору Республики Крым. Может быть, их полномочий достаточно для отмены постановления следователя.

Алексей Ладин, адвокат Алексея Назимова

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