Рим ‒ Прошлогоднюю встречу папы Римского с Московским патриархом Кириллом трактуют как начало нового этапа в диалоге между католиками и православными в целях сближения христианских конфессий Запада и Востока. За 14 месяцев после исторического события в гаванском аэропорту и подписанной там декларации обозреватели не решаются говорить о конкретных существенных достижениях. Одни отмечают, что темпы экуменического диалога слишком медленные и пока неизвестно, что и когда может реально измениться, прежде всего в отношениях Ватикана и Русской православной церкви. По мнению других, процесс приближения церквей происходит лишь поверхностно без преодоления давних контрастов. А относительно роли украинских конфессий, то им советуют четко определить свое место в этом процессе.

Как после каждого исторического события, нужно время, чтобы встреча в Гаване и совместная декларация принесли свои плоды. Это отметил президент папского Совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох во время конференции с митрополитом Илларионом, председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Мероприятие состоялось 12 февраля этого года в университете Фрибурга (Швейцария) по случаю годовщины встречи папы Франциска и Московского патриарха Кирилла.

Как видно, в Ватикане не питают иллюзий относительно стремительного улучшения отношений между двумя церквями, а тем временем движутся вперед, сосредоточившись на том, что объединяет, а не разъединяет.

В этом контексте в Апостольской столице определяют некоторые ведущие аспекты: взаимное признание святых и реликвий, межцерковный культурный обмен и экуменизм совместных действий, предусматривающий защиту христиан на Ближнем Востоке, отстаивание принципа свободного вероисповедания и солидарность с бедными.

Пасху вместе?

В марте этого года Русская православная церковь признала десяток католических святых, среди которых ‒ самый известный ирландский Святой Патрик. Правда, речь идет о западных святых, которые жили еще во времена единой церкви, то есть до 1054 года. Ватиканский обозреватель издания La Stampa Андреа Торниелли считает факт положительным, но не придает ему особого значения. Реальным шагом к христианскому примирению, по мнению эксперта, должна быть унификация даты Пасхи ‒ главного праздника христианского литургического года.

Большим и действительно важным шагом к единению христиан могла бы быть договоренность относительно праздника Пасхи, чтобы отмечать его вместе и в один день

«Большим и действительно важным шагом к единению христиан могла бы быть договоренность относительно праздника Пасхи, чтобы отмечать его вместе и в один день. Я убежден, что единство христиан касается не только жизни отдельных церквей, а единство христиан ‒ это послание миру, это важно для мира во всем мире», ‒ отметил в разговоре с корреспондентом Радiо Свобода Андреа Торниелли.

Согласовать день Воскресения Христова для католиков, православных и протестантов два года назад предложил папа Франциск. Он сказал, что Римско-католическая церковь готова отказаться от определенных традиций ради установления общей даты Пасхи для единения христианских конфессий.

Среди видных представителей восточных автокефальных православных церквей, которых насчитывают 15 была сдержанная реакция, хотя идею понтифика приняли к рассмотрению. Наиболее проблемным выглядит согласование григорианского и юлианского календарей, по которым вычисляют день праздника, соответственно, на Западе и на Востоке. Поэтому, вопросы совместной Пасхи и других важных христианских праздников «зависли» на повестке дня.

Развитие контактов снизу и сверху

За прошлый год оживились контакты между католиками и православными по культурным обменам. Состоялись совместные семинары и учебные поездки молодых католических священников в Москву и Санкт-Петербург, а священники Московского патриархата посетили Рим. Обе стороны придают большое значение таким обменам. Римский ученый Стефано Паренти неоднократно бывал в России и имеет опыт общения с представителями православного духовенства.

Заметны признаки сближения католиков и православных прежде всего в налаживании персональных контактов между священниками на неофициальном уровне

«Заметны признаки сближения католиков и православных прежде всего в налаживании персональных контактов между священниками на неофициальном уровне. Идет познание друг друга не сверху, а снизу, без официоза, и это важно», ‒ отметил для Радiо Свобода Стефано Паренти, преподаватель восточной литургики Папского университета Святого Ансельма в Риме.

Стоит добавить, что и официальная составляющая присутствует, особенно со стороны РПЦ, видные представители которой чаще посещают Ватикан. Московский патриархат считает, что в течение года после встречи в Гаване удалось достичь положительной динамики католическо-православного диалога. РПЦ планирует уже в ближайшее время приступить к рассмотрению главных конфликтных тем соборности и верховенства в церквях Запада и Востока.

«Символическое сближение»

Ватиканские обозреватели отмечают изменения, но некоторые из них констатируют, что сделанные шаги навстречу направлены больше на «очковтирательство» или уменьшение контрастов, по сравнению с главными темами споров между католиками и православными.

Сейчас заметны поверхностные признаки сближения Ватикана и РПЦ. Думаю, реального приближения таки не будет

«Сейчас заметны поверхностные признаки сближения Ватикана и РПЦ. Думаю, реального приближения таки не будет, когда дело дойдет до решения существенных вопросов. И первый из них ‒ это вопрос католической церкви восточного обряда, так называемых «униатов», как их пренебрежительно называют в Москве. Это серьезная проблема, которую нельзя замалчивать, что пытается делать сейчас папа Франциск. Я бы сказал, что наблюдаем лишь символическое сближение Ватикана и РПЦ», ‒ считает Сандро Маджистер, обозреватель еженедельника L'Espresso.

Собственно, Украина и ее Греко-католическая церковь: какова нынешняя роль в развитии отношений между Ватиканом и Московским патриархатом? Полноправный участник дискуссий или «третий лишний» в диалоге важных монсеньоров?

Украинский аспект

Обозреватель Сандро Маджистер считает, что украинским греко-католикам в этом контексте отведена маргинальная роль. В попытке сблизиться с Москвой и в религиозном, и в политическом плане папа Франциск жертвует церковью (УГКЦ), которая является опорой католицизма в той части Востока, добавляет эксперт в беседе с корреспондентом Радіо Свобода.

Понтифик подает сигналы, не соответствующие ожиданиям украинских греко-католиков

«На сегодняшний день мало заметны признаки того, чтобы УГКЦ играла в будущем важную роль в диалоге между западными и восточными церквями. Безусловно, УГКЦ и ее проводник Верховный архиепископ Святослав Шевчук делают все для того, чтобы это произошло. Несмотря на то, что Шевчук и папа Бергольйо знакомы еще со времен церковной службы в Аргентине, понтифик подает сигналы, не соответствующие ожиданиям украинских греко-католиков», ‒ замечает ватиканский обозреватель Сандро Маджистер.

Другой эксперт Андреа Торниелли придерживается противоположного мнения и возлагает ответственность на греко-католиков Украины. По убеждению ватиканского журналиста, Святейший отец глубоко проникается проблемами украинских католиков, что, по его словам, показала и гаванская декларация. В то же время, продолжает обозреватель, сами греко-католики ведут себя порой не совсем корректно, например, называя своего лидера патриархом, когда у главы УГКЦ такого титула нет.

«Думаю, восточные католики под опекой Ватикана могут играть большую роль в приближении западной и восточной церквей или занимать проблематичную роль «третьего лишнего». Все зависит от того, как они сами чувствуют себя восточными католиками и где видят свое место в этом процессе», ‒ отмечает обозреватель газеты La Stampa Андреа Торниелли.

Через год после гаванской встречи лидеров двух конфессий Ватикан и РПЦ совершенно по-разному комментируют украинский вопрос. Во время упомянутой конференции в Фрибурге два месяца назад кардинал Курт Кох пытался объяснить отдельные пункты гаванской декларации, которые в Украине восприняли тогда критично.

Вспомнив о ранах прошлого, ватиканский чиновник предложил создать комиссию для примирения РПЦ и УГКЦ. А митрополит Илларион раз говорил об «унии как о враждебной силе, последовательно мешающей примирению между Востоком и Западом».

Посол Украины при Святом престоле Татьяна Ижевская в комментарии для Радіо Свобода отмечает, что УГКЦ никогда не отказывалась от диалога. Зато тон митрополита Иллариона и его постоянные обвинения в адрес греко-католиков звучат враждебно и отнюдь не в духе экуменического диалога, считает украинский дипломат.

В духе экуменического диалога и христианского братства ‒ это когда папа Франциск призывает международное сообщество помочь Украине

«В духе экуменического диалога и христианского братства ‒ это когда папа Франциск призывает международное сообщество помочь Украине, когда постоянный наблюдатель Святого престола в открытом заседании Совета безопасности ООН призывает принять необходимые шаги, чтобы гарантировать международное право по территориальной целостности Украины. И совсем другое ‒ когда патриарх Кирилл заявляет, что РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви от Московского патриархата», ‒ говорит посол Украины в Ватикане Татьяна Ижевская.

Православно-католические отношения и роль УГКЦ остается сложной и деликатной темой прежде всего для самих греко-католиков. Украинские теологи и священники в Риме не решаются говорить об этом с журналистами, опасаясь ложных трактовок. Блаженнейший Святослав Шевчук в одном из последних интервью смягчил тон критики гаванской декларации и предупредил, что подводить итоги рано. Между тем глава греко-католиков считает, что кроме церкви, Украина как государство должна была бы активнее развивать сотрудничество с римской Апостольской столицей.