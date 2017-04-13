Македонские байкеры, многие из которых являются членами прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», возглавили ежедневный марш протеста в Скопье (Македония). Протесты возникли после того, как социал-демократы пытались сформировать правительство с этническими албанскими партиями после декабрьских выборов. В планируемое коалиционное соглашение включили албанский как второй официальный язык. Протестующие говорят, что это будет угрожать национальному единству. Президент Македонии выступает против языкового соглашения и отказался утвердить коалицию, оставив страну без правительства. (Видео Балканской редакции Радио Свобода)