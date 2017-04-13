Пользователи YouTube фиксировали реакцию окружающих на украинский язык, снос рынка в центре Симферополя и некачественные дороги.

Пользователь Тамир Шейх опубликовал видео реакции окружающих в Крыму на украинскую речь. Автор провел эксперимент среди жителей Бахчисарая. Большинство опрошенных реагировали спокойно и отвечали на русском языке. «Украинская речь никого не напрягает», – сделал вывод пользователь.

Пользователь Все Как Есть опубликовал видео ночного сноса торговых палаток возле Центрального рынка в Симферополе. За порядком наблюдали десятки сотрудников правоохранительных органов.

Пользователь Dor For опубликовал видео прибытия поезда Победы на железнодорожный вокзал Симферополя. Так в городе 13 апреля отмечают день освобождения от фашистских захватчиков.

Пользователь llesaff снял видео проезжей части, ведущей к улице Маршала Жукова в Симферополе. Во время съемки ролика автор иронизировал по поводу качества дорожного покрытия: «Мы выезжаем на самую лучшую дорогу в Симферополе, скоростную автомагистраль. Дороги здесь очень ровные, асфальт шикарный с использованием нанотехнологий. Здесь нет ни одной ямы».

Пользователь cimferopol опубликовал видео просевшей плитки и сломанных бордюров в сквере им. Тренева в Симферополе. «Не надо ждать 20 лет до следующей реконструкции сквера. Мелкие недостатки портят вид сквера, который на 99 процентов выглядит достойно», – говорится в описании к видео.