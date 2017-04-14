Группа поддержки Украины в Конгрессе обнародовала заявление в ответ на комментарии госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Украине.

Сопредседатели группы, республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик и демократы Марси Каптур и Сандер Левин, глубоко обеспокоены вопросом, который, по сообщениям, поставил госсекретарь Тиллерсон: «Почему американские налогоплательщики должны быть заинтересованы в Украине?».

Свободная и демократическая Украина, свободная от российской агрессии, соответствует интересам безопасности США

«Совершенно очевидно, что свободная и демократическая Украина, свободная от российской агрессии, соответствует интересам безопасности США», ‒ говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента, в котором говорится, что вопрос Тиллерсона был «риторическим приемом», только добавляет неопределенности относительно того, какова основная политика нынешней администрации.

Кроме того, по мнению участников группы, заявление госсекретаря также кажется противоречивым относительно его предыдущих высказываний в поддержку санкций против России:

«Крайне важно, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с народом Украины, который неоднократно продемонстрировал общие ценности суверенитета, прав человека и верховенства закона», ‒ говорится в заявлении.