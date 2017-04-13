Военные США сообщили, что их силы в Афганистане применили против экстремистской группировки «Исламское государство» свою самую мощную неядерную бомбу. Бомбу GBU-43 / B MOAB сбросили утром 13 апреля на систему подземных туннелей и пещер экстремистов в районе Ачин недалеко от границы с Пакистаном. Как сообщил представитель Пентагона, это первое в истории боевое применение этой бомбы. По его словам, эта бомба высокоточная и США приняли меры, чтобы ее использование не повлекло гражданских жертв и побочного вреда. Она была создана почти 15 лет назад и содержит около 10 тонн взрывчатки. На видео – кадры из испытания этой бомбы на авиационной базе Эглин во Флориде в 2003 году. (Видео Reuters)