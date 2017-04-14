Снос самостроев в Ялте профинансируют из бюджета Крыма

Из бюджета Крыма выделят около 20 млн рублей (9 млн грн – КР) на снос почти полутысячи самовольно установленных нестационарных объектов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«За два с половиной года в Ялтинском регионе было демонтировано около 300 самовольно установленных нестационарных объектов, еще почти 500 объектов – на очереди. Кроме того, мы планируем демонтировать самовольно установленные гаражи по всему городу. Но для реализации этого нам нужны огромные средства, которые Ялта сама не осилит», – заявил российский глава города Андрей Ростенко.

Он добавил, что «нашел поддержку в решении этих вопросов» у подконтрольного Москве главы Крыма Сергея Аксенова.

11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.

Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму соответствующие службы ждут команды, чтобы начать сносить объекты в 100-метровой прибрежной зоне. До этого Аксенов не раз анонсировал снос объектов на крымском побережье. Речь идет как о торговых точках, так и о полноценных гостиничных объектах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».